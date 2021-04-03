Культурні проекти в регіонах: з чого почати?

У 2018 році я покинув успішну кар’єру в бізнесі, щоб почати створювати культурні проекти вдома – на Вінниччині.

Тепер мене називають "культурним" менеджером, хоча в мене іноді це й досі викликає посмішку, та асоціацію з "безкультурним", адже нова, сучасна українська культура – це не те, чим нас годували в пост-радянській школі. Це нові проекти, фестивалі та наративи.

Саме у 2018-2020-х роках мистецькі проекти запустили ланцюжок надзвичайно цікавих змін в регіонах. І показали, що власні культурні наративи можна та треба творити на місцях, а не лише в столиці.

Як це – стати культурним менеджером в Україні і чого від цього чекати?

На ці питання я б хотів відповісти для тих, хто сьогодні вагається, чи можна самотужки створити великий культурний проект поза межами Києва.

Не вагайтеся – не лише можна, але й конче потрібно!

В першу чергу, культурний менеджмент стосується просування вашої ідеї двом головним стейкхолдерам: бізнесу та громадам.

Бізнес навряд чи бажає даремно витрачати кошти. Однак, які цілі переслідує бізнес, коли звертається до мистецтва?

Шукає унікальність, яку надають прояви мистецтва якомусь ринковому продукту. Того, чого немає ніде і ні в кого.

Найпопулярніші пляшки газованих напоїв ми упізнаємо на дотик у темряві, а музичні заставки якоїсь реклами знають мільйони людей.

Так само з громадами. Їх найголовніше завдання – подальший самостійний розвиток та ідентифікація. Суттєвим поштовхом для них стають культурні проекти. Саме вони надають великої слави маленьким містам.

І на ряду із гостинністю, інфраструктурою, транспортом створюють додану вартість та стають певною інвестицією у власне майбутнє.

На початку фестивального і туристичного руху в Кам’янці-Подільському був один сумного радянського типу готель, а сьогодні у місті діє більше тридцяти готелів та садиб, з яких три готелі мають чотири зірки і ще двоє по три.

У колишньому районному центрі з населенням менше 100 тисяч осіб?

Ви лише вдумайтеся, там відбувається 10 постійних фестивалів, а крім того Кам’янець став одним з центрів повітроплавання і щороку десятки повітряних куль здіймаються над містом і створюють неймовірне видовище.

Якщо ваша ідея цінна, знайдуться зацікавлені й серед бізнесу й серед місцевої влади.

Далі справа за звичайним бажанням – придумати реалізацію, покликати на допомогу, сісти за стіл, домовитися, запланувати і невідкладно діяти.

Якими можуть бути перші кроки?

Основою вашого культурного проекту можуть стати місцеві локації, історії, давні легенди.

Міфотворення загалом слід творити постійно, навіть навколо сучасних ідей – адже люди обожнюють сторітелінг.

Коли ми створювали масштабні події для Вінниці, найперше, ми створювали легенду навколо них – Ticket to the Sun, InterCity Live.

Людей чіпляє ідея зазирнути у книжку. Вінниця тісно пов’язана з Коцюбинським і саме у тих місцинах, де проводиться Ticket to the Sun, любив бувати письменник.

Його сонцепоклонницький твір "Інтермецо" став основою брендингу. А також показовим прикладом здорового осучаснення української літератури.

Ticket to the Sun був масштабною подією для Вінниці

Дуже важливо підкреслити дві головні складові успішного проекту – це унікальна ідея та віддана команда.

Якщо маєте перше – негайно шукайте друге і навпаки. Загалом, хороша команда – запорука вашого успіху.

А далі робіть. Маленькі ідеї намагайтеся втілити самотужки, для масштабних проектів шукайте партнерів. Ними можуть стати міжнародні, як House of Europe чи національні грантові програми, і фонди як от УКФ, бюджети громадських ініціатив у регіонах, органи місцевого врядування та їх профільні департаменти, бізнес різного калібру, громадські організації, волонтери серед місцевих.

Від самого початку ви маєте побудувати спільноту. Адже з усіма цими людьми треба буде взаємодіяти на зрозумілих умовах.

Бізнес шукає розвитку, збільшення прибутків і, як ми бачимо на конкретних прикладах, суттєво виграє там, куди люди приїздять заради розваг і відпочинку.

Від процесу виграють абсолютно усі, бо турист витрачає гроші – їсть, оселяється в номері, купує сувеніри, відвідує концерти, замовляє екскурсії, їсть у закладах харчування, а перевізник його привозить.

Бізнес навколо швидко зростає, платить податки громаді, громада вкладає гроші у інфраструктуру міста, яке від цього стає ще привабливішим.

Ось така ланцюгова реакція, в основі якої лежить ідея почати культурні події.

