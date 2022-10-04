Багато хто з нас вже встиг забути біганину по поверхах лікарні (часто з підвищеною температурою) у надії якнайшвидше зібрати всі печатки і підписи, щоб вчасно отримати лікарняний. А якщо при оформленні ще й хтось допустив помилку, то ця "чудова" процедура починалася по другому колу.

Але до хорошого звикаєш швидко! Сьогодні в кожного українця, що захворів, є можливість оформити електронний лікарняний.

Е-лікарняні – на сьогодні один із найпопулярніших цифрових сервісів в Україні. Реформувати їх намагалися майже 10 років. Завдяки спільній роботі це стало можливим, і ось уже більше року як ця реформа впроваджена в Україні.

За останніми даними, з моменту запуску е-лікарняних сформовано більш як 10 млн таких документів. Українці відчули, наскільки це швидко, зручно і головне – без корупції!

Зважаючи на розповсюдження COVID-19 та військову агресію росії, зручні електронні сервіси були і залишаються вкрай необхідними для українців упродовж останніх років.

Як працює е-лікарняний?

Пацієнт звертається до лікаря зі скаргою на самопочуття, до прикладу. Після обстеження лікар за наявності підстав формує медичний висновок – документ, що вказує на категорію непрацездатності, наприклад, захворювання або травма загального характеру чи догляд за хворою дитиною. При цьому діагноз залишається в записах пацієнта і нікуди не передається.

Загалом у нас передбачено 10 категорій медичних висновків. Наприклад, це також може бути самоізоляція від COVID-19 або карантин, вагітність та пологи і так далі. Для деяких категорій визначені максимальні терміни непрацездатності, на які лікар може відкрити медичний висновок.

Приміром, для найпоширенішої категорії (захворювання або травма загального характеру) – це 30 днів. Лікуючий лікар сам визначає прогнозований період непрацездатності. Якщо цього терміну недостатньо, він ухвалює рішення про його продовження, підтвердивши свою експертизу новим медичним висновком, в якому буде зазначений номер першого.

Так, лікар створює медичний висновок в електронній системі охорони здоров'я та підписує його електронним підписом. Ви отримуєте про це смс-повідомлення. Звідти за кілька секунд інформація щодо сформованого медвисновку потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. І там формується електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон, уже від Пенсійного фонду. Роботодавець зможе побачити ваш лікарняний на порталі фонду.

Тобто саме реформування передбачає розподіл зон відповідальності медичної та соціальної сторін. Фактично лікуючий лікар несе відповідальність за експертизу тимчасової непрацездатності людини, надання медичних послуг. А соціальна сторона – за надання соціальних послуг та здійснення виплат відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Головні переваги

Найголовніша перевага електронного лікарняного – простота оформлення, без збору підписів і печаток. Лікарю не треба вручну вносити інформацію про пацієнта. Необхідні дані підтягуються автоматично. А значить – суттєво мінімізується можливість помилки.

Електронні лікарняні – це і важливий крок впровадження депаперизації медицини. Крім того, це мінімізація корупційних ризиків видачі необґрунтованих документів.

Усе просто і без бюрократії.

Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, спеціально для УП. Життя

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