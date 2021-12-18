Для дітей та дорослих: ТОП-25 книг, які будуть чудовим подарунком

Національний тиждень читання, який стартував 13 грудня, плавно перетікає у підготовку до новорічних свят та пошуки подарунків.

І саме книга може стати чудовим презентом для близьких або й для вас самих.

"Українська правда. Життя" разом з експертами Українського інституту книги підготувала добірку книг, які можна подарувати дошкільнятам, школярам, молоді та людям більш поважного віку.

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Поділ на категорії тут доволі умовний. Ви можете знайти чудову книгу у будь-якому розділі.

Вибирайте і гайда за покупками!

P.S. Частина українців для поповнення своєї бібліотеки використовує "тисячу Зеленського" за вакцинацію. І настільки активно, що сайти книгарень "лягають".

ТОП-5 книг для дошкільнят

У цій категорії книги не тільки для дошкільнят, адже не всі з них ще вміють читати, а ще й для батьків. Адже читання з малюками - це захоплива сімейна справа.

"Моя Ба"

Стус Таня, видавництво "Ранок"

Зворушлива книжка, яка допоможе дорослим і дітям спільно проговорювати та глибше розуміти важливі емоції й почуття.

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Історія про те, як цінувати кожну мить поруч з близькими людьми. Авторка показує, наскільки важливо привити малечі повагу до літніх людей та з неймовірним теплом пояснює, чому наші бабусі і дідусі потребують окремої уваги та розуміння, та як дитині прийняти те, що літні люди не завжди будуть поруч.

Надзвичайно щира, затишна книга про родинні цінності.

"Пароплави і кити"

Фалькович Григорій, видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Яскрава збірка дитячих віршів, яка нікого не залишить байдужим. Веселі рими, фантастичні ілюстрації та зміст.

Водночас ці вірші позбавлені моралізаторства і натягнутості. Позитивні, мелодійні, щирі та бешкетні - вони показують, що кожен може опинитися в дивних обставинах, але завжди можна знайти чудовий нестандартний вихід.

Ваша дитина буде в захваті від веселощів під час спільного читання цієї збірки.

"Марусині важливі справи"

Саша Войцехівська, видавництво "Наш формат"

Ця книжка - про маленьку дівчинку Марусю, яка ще живе у мами в животику.

Вона пізнає світ зі слів і рухів мами, з голосу й доторків тата, з розмаїтих довколишніх звуків, які іноді дивні, але дуже-дуже цікаві А тоді стається диво народження і диво відкриття світу!

Те, що для дорослих є непомітним чи справою буденності, для дитини може бути надважливим, або ж і цілою пригодою. Ця книжка саме про це! Автор ніби допомагає побачити світ очима ще ненародженої дитинки, а потім немовляти Марусі.

"Е-е-есторії екскаватора Еки"

Амеліна Вікторія, видавництво "Видавництво Старого Лева"

Збірка кумедних історій найбалакучішого екскаватора в світі.

Ека - маленький екскаватор. Але пригоди в нього великі, часом - світового масштабу. Він, мов справжній супергерой, може занапастити чи врятувати світ.

Книжка для дітей від 5 років і старше. Книжка має чудовий настрій, який передаватиметься й маленьким читачам.

"Читаємо з памперсів"

Жупанова Олена, видавництво "Моя книжкова полиця"

Ця книга особлива. Бо вона допоможе батькам малечі розібратися з дитячим читанням максимально приємно!

Вона допоможе полюбити читання, підкаже батькам, з чого почати, де зберігати книжки, як читати з малюками, як обирати літературу та як виховати книголюба.

Вона крута, бо має поради найкращих книг українського ринку для дітей з пелюшок. Наприкінці є таймлайн, який підкаже, яка книжка потрібна для певного віку. А ще поради книг за вподобаннями, темами чи добірка дитячої класики.

І найголовніше - у ній написано, чому так важливо читати з дітьми, як саме читати, щоб дитина слухала.

ТОП-5 книг для школярів

"Велика книга почуттів"

Касдепке Ґжеґож, видавництво "Урбіно"

І дорослим, і дітям інколи важко розібратися зі своїми почуттями. А в цій книжці кожна історія - яскравий приклад емоцій, які переживають люди. І не просто приклад, а й з'ясування причин і наслідків.

Автор в захоплюючій формі розповідає про почуття. Вчить їх ідентифікувати, не соромитися й приймати, що є важливим для формування емоційного інтелекту дитини та її взаємин з іншими людьми.

Ця книга демонструє дітям, що таке радість і сум, чесність і несправедливість, любов і ненависть, образа і сміливість, сором і ревнощі. Це усе те, що кожен з нас відчував хоча б раз в житті.

