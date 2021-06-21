"...Не мне должно быть стыдно за то, что моя семья оказалась в зоне войны"

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"Мама после того, как я вышла замуж, переехала в частный дом под Луганском. Ей там нравилось. Огород, природа, мы туда приезжали постоянно.

Летом 2014 года в этот поселок на линии разграничения прилетало часто и много – почти ко всем. К маме во двор падали снаряды дважды. Дом уцелел, и мама в сравнении с другими часто повторяла, что нам легче, чем им – нам есть где жить, а остальное починим.

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После Красный Крест обходил дома, составляя списки для выдачи помощи. И снова мама решила, что нам лучше, чем другим – еда была, снаряды не разрушили дома, и кто-то нуждается больше.

В тот момент, когда можно было попасть в списки на получение помощи, она это делать отказалась. Потом, когда прошло время, стало ясно, что в те списки попали далеко не все остро нуждающиеся. И мамина порядочность, что нам лучше, чем другим – попаданий-то было всего два – нам же и вышла "боком": ремонт мы делали сами, покупая все за свой счет.

Да, мама жалеет о том, что тогда не решилась сказать о себе. Она до сих пор считает, что многим было хуже, чем ей, только за восемь лет стало ясно, что ее жизнь не стала лучше ни в чем".

..."Родители мужа, когда мы поженились, оставили нам квартиру, а сами перебрались в частный дом в Хрящеватом. Они тогда были ещё молодыми и очень энергичными. Дом строили, мы к ним ездили постоянно, все были довольны.

Летом 2014 года мы переехали к ним. Рассудили так, что там есть вода, там погреб, там огород. И, главное, вместе, легче. Сват с мужем оборудовали погреб для нас всех, сваха хлопотала на кухне, чтобы все были сыты.

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Мы поначалу, когда ещё все было не так страшно, даже рады были, что проводим лето вместе – сваты всегда любили, когда внуки приезжали.

Когда стало совсем горячо, мы уехали в Украину. Сваты категорически отказались дом бросать и все ещё шутили – с таким погребом что может быть страшно?

Мы уехали, связи не было, о событиях могли следить только по новостям.

В конце августа в ворота позвонили – это были сваты. Мы не видели их месяц, уехав в июле, и за этот месяц они так поменялись, что невозможно было их узнать. Без вещей. Худые. Черные.

Когда мы уехали, они продолжали прятаться в погребе во время обстрелов. А однажды знакомый "ополченец" предупредил – ночью лучше спрятаться в подвале школы. И это была одна ночь, когда они не спустились в свой погреб, а ушли из дома.

Когда они вышли утром на крыльцо школы, их дом горел – в него попал снаряд. Бежать и спасать было уже нечего, и наши сваты в чем были поехали к нам.

Потом в поселке писали списки погорельцев, писали списки на восстановление жилья и собирали данные. Нужно было жить там и все время ходить отмечаться. А после случившегося наши здоровые до этого сваты оказались полностью недееспособны.

Они подали заявление, но сил ездить на собрания у них уже не было. У свекра буквально сразу выявили онкологию. Сваха слегла с давлением. Нужно было срочно решать вопрос с жильем. Мы готовы были их принять, но им уже тяжело было с нами жить – дети шумели, а им хотелось все время лежать.

Иногда, наведываясь в Хрящеватое, мы узнавали, что все так же находимся в том списке на восстановление жилья. Так же где-то во второй сотне нуждающихся.

Но за эти восемь лет тема стала как бы не актуальной – все силы были брошены, чтобы спасти сватов, вытащить буквально с того света, найти им комнату, вернуть к жизни. Сил на свой дом уже не было ни у кого"

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..."Летом 2014 года меня уволили. Это сейчас я могу расставить акценты – на руках мама-пенсионерка и годовалый ребенок, а меня увольняют задним числом без выплат. Тогда все происходящее было таким хаосом, что эта новость была очередной линией в странном рисунке того лета.