Нині дуже багато гравців зацікавлені в розвитку бренду громад. Частиною такого бренду може стати ваш проект.

ГогольFest щоразу формує нове міжнародне обличчя подій з наголосом на локальні мотиви

Візьмемо відомий усім ГогольFest – це зараз він мандрує країною, зшиваючи далекі міста і людей невидимою ниткою співпраці, а раніше він був суто столичним київським святом, на яке їхали з усієї країни.

Тепер навпаки – столичне міжнародне свято їде просто до вас і щоразу формує нове міжнародне обличчя подій з наголосом на локальні мотиви – місця, культуру, легенди, митців, активістів.

Вінниця, Маріуполь, Херсон, Дніпро – це щоразу неймовірно, але по-іншому.

ЯК ГОГОЛЬ ФЕСТ МАНДРУЄ МІСТАМИ УКРАЇНИ та чому він не у Києві. Розповідає директор фестивалю Максим Демський

Ось ще RESPUBLICA, що тісно й назавжди викликає образ Кам’янця-Подільського – Подільські товтри, Бакота, Хмельниччина, замкові башти, шалена музика, круті виконавці.



Сьогодні RESPUBLICA значно ширша за сам фестиваль, що триває декілька днів – це творчі резиденції, пленери, мурали, локальні заходи і концерти.

Або ж Файне місто – сама назва нам скаже, що це тернопільський бренд. Його ідеологи і виконавці давно уже зайняті набагато більшими процесами, аніж сам фестиваль у окремому регіоні.

Історично наші культурні зв’язки було побудовано вертикально – зі столиці у регіони. Проте нині ми потребуємо горизонтальних зв’язків – час формувати команди й партнерства між містами і регіонами, між різними секторами мистецтва і культури уже на місцях.

Такі команди здатні поєднувати країну, створювати масштабні партнерства і зрештою, стати одним з найбільш вагомих довгострокових результатів для майбутньої України.

Чому це важливо?

Ми живемо в своїх спільнотах занадто окремо. Місцева влада може не знати про нас і наші потреби, а ми – не знаємо владу.

Культурні активісти і менеджери сусідніх міст часто не знають одне про одного.

У нас досі фактично відсутня мережа горизонтальної співпраці невеликих концертних агенцій, клубів, громадських організацій, які могли б організувати тур молодим виконавцям. В результаті музичним ринком править колективний шансон і його похідні.

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Хоча насправді організуватися самостійно значно простіше, ніж здається. Знайдіть поруч заклад, дізнайтеся, кому він належить – ідіть знайомитися, пояснюйте переваги проведення заходів.



Розкажіть, чому на вашу думку це буде корисно. А далі шукайте свого героя в Facebook бо нині майже всі виконавці, окрім, хіба що, суперзірок, самостійно ведуть власні акаунти в соцмережах.

Хочете презентацію улюбленої книги – пишіть письменнику чи поету.

Маєте улюбленого художника – організовуйте виставку і презентацію.

Бажаєте музику – пишіть музиканту, дізнавайтеся райдер, розраховуйте кількість квитків, рахуйте витрати.

А головне – не бійтеся викликів. Коли почався локдаун, проведення будь-якого музичного фесту здавалося неможливим, однак культурні менеджери, митці, громадські організації, концертні агенції з усієї країни згуртувалися та створили наймасштабніший онлайн-фестиваль InterCity Live.

Тоді тільки у Вінниці було встановлено 3 повноцінних локації для музикантів, а ще 17 було розкидано Україною і Європою.

Навіщо нам потрібні такі ініціативи?

Навіть один успішний культурний проект в регіоні гуртує, вчить працювати разом заради мети.

Надалі формуються команди, створюються громадські організації однодумців.

Після початку такої історії ти можеш просто зателефонувати комусь на іншому кінці країни, запропонувати спільний проект чи колабу.

Це просто – бо ми були разом в Маріуполі, Дніпрі, Вінниці, Херсоні – готували програми, їхали в потязі, чілили, хардово працювали, робили спільне й корисне. Привіт, є ідея!

Напівпорожній колись Кам’янець-Подільський набув справжньої слави завдяки розвитку подієвого, культурного, історичного туризму із паралельним розвитком інфраструктури.

А якихось двадцять років тому складно було уявити, що компанія друзів збирається до Львову просто гуляти. Сьогодні це норма.

Важлива мета – створити нарешті в своєму містечку атмосферу, про яку ти сам мріяв, аби почути гурт, який навряд чи інакше колись би приїхав до вас.

У підсумку ваше прагнення робить промоцію, підтримує митців, застосовує нові широкі формати, утворює нові мережі співпраці і створює перспективи адже веде за собою туристів, мандрівників, бізнесменів й інвестиції.

Богдан Куценко, культурний та громадський діяч Вінниччини, співзасновник та президент ГО "САН", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина halfpoint/Depositphotos

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