І початок шкільного життя стає для дитини тим періодом, коли емоцій і почуттів може бути занадто багато. Та за допомогою "великої книги почуттів" впоратись буде простіше.

"Непосидючка, який любив бігати"

Кешеля-Ісак Олеся, видавництво "Yakaboo Publishing"

Це весела і зворушлива історія для дітей про біг, любов, дружбу, підтримку, про досягнення мети, про пізнання себе та навколишнього світу.

Книжка популяризує заняття спортом. А також, окрім захоплюючої розповіді, має ще й практичні рекомендації для юних читачів: як харчуватись юним бігунам, як вибрати зручні кросівки, що таке пульс і чому важливо його вимірювати, що таке марафони, півмарафони й дитячі забіги та як взяти у них участь.

Окрім надзвичайно яскравих ілюстрацій, в книзі є цікаве завдання на проходження лабіринту, а на останній сторінці - золота медаль з червоною стрічкою, яку отримує маленький читач по завершенню історії.

"Любов, дідусь і помідори"

Ясиновська Наталія, видавництво "Видавництво Старого Лева"

Щира книга про сім'ю, рідних та близьких людей, друзів, однодумців.

Героїня книги, восьмикласниця Олеся, що мешкає з дідусем та бабусею, переживає характерну для багатьох підлітків невпевненість у собі, аж поки її життя не змінює низка подій…

Олеся переживає як цілком підліткові події, так і несподівано дорослі ситуації.

Книжка про дорослішання, пошук себе, подолання проблем. Та вся вона сповнена надією на краще, а ще любов'ю: любов'ю до сім'ї, друзів, домашніх улюбленців та рослин.

"Молодь діє: 50 дітей і підлітків, що сколихнули світ"

Том Адамс, видавництво "Ранок"

Це збірка біографічних історій про талановитих підлітків, які надихають однолітків своїм прикладом. Ці історії звертають увагу на гострі соціальні теми, як-от інвалідність, дискримінація чи війна, але заразом дарують багато віри в себе, людей та змін на краще.

Діти впевнені, що своїми діями спроможні щось змінити, і мають велике бажання робити це. А віра у власні сили – це вже запорука успіху. Саме так, звичайні діти здатні на надзвичайне!

Книга по-справжньому дивує, мотивує, зачіпає.

"#майже_доросла: книжка про дівчат і для дівчат"

Славінська Ірина, видавництво "Віват"

Зазвичай у книжках про дорослішання для дівчат бракує реальних життєвих порад: як прийняти своє тіло, домовитися про що завгодно з батьками, вибрати професію, стати впевненішою у власних силах.

В цій книжці є й захопливі історії, й практичні та водночас людяні поради. Згадуючи власний досвід та переживання, авторка допомагає дівчатам знайти себе в цьому світі, краще його зрозуміти та навчитись активно пізнавати.

Ця книжка про дуже й дуже важливу річ в цьому житті - вміння приймати себе таким, яким ти є, цінувати та поважати себе та оточуючих.

ТОП-5 книг для молоді

"Вибір"

Еґер Едіт, видавництво "Книголав"

Це книга єврейки Едіт, що вижила в Аушвіці. Попри те, що тут є опис того періоду її життя, книга зовсім не про подробиці жахів концтабору.

У цій книжці історія її перебування у концтаборі та її звільнення, історія самозцілення та яку роль у цьому процесі відіграв Віктор Франкл, психотерапевт і теж вцілілий у Аушвіці. Також це історії її пацієнтів, яким вона допомогла пережити скрутні моменти.

Ця книга про те, як радіти життю й обирати свій шлях, слухаючи власне серце.

Авторка ніби ілюструє описом свого буремного насиченого та нелегкого життя - бути щасливим може кожен навіть після того, як пережив всі жахіття світу.

Варто тільки прийняти все можливе (і неможливе також) та віднайти внутрішній спокій.

"Netflix і культура інновацій"

Гастінгс Рід, Маєр Ерін, видавництво "Віват"

У цій книзі автори, один з яких є співзасновником самого Netflix, розповідають про залаштунки роботи у стримінговому сервісі, який досягнув неабияких успіхів завдяки унікальній корпоративній культурі.

Книжка аналізує історію успіху відомої компанії й визначає, чому бізнесів багато, але інноваційними та прогресивними серед них стають одиниці. Тут ви знайдете поради, як створити компанію, у якій хочеться працювати та впроваджувати інновації.

Та, окрім подробиць з життя Netflix та ефективних бізнес-порад, в цій книзі є ще щось набагато цінніше - це ілюстрація того, як швидко змінюється наш світ. Те, що ще пару десятків років тому здавалося неможливим, сьогодні - підкорило світ.