Поначалу я терпеливо ждала, рассуждая, что есть те, кому хуже, голоднее и беднее, чем нам. Потом в какой-то момент пришло понимание, что кроме моей семьи никто во всем мире на знает, как нам. И моя деликатность и какие-то хорошие по мирному времени представления о порядочности не вписываются в новые реалии жизни.

Уже в декабре 2014 года я писала во все фонды, адреса которых только могла найти – помогите! Я била в набат, я дублировала одно и то же письмо сотне сотен незнакомых мне людей. Все было предельно лаконично – мы остро нуждаемся в продуктах питания, памперсах и лекарствах.

Ответы были разными и самыми неожиданными. Иногда мне звонили и давали советы уехать или обещали помочь, если я уеду. Иногда уточняли, за кого мы или против кого и почему не уехали. Иногда нам помогали. Через местных депутатов, церкви или волонтеров.

Очень часто помощь была унизительной – нужно было благодарить в камеру невидимых дарителей крупы и сахара за их помощь. Почти всегда нас снимали в доме или у холодильника. И это царапало – мы должны были как бы доказать, что голодны или бедны, отчитаться в том, что нам действительно нужны каши и памперсы.

Мне часто тогда казалось, что наш дом слишком сильно режет шаблон – до событий 2014 года мы жили нормально, у меня была работа и мы не бедствовали. Типичной картиной о таких как мы был пустой холодильник и убогий дом. Наш дом был уютным и чистым, и мы как бы не вписывались с стандарт о голодной бедности.

Слоган зимы 2014-2015: "Спасибо всем, кто помог нам", я тогда часто и привычно повторяла эти слова, а про себя повторяла, что не мне должно быть стыдно за то, что моя семья оказалась в зоне войны".

..."В молодости денег нам хватило только на полдома, а потом, когда дети выросли, оказалось, что больше нам с мужем и не нужно. Половина дома все время продавалась, а нам наших комнат хватало. Ещё по молодости муж достроил ванну и кухню, и мы свой дом очень любили.

Летом 2014 мы не уезжали никуда. Сидели на кухне с мужем, когда к нам попал снаряд. Кухня достроена и чуть в стороне от дома. Мы тогда оказались на полу с мужем, а в доме повылетали окна, крыша упала на пол.

Во второй половине тогда никто не жил – ее начали продавать ещё до войны. Муж затянул окна пленкой, а в сентябре мы купили шифер и сами починили крышу. Потом нам выдали и стекла, и шифер, и штапик по гуманитарной помощи. Что смогли, мы продали, потому что пенсий не было ещё полгода, нужно было на что-то жить.

Дом кое-как отремонтировали. Фундамент пошел трещинами, у многих так было после того лета.

Муж все время повторял, хорошо, что мы выжили тем летом, и вскоре умер. Так тоже у многих было – войну пережил, а по мирной жизни ушел, как будто не смог пережить всего.

Но интересно то, что соседка второй половины дома оказалась не промах. Дом же пострадал одинаково – стекла вылетели, крыша упала. Но нам выдали стекла, а ей сразу евроокна. Нам шифер, а ей – современное перекрытие.

Так даже не это интересно, она свою половину продает. Ей не нужно все это. Но она смогла выходить свою помощь, выпросить, а мы – нет. Мы и не знаем толком, куда нужно было бегать, чтобы так крутнуться".

..."Уже осенью 2014 старшая улицы стала формировать списки семей, кто был тем летом на нашей улице, не уезжая. Типа, нам должны были дать какую-то помощь. Когда дадут и что именно никто не знал.

Так, знаете, когда составляли списки дело дошло до драки. В том списке оказались даже те, кто и не жил на нашей улице никогда – внучка квартальной, которая всю жизнь живет в квартире, дети почтальона, которую повысили в должности после войны, и она стала "большим" человеком, какие-то дети подружек квартальной.

Но Бог всем судья. Мы гадали, что дадут? Когда выдавали, многие пришли с детьми – думали, дадут игрушки или сладости. А дали железные кастрюли и одеяло.

Я спросила тогда, от кого такая помощь, но мне сказали: "Тебе оно надо? Бери и иди отсюда". А потом эти кастрюли появились по всем комиссионкам – они всем оказались не нужны"...

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

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