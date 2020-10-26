Дати проведення вступної кампанії 2021: коли розпочнуться вступні іспити та завершиться прийом заяв

У Міністерстві освіти та науки затвердили нові умови прийому на навчання у вищі навчальні заклади у 2021 році.

В документі вказано дати проведення вступної кампанії у 2021 році.

Основний етап вступної кампанії цьогоріч розпочнеться у липні.

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Крім того, зазначено строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

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Для вступу на бакалаврат

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження документів розпочнеться 1 липня.

Прийом заяв та документів розпочнеться 14 липня, а завершиться:

16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів.

23 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 по 13 липня.

Вступні іспити та творчі конкурси будуть проводитися в кілька потоків з 1 по 13 липня включно.

Крім того, у період з 14 по 23 липня можуть проводитись додаткові ceciï іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

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У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують ïï здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Строки реєстрації для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення визначає приймальна комісія закладу вищої освіти.

При цьому прийом заяв та документів повинен розпочатися не пізніше ніж 24 червня, тривати не менше десяти днів i завершитися до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу.

Співбесіди для вступу будуть проводитися з 17 до 19 липня включно.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4) буде не пізніше 28 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 02 серпня.

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету проводиться 9 серпня.

За рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 здійснюється не пізніше 12:00 20 липня.

Зарахування цих категорії вступників за державним замовленням відбудеться не пізніше 15:00 23 липня.

Для вступу на магістратуру

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування розпочинається 11 травня та закінчується о 18:00 3 червня.

Складання додаткових фахових вступних випробувань для тих, хто вступає на основі бакалаврату за іншою спеціальністю розпочинається 11 травня та закінчується 29.

Для абітурієнтів, які вступають на основі вступних іспитів прийом заяв та документів розпочинається 22 червня i закінчується 25 червня.

Основна сесія единого вступного іспиту проводиться 30 червня.

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування відбудеться 2 липня.

А реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів – 1 липня.

Для осіб, які вступають на основі результатів единого вступного іспиту та фахового вступного випробування прийом заяв та документів розпочинається 15 липня, а закінчується – 23.

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі бакалаврату за іншою спеціальністю, i вже складали единий вступний іспит, проводяться з 19 липня по 30 липня.

Рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 2 серпня.

Наказ про зарахування за державним замовленням видається 12 серпня.

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