"Бентежна кров"

Ґалбрейт Роберт, видавництво "КМ-Букс"

Драматичний, гостросюжетний, детективний, психологічний роман відомого сучасного автора Роберта Гелбрейт (псевдонім Джоани Роулінг).

П'ята книга з циклу романів про двох приватних детективів. Роман про важку й цікаву роботу розслідувачів, про сплановані й безжальні злочини та водночас про надію на справедливість та невідворотність покарання.

Роулінг створила неймовірну серію книг. Роман - з вкрай заплутаним сюжетом, містить події різних років, що переплітаються з життєвими історіями десятків людей минулого та сучасного.

Книга залишає по собі той приємний післясмак старого доброго детектива, в якому є місце як пригодам та небезпеці, так і щирим емоціям справжніх людей.

"Путівник Усесвітом для скептиків"

Стівен Новелла, Боб Новелла, Кара Санта Марія, видавництво "Жорж"

Стівен Новелла - американський невролог, доцент Єльського університету, популяризатор науки, ведучий однойменного з книгою подкасту.

У книзі він ділиться ключовими засадами здорового скептицизму і пропонує своєрідну інструкцію для розвитку критичного мислення, без якого сучасній людині не обійтися.

Теорії змов та НЛО, гомеопатія та екзорцизм, антивакцинаторство та маніпуляції статистикою влучно й дотепно проаналізовані і показують, що в будь-якій незрозумілій ситуації варто все піддавати сумніву.

"Дофамінове покоління. Де межа між болем і задоволенням"

Лембке Анна, видавництво "Лабораторія"

Ми всі залежні: хто від ігор на телефоні, хто від сексу, хто від наркотиків, а хто - від ліків. Та авторка книжки переконана - постійна "втеча" в розваги та задоволення є просто втечею від болю. Тому одна з її порад - не боятися болю, змінити своє ставлення до нього, а не впадати у вир насолод.

Анна Лембке - американська психіатриня, спеціалістка з опіоїдної епідемії у США, працює в клініці з дослідження залежності при Стенфордському університеті. У 2020 році знялася в документалці від Netflix The Social Dilemma про небезпеку соціальних мереж.

ТОП-10 книг для людей середнього віку та літніх людей

"Хто ти такий?"

Артем Чех, видавництво "Meridian Czernowitzі"

Роман Артема Чеха став переможцем премії "Книга року BBC-2021".

Це класичний роман виховання. Історія дружби тривалістю у 10 років між простим хлопчиком з провінції Тимофієм та ветераном війни в Афганістані Феліксом.

Це роман не лише про дорослішання в умовах останнього десятиріччя двадцятого століття, але й про посттравматичний синдром як нагадування тим, хто залишився на Великі землі, що війна завжди поруч.

Саме за мотивами роману українська режисерка Ірина Цілик зараз знімає свій дебютний повнометражний художній фільм "Я і Фелікс."

"Історія.UA: постаті, факти, версії"

Файзулін Ярослав, видавництво "КОМОРА"

Збірник нарисів про знакових персон та важливі події ХХ століття. Усі разом вони створюють захопливий калейдоскоп цього, здавалося б, найближчого до нас, та водночас найменш знаного часу, що все ще ховається під шаром радянських міфів.

Частина героїв цієї книги, як-от Симон Петлюра, Олена Теліга, Степан Бандера чи Роман Шухевич, відомі ще зі шкільних підручників, натомість іншим, таким як Юрію Тютюннику, Михайлу Омеляновичу-Павленку, Юрію Горліс-Горському, Василю Липківському, Олексі Тихому, ще належить посісти своє місце у національній пам’яті українців.

Це не просто "підручник з історії для дорослих". Це чудова спроба осягнути попереднє століття нашої історії з огляду на те, що кожен історичний герой - насамперед людина. І саме люди творили нашу країну.

"Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса"

Оксана Забужко, видавництво "Комора"

У новій книжці, присвяченій пам’яті архіваріуса Української Вільної Академії Наук у Нью-Йорку Оксани Міяковської-Радиш (1919–2020), Оксана Забужко звертається до улюбленого жанру - міксу мемуару, літературознавчої розвідки та інтелектуального детективу.

За допомогою книги читач може пройтися захопливим маршрутом завдовжки в півтора століття, від сімейної світлини в нью-йоркській вітальні - до українського Таганрога і дитячих вистав "Москаля-чарівника" в домі Чехових, щоб знайти відповідь на одне з головних питань сьогодення: за які уроки історії, пропущені в XIX ст., Україна змушена розплачуватися ще і в XXI?

"Спитайте Мієчку"

Кузнєцова Євгенія, видавництво "Видавництво Старого Лева"

Легкий й відпочинковий роман про зустріч кількох поколінь однієї родини. Любов, давні образи, діти й чоловіки - все це знайде відгук у серці читача. Бо цей роман насамперед про рідних людей.

Велика сім'я поступово з'їжджається в будинок, де пройшло дитинство, і де досі живе майже 100-річна баба Теодора. І всі копошаться; роблять ремонти; з'ясовують, що робити з чоловіками і дітьми; з'ясовують, хто кого любить; саджають гарбузи і корчують яблуні; шукають загублених котів.

У фіналі все це перетворюється на інтернаціональний карнавал. І саме ця метушня створює неповторний настрій.

Книга написана неймовірно душевно, атмосферно, по-сімейному, з іронією і гумором, і з великою любов'ю, про яку не завжди кажуть. Проте яка живе в спогадах кожного з нас.

"Канцлерка. Дивовижна одіссея Ангели Меркель"

Мартон Кеті, видавництво "Лабораторія"

Захоплива біографія видатної європейської лідерки, яка 16 років очолювала уряд у Німеччині.

Журналістка Кеті Мартон зуміла зобразити багатошаровий та різносторонній портрет постаті, якою захоплюються і яку критикують, про яку жартують і яку все ж незмінно поважають.

Глибокі інтерв'ю, унікальні спогади та фактаж про Ангелу Меркель дають відповіді на питання про те, як їй вдалося перетворити Німеччину на провідну Європейську державу? Як вона спромоглася на політичне довголіття в цифровому світі? Як їй вдалося змінити уявлення про жінку у владі?

Як Меркель стала однією з найвпливовішою лідеркою Європи та яка сила характеру стоїть за незмінною очільницею німецького уряду?

"Про гріхи і чесноти"

Гузар Любомир, видавництво "Фоліо"

Книжку про людські чесноти й пороки Блаженніший Любомир написав наприкінці свого земного буття.

Він часто цікавився – як просуваються справи з підготовкою до друку, проте так і не встиг побачити книгу.

Автор ділиться власним баченням рис, притаманних окремій особистості та суспільству загалом, вказує, як позбутися вад, а також як розвинути в собі те краще, дароване нам Богом, що є в кожному з нас.

Ці рефлексії не лише підкуповують своєю простотою, а й спонукають до самопізнання.

"І будуть люди"

Дімаров Анатолій, видавництво "Фоліо"

Слова Тараса Шевченка "на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі" стали непохитним переконанням і Анатолія Дімарова: останній рядок цього твердження він узяв за назву своєї книги.

Написана книга в середині 1960-х років. У ній йдеться про найтрагічніші сторінки життя українського селянства періоду колективізації-Голодомору.

Видавництво "Фоліо" перевидало книгу, а недавня 12-серійна екранізація роману здобула визнання як перша в країні історична родинна сага.

"Ґарет Джонс. Людина, яка забагато знала"

Влеклий Мірослав, видавництво "Човен"

Докладна та драматична біографія Ґарета Джонса, журналіста, який відкрив світу правду про Голодомор.

Документальна книга написана на основі щоденників журналіста, архівних знахідок, а також статтів і уривків з інших друкованих джерел про голодомор та історії СРСР. Книга варта уваги і того, щоб про жертв голодомору та режим ми пам'ятали досі, і більше не повторили цього.

З одного боку, автор створив репортаж-реконструкцію подорожі до Радянського Союзу в 1930-х роках Ґарета Джонса - британського репортера, який першим розповів у західних медіях правду про Великий голод в Україні.

З іншого боку, ця книга - докладна та драматична біографія Ґарета Джонса, якого за опубліковані тексти про "комуністичний рай" цькували деякі корумповані західні журналісти, а через декілька років він помер за достатньо загадкових обставин.

"Букова земля"

Матіос Марія, видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Довгоочікуваний новий роман провідної української пись­мен­ниці Марії Матіос "Букова земля" - це пронизлива, глибока і зухвала сага завдовжки у 225 років.

У ній розповідається про перехресні історії п'яти родин різного суспільного рівня і статусу, а також історичних персонажів, пов'язаних з Буковиною.

Над романом письменниця працювала 10 років.

"Найкраще. Сковорода Григорій"

Видавництво "Terra Incognita"

До книги вибраних творів українського любомудра XVIII століття Григорія Сковороди у перекладі сучасною українською мовою увійшли трактати, діалоги, притчі та байки, що складають "золотий фонд" сковородинської спадщини й містять головні ідеї його вчення.

Книга має на меті зробити твори Сковороди доступнішими сучасному читачеві та популяризувати автора.

Катерина Хорощак, УП. Життя

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