Вступ-2021: покрокова інструкція, як вступити в університет

У попередньому тексті "Вступ-2021: лайфхаки, цікаві поради та цифрові сервіси в освіті" ми розібрали наріжні питання вибору спеціальності, зокрема, на що необхідно звернути увагу під час підготовки до ЗНО, що таке конкурсна пропозиція закладу освіти, з чого складається і як розрахувати конкурсний бал тощо.

У цій статті пропонуємо:

покрокову інструкцію, як вступити на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) після школи (після здобуття повної загальної середньої освіти)

ознайомитися з етапами проведення вступної кампанії.

Отже, що робити, якщо Ви чи Ваша дитина — вступник 2021?

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По-перше, кожного року (і цей не виняток) ми радимо ознайомитись з помилками вступників минулих років та не повторювати їх!

По-друге, поговоримо про статуси, які встановлюються для електронних заяв, і що ви маєте робити на кожному етапі її розгляду закладом освіти.

По-третє, розберемось із тим, як надсилати до приймальної комісії вишу електронні копії документів, підписаних кваліфікованим електронним підписом.

Фото: DragonImages/Depositphotos

Певні категорії вступників мають пільги, тобто спеціальні умови вступу

Ці умови дозволяють вступати:

за співбесідою;

за вступними іспитами;

а також здійснювати переведення на вакантні місця державного бюджету.

Детально з ними можна ознайомитись в умовах прийому для вступу до закладів вищої освіти у 2021 році.

Для пільгових категорій вступників існують особливості створення електронних кабінетів. Перед створенням кабінету вам необхідно звернутись до будь-якого державного закладу вищої освіти з проханням зареєструвати вас в ЄДЕБО у реєстрі "Особи зі спеціальними умовами вступу".

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Під час звернення надайте:

документ, що посвідчує особу;

документ про освіту;

документи, що підтверджують право пільги. Для різних категорій – різні вимоги щодо переліку сканкопій документів, що завантажуються до реєстру.

Після внесення ваших даних у реєстр в електронному кабінеті вступника ви побачите спеціальну позначку, що вас ідентифіковано як особу зі спеціальними умовами вступу.

Реєстрація електронних кабінетів

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів стартує 1 липня 2021 року на сайті ЄДЕБО. Електронні заяви можна буде подавати з 14 липня.

На сайті будуть опубліковані покрокові відео і текстові інструкції, радимо уважно їх переглянути.

16 липня о 18:00 закінчується подання заяв від тих, хто вступає на бюджет за співбесідою, вступними іспитами, творчим конкурсом.

23 липня о 18:00 закінчується подання заяв від тих, хто вступає за результатами ЗНО, а також вступними іспитами та творчими конкурсами, що були складені з 01 по 13 липня.

При реєстрації електронного кабінету на основі ПЗСО (повної загальної середньої освіти) вступник вказує:

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката ЗНО. Цього року вступники мають право подавати сертифікати ЗНО за наступні роки: 2018, 2019, 2020 та 2021 з усіх предметів. Сертифікати різних років можна комбінувати та обирати вищі результати різних років;

серію та номер документа про повну загальну середню освіту (ПЗСО);

середній бал додатка до документа про ПЗСО.

Типові помилки вступників минулих років:

❌ Вступники досить часто звертаються на гарячу лінію з проблемою, коли їхні батьки чи навіть бабусі реєструють замість них електронні кабінети та на власний розсуд подають заяви на вступ. Будь ласка, спілкуйтеся між собою!

У таких ситуаціях нерідко вже нічого не можна змінити, якщо таку заяву на бюджет з вказаним пріоритетом зареєстрував заклад освіти. Вступник вже не зможе скасувати та подати замість цих заяв інші, а отже – вступити на бюджет до омріяного університету.

❌ Вступники намагаються реєструвати електронний кабінет на неіснуючу або заборонену в Україні адресу електронної пошти.

Також через неуважність вступники можуть плутати літери або цифри в адресі своєї скриньки. Тож використовуйте для реєстрації пошту, дозволену в Україні, наприклад: ukr.net, gmail.com тощо, а також ретельно перевіряйте правильність написання вашої електронної пошти.

❌ Вступник кілька разів зазначає неправильний пароль під час входу до власного кабінету, тому система блокує його на 15 хвилин.

У такому разі не потрібно вгадувати пароль, а скористатися сервісом "Забули пароль?" для його швидкого відновлення.

❌ Завантаження довідки про реєстрацію у сільській місцевості (для отримання сільського коефіцієнта), що не відповідає визначеному зразку.

Наразі в електронному кабінеті вступника відсутня можливість видалення такої довідки після подання електронної заяви.

Тобто вступнику треба переконатися, що довідка відповідає встановленому зразку (Додаток №13 до Постанови КМУ від 2 березня 2016 р. № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру").

Заздалегідь перевірити чи вважається ваша школа сільською можна на сайті.

Також нагадуємо, що селище міського типу (смт) та селище (с–ще) - це не село, тому сільський коефіцієнт не застосовується! Також СК не застосовується для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації.

❌ Неякісні фото. Вступники використовують не типове фото для документів, а особисті фотографії чи просто "селфі".

У системі електронного вступу існують вимоги до формату та розміру фото і сканкопій документів, які завантажують вступники.

Будь ласка, перед завантаженням переконайтеся, що документи збережені в форматах JPG (JPEG), а максимальний розмір кожного файлу – до 1 Мб.

Зверніть увагу, що фото, завантажене до електронного кабінету, в подальшому може використовуватися для виготовлення вашого студентського квитка.

❌ Вступник не звертає уваги на обов`язковість підтвердження, що особу ідентифіковано як переможця міжнародної олімпіади, члена збірної України тощо для використання пільги при вступі. Це треба зробити до моменту подання першої заяви.

❌ Вступник хоче подати заяву на спеціальність, на яку в нього відсутній результат ЗНО з відповідного предмету. Перевірити, чи підходять Ваші предмети ЗНО до бажаної спеціальності можна на сайті.

❌ Вступники не звертають увагу на статус електронних заяв "Потребує уточнення".

Цей статус означає, що заяву прийнято до розгляду закладом освіти, але вона потребує уточнення, оскільки є некоректні дані.

Якщо у вступника виникають запитання, яка саме інформація потребує уточнення, то йому треба звернутися до приймальної комісії закладу освіти. Дані приймальної комісії наведені в конкурсній пропозиції.

Кожна подана електронна заява на вступ матиме відповідний статус, який буде змінюватися після обробки заяви приймальною комісією закладу освіти, до якого подано заяву.

Зміна статусів заяв буде автоматично відображатись в електронному кабінеті вступника.

У разі помилкового подання заяви вступник має можливість скасувати подану заяву без втрати пріоритету, якщо її ще не розглянуто закладом освіти (тобто до отримання заявою статусу "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником").

Якщо ж заяву вже оброблено закладом освіти, але вступник прийняв рішення її скасувати, пріоритет у такому випадку втрачається. Тобто якщо ви скасували заяву, наприклад, з першим пріоритетом, то подати заяву знову з таким самим пріоритетом неможливо (найвищим пріоритетом серед ваших заяв вважатиметься другий).

Статус електронної заяви може набувати таких значень: Зареєстровано в ЄДЕБО - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного закладу освіти

Потребує уточнення вступником - заяву прийнято до розгляду закладом освіти, але її дані потребують уточнення (які саме – зазначається закладом)

Скасовано вступником - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту присвоєння заяві статусу "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником". Але після присвоєння заяві вказаних статусів можливе лише скасування заяви зі статусом "Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)"

Зареєстровано у закладі освіти - заяву прийнято до розгляду

Допущено до конкурсу - заяву допущено до участі у конкурсі

Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб) - заяву допущено до участі у конкурсі на контракт

Відмовлено закладом освіти - заяву не допущено до участі у конкурсі на підставі рішення приймальної комісії закладу освіти

Скасовано закладом освіти - заяву скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії (у разі виявлення технічних помилок, зроблених під час внесення даних до ЄДЕБО)

Рекомендовано до зарахування - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на бюджетне місце

Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

Включено до наказу - вступника зараховано на навчання до закладу освіти

Включено до наказу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

Скасовано (у зв’язку із зарахуванням на бюджет) - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо вступника включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням.

Якщо заяву допущено приймальною комісією до участі у конкурсному відборі, вступник матиме можливість не пізніше 28 липня отримати рекомендацію до зарахування на бюджет (в електронному кабінеті вступника з'явиться відповідний статус заяви "Рекомендовано до зарахування").

У строк до 18:00 2 серпня вступник має надати до приймальної комісії наступні документи:

Копію документа, що посвідчує особу

Оригінал документа про освіту і додаток до нього

Копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних

Сертифікати ЗНО

4 кольорові фотокартки 3х4 см

Інші документи, що можуть бути передбачені Правилами прийому до закладу освіти

Фото: vadimphoto1-gmail/Depositphotos

Дистанційне виконання умов прийому при зарахуванні

Одна з новацій минулорічного вступу – подання оригіналів документів дозволено не тільки особисто, а можливо:

надсилання документів поштою (береться відбиток штемпеля з описом документів);

надсилання електронною поштою сканкопій документів з накладанням на файли КЕП вступника (не його батьків!).

У таких випадках оригінали документів вступник повинен надати особисто на початку навчання.

Маємо рекомендації, для тих, хто хоче скористатися дистанційним виконанням вимог умов прийому і не готовий віддавати оригінали на пошту.

Перш за все, ви маєте отримати Кваліфікований Електронний Підпис (КЕП), як це зробити? Ось перелік усіх установ, які можуть легально видавати цифрові підписи в Україні.

Отже, що вам потрібно зробити:

1️⃣ підготувати якісні сканкопії кожного документа, які маєте подати до приймальної комісії обраного закладу освіти. Бажано кожен багатосторінковий документ робити одним файлом у форматі PDF. Перелік документів наведено вище, також радимо додатково уточнити перелік документів у правилах прийому конкретного закладу освіти; 2️⃣ назви файлів мають однозначно ідентифікувати їх зміст; 3️⃣ на кожний файл накласти цифровий підпис вступника (не батьків), наприклад, на одному із доступних безкоштовних сервісів ( сервіс 1, сервіс 2); 4️⃣ створити файл з описом документів та фразою, приблизно такого змісту: "На момент накладання КЕП оригінали всіх документів маю на руках і зобов'язуюсь подати їх до закладу освіти після прибуття на навчання. Усвідомлюю, що в разі неподання оригіналів наказ про моє зарахування на навчання буде скасовано в частині, що мене стосується". На цей файл також накласти КЕП; 5️⃣ всі файли з підписами надіслати на електронну пошту приймальної комісії (електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності), з підтвердженням отримання; 6️⃣ у полі теми листа пропонуємо написати "Оригінали документів ПІБ за спеціальністю XXX, № у списку YYY", де ПІБ – прізвище ім'я по-батькові, XXX – номер спеціальності, за якою надано рекомендацію, YYY – номер вступника у рейтинговому списку.

Також рекомендуємо зателефонувати до закладу, щоб пересвідчитися, що ваш лист не потрапив у спам.

Після виконання всіх вимог статус електронної заяви до 09 серпня має змінитись на "Включено до наказу": у закладі освіти видається наказ про зарахування (на бюджет).

Якщо вступник не виконає встановлені вимоги (наприклад, не надасть оригінали документів), його рекомендація анулюється і заява набуває статусу "Виключено із списку рекомендованих".

У тих вступників, хто не отримає 28 липня рекомендацію на бюджет, навпроти всіх заяв залишиться статус "Допущено до конкурсу". Заяви таких вступників автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Рекомендації до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб вступники отримають не пізніше 30 вересня – відповідний статус з`явиться у електронному кабінеті.

Строк на виконання вимог приймальних комісій встановлює сам заклад освіти, він не є жорстким.

Пакет документів, який необхідно подати до закладу освіти, є ідентичним пакету, що надається при зарахуванні на бюджет.

Будьте уважні до деталей, не повторюйте чужих помилок, використовуйте електронну пошту, яка дозволена на території України, та запам’ятайте пароль від електронного кабінету вступника!

Обов`язково контактуйте з приймальними комісіями і не підходьте до виконання вимог закладу освіти формально.

Чітко визначте власні пріоритети під час вступу і подавайте заяви лише на ті спеціальності, на яких Ви і саме Ви бажаєте навчатися!

Оксана Бєлік, керівник державного підприємства "Інфоресурс", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина realinemedia/Depositphotos

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