Вступ-2021: як обрати спеціальність за допомогою бота "ОсвітаВсім"

За статистикою найбільших порталів з пошуку роботи, в Україні лише 34% людей працюють за фахом. Серед причин – понад 20% називають втрату інтересу до своєї спеціальності.

Чому такий великий відсоток, є кілька причин. Насамперед – дорослішання динамічний процес. Ви набираєтесь досвіду, знань, і прийняте в 17 років рішення вже у 20 може здатися таким, що не відповідає вашим потребам.

Водночас у дослідженнях фахівці усе частіше говорять, що сучасні діти будуть змінювати професію протягом життя близько 5 разів. Вже сьогодні існує велика кількість спеціальностей, які:

раніше не існували;

можна швидко освоїти.

Кожна з яких так чи інакше буде мати попит на ринку праці. Тому не женіться за уявною "престижністю" і "ідеальною спеціальністю". Зміна спеціальності протягом життя – процес нормальний, і сьогодні, в цілому, закономірний.

Для вступу на кожну спеціальність необхідно здавати ЗНО з чітко визначеного переліку предметів. Одна з найпоширеніших помилок вступників минулих 3-4 років – спроби подати електронну заяву на спеціальність, на яку відсутній потрібний результат ЗНО.

Тобто вступники не завжди розуміли, який набір предметів відповідає обраній спеціальності. Відповідно було неможливо вступити на омріяну спеціальність.

Для розв’язання цієї проблеми, по-перше, ми відкоригували логіку пошуку конкурсних пропозицій на сайті ЄДЕБО, тепер вступник може відштовхуватися від предметів ЗНО.

У формі для пошуку обираєте предмети, які можете здати успішно та отримуєте перелік спеціальностей, для яких цей набір підходить. Але це тільки поверхнева частина розв’язання проблеми.

По-друге, ми запустили бот "ОсвітаВсім", який доступний у:

Telegram (у пошуку або за посиланням);

Fb Messenger і прив’язаний до сторінки ДП "Інфоресурс" (після надсилання першого повідомлення активується бот);

BIP, доступний у нашому пабліку ОсвітаВсім і розроблений разом з lifecell.

Скріншот із бота у Telegram

Як скористатися ботом "ОсвітаВсім"?

Під час розробки бота ми виходили з такої логіки: нам необхідно привести людину, що вирішила здобувати вищу освіту, до розуміння на яку спеціальність вона має шанси вступити.

Необхідно створити замкнений простір, в якому вступник зміг би отримати потрібні знання і перейти до практики, за принципом "єдиного вікна" – отримати все в одному місці. Формат бота досить простий, лаконічний і підходить для вирішення цього завдання.

Бот не нав’язує абітурієнту вибір спеціальності, не радить вступати "хоч куди-небудь, аби на бюджет" та не прогнозує ймовірність вступу, а лише допомагає із визначенням спеціальності, виходячи із можливостей самого вступника, та надає супутню інформацію.

Наразі у ньому доступна наступна інформація:

основні дати – наріжні етапи вступної кампанії з описом;

відеороз’яснення – наш відеокурс з вибору спеціальності, до кожного відео є невеликий текстовий опис;

інформаційні матеріали – поради та лайфхаки з вибору спеціальності, типових помилок вступників, статусів електронних заяв і т.д.;

вибір спеціальності – безпосередній вибір за заданими параметрами пошуку;

перевірити документ – перевірка власного документа про освіту;

нормативні документи – основні законодавчі акти з проведення вступної кампанії;

Q&A – питання відповіді для приймальних комісій;

звернення до служби підтримки – наведена адреса для звернення.

По-третє, ми розробили невеликий відеокурс, де лаконічно і в доступній формі пояснили ключові аспекти вибору спеціальності, виходячи з доступних державних електронних сервісів. Курс ми знімали в трьох бібліотеках – КПІ, НаУКМА та КНЕУ, за чуйність і теплу зустріч їм спасибі.

Подивившись наші відео, ви дізнаєтеся: що таке конкурсна пропозиція закладу освіти; як розрахувати власний конкурсний бал і, для чого існує система коефіцієнтів; чому важлива пріоритетність подання електронних заяв і як працює алгоритм адресного розміщення; а також безпосередньо як застосувати ці знання на практиці та вибрати спеціальність.

Важливою частиною вибору є формування уявлення про заклад вищої освіти. Після перегляду одного з відео ви побачите як оцінити ЗВО і зрозуміти чи є у нього необхідні ліцензії та акредитації; де фізично розташовані корпуси, хто ним керує, а також отримаєте ідентифікаційний код закладу, за яким, в інших джерелах відкритих даних, зможете дізнатися про, наприклад, рішеннях судів щодо закладу.

Після цього ви зрозумієте, чи має сенс пов’язувати своє майбутнє з цим закладом.

Подавайте заяви лише у ті заклади та на ті спеціальності, де бажаєте навчатись! Процес обрання спеціальності є складним лише на перший погляд, а бот ОсвітаВсім допоможе визначити власні пріоритети під час вступу.

Оксана Бєлік, керівник державного підприємства "Інфоресурс", спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора

Титульна світлина AllaSerebrina/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.