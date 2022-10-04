Багато хто з нас вже встиг забути біганину по поверхах лікарні (часто з підвищеною температурою) у надії якнайшвидше зібрати всі печатки і підписи, щоб вчасно отримати лікарняний. А якщо при оформленні ще й хтось допустив помилку, то ця "чудова" процедура починалася по другому колу.

Але до хорошого звикаєш швидко! Сьогодні в кожного українця, що захворів, є можливість оформити електронний лікарняний.

Е-лікарняні – на сьогодні один із найпопулярніших цифрових сервісів в Україні. Реформувати їх намагалися майже 10 років. Завдяки спільній роботі це стало можливим, і ось уже більше року як ця реформа впроваджена в Україні.

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За останніми даними, з моменту запуску е-лікарняних сформовано більш як 10 млн таких документів. Українці відчули, наскільки це швидко, зручно і головне – без корупції!

Зважаючи на розповсюдження COVID-19 та військову агресію росії, зручні електронні сервіси були і залишаються вкрай необхідними для українців упродовж останніх років.

Як працює е-лікарняний?

Пацієнт звертається до лікаря зі скаргою на самопочуття, до прикладу. Після обстеження лікар за наявності підстав формує медичний висновок – документ, що вказує на категорію непрацездатності, наприклад, захворювання або травма загального характеру чи догляд за хворою дитиною. При цьому діагноз залишається в записах пацієнта і нікуди не передається.

Загалом у нас передбачено 10 категорій медичних висновків. Наприклад, це також може бути самоізоляція від COVID-19 або карантин, вагітність та пологи і так далі. Для деяких категорій визначені максимальні терміни непрацездатності, на які лікар може відкрити медичний висновок.

Приміром, для найпоширенішої категорії (захворювання або травма загального характеру) – це 30 днів. Лікуючий лікар сам визначає прогнозований період непрацездатності. Якщо цього терміну недостатньо, він ухвалює рішення про його продовження, підтвердивши свою експертизу новим медичним висновком, в якому буде зазначений номер першого.

Так, лікар створює медичний висновок в електронній системі охорони здоров'я та підписує його електронним підписом. Ви отримