Вступ-2022: інструкція, як вступити в університет

Вступна кампанія для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань розпочнеться 1 липня із реєстрації електронних кабінетів вступника.

Вступна кампанія має кілька етапів, тож розберемо кожний із них.

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Реєстрація електронних кабінетів

З 1 липня 2022 абітурієнти зможуть зареєструвати електронний кабінет. Але це не означає, що з настанням цієї дати терміново треба шукати посилання для реєстрації, починати вводити свої дані і панікувати, чому ж не виходить.

Зберігайте спокій! Якщо всі почнуть реєструватися, як тільки ця опція стане доступною, система почне виснути.

Для реєстрації електронного кабінету на відповідній сторінці необхідно ввести такі дані:

адресу актуальної електронної пошти (вона стане логіном в особистому електронному кабінеті) та пароль;

серія та номер документа про ПЗСО;

номер, PIN-код, рік отримання сертифіката ЗНО;

середній бал документа про ПЗСО.

Далі на вказану пошту має прийти лист із посиланням (діятиме лише протягом години), за яким має перейти вступник для завершення реєстрації е-кабінету.

До подачі першої заяви обов’язково необхідно перевірити:

– правильність введення номерів телефону (краще вводити основний і додатковий – телефон одного з батьків, раптом у важливий момент вам не зможуть зателефонувати, додатковий номер збільшує імовірність вчасного інформування);

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– документи, завантажені до електронного кабінету: фотографія (3х4 гарної якості), додаток до документа про ПЗСО, довідка про реєстрацію місця проживання (для використання сільського коефіцієнта).

Зверніть увагу, що в системі електронного вступу існують вимоги до формату (JPEG) та розміру (максимальний розмір файлу – 1 Мб.) фото і сканкопій документів, які завантажують вступники.

Подання заяв

З 14 липня в електронному кабінеті з’явиться можливість подавати заяви на вступ, а також документи до вишів.

Наголосимо, що не варто одразу ж подавати заяви 14 липня 2022 р. Те, коли буде подана заява 14 липня чи 19 липня, не впливає на рекомендації до зарахування. Враховуйте також, що в перші 2-3 дні масово подаватимуться заяви і система буде виснути, тож краще зачекайте. Не варто подавати заяви в пікові години, як правило, з 10:00 до 13:00.

У 2022 році абітурієнт має право подати 20 заяв, при цьому для вступу на бюджет їхня кількість не має перевищувати 5. Не обов’язково подавати всі 20 заяв, оскільки зрештою ви будете обирати між 2-3.

Важливу роль відіграє пріоритетність заяв, які обирає абітурієнт. Потрібно заздалегідь спланувати, куди і з яким пріоритетом вступник хоче подати заяву.

Пріоритетність заяв НЕ може бути змінена, можна лише скасувати заяву з пріоритетністю. Пам’ятайте, що після подання першої заяви інформацію в кабінеті змінити неможливо, тому переконайтеся в її коректності до подання першої заяви.

Якщо вступник належить до категорії осіб, які мають право на зарахування за квотами, пільга має бути підтверджена приймальною комісією одного із ЗВО, подальші заяви ви можете подавати самостійно в електронному кабінеті. Але після подання першої заяви ви вже не зможете додати документ на підтвердження пільги та скористатися нею.

Прийом заяв розпочинається 14 липня і триватиме до:

18:00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;

– для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; 18:00 22 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів і творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня.

Творчі конкурси, вступні іспити та співбесіди

Інформація про строки прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька потоків:

для вступників на бюджетні місця з 01 по 13 липня включно;

для вступників, які вступають на контракт, з 14 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії.

Оприлюднення рейтингових списків та зарахування

22 липня будуть оприлюднені рейтинги осіб, яких рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету. Такі вступники у своєму електронному кабінеті побачать навпроти однієї зі своїх заяв омріяне "Рекомендовано до зарахування на бюджет".

Скільки б заяв ви не подали – 1 чи 5 – рекомендація буде лише одна. Отримавши рекомендацію, вступник має підтвердити своє бажання навчатися на бюджеті за цією рекомендацією, поставивши позначку в електронному кабінеті навпроти відповідної заяви. Далі необхідно подати оригінали документів до ЗВО.

Якщо після 12:00 22 липня у вашому кабінеті нічого не змінилося, це означає, що вам не надали рекомендацію на зарахування на бюджет за жодною із поданих заяв, але ви можете претендувати на навчання на контрактній основі.

Зарахування вступників на навчання на бюджет відбудеться 5 серпня, на контракт – не пізніше ніж 30 вересня 2022 року.

Подання оригіналів документів

Оригінали документів до ЗВО подаються тільки особисто. Крім того, вступник може надіслати електронною поштою скановані копії з накладанням КЕП, а на початку навчання надати оригінали документів.

На що варто звернути увагу

Правильність розрахунку середнього балу. Середній бал документа про ПЗСО вступник розраховує особисто і під час реєстрації електронного кабінету вносить його у відповідну графу.

Далі ці дані підтверджує приймальна комісія закладу освіти, яка першою реєструватиме заяву вступника (після цього його вже не можна буде змінити в електронному кабінеті).

У разі виявлення помилки вступнику необхідно написати лист технічному адміністратору системи (на сайті є відповідна опція) та зателефонувати у приймальну комісію ЗВО, який підтвердив неправильний середній бал.

Мінімальні бали. Мінімальні прохідні бали встановлюються для допуску до конкурсного відбору на бюджетні місця, і це не означає, що вас обов’язково взагалі зарахують на навчання. Пам’ятайте, що конкурсний бал та коефіцієнти на різних конкурсних пропозиціях можуть відрізнятись.

Розрахунок на бюджетні, а не на ліцензійні місця. Максимальний обсяг бюджетних місць на спеціальність у межах вишу публікується на офіційних сайтах університетів. Кількість ліцензійних місць – це кількість абітурієнтів, яку ЗВО готовий зарахувати на навчання взагалі, у цю кількість включено лише незначну частину бюджетних місць.

Успіхів вам і омріяних рекомендацій!

Ірина Мацола, викладачка історії України у компанії ZNOUA, спеціально для УП. Життя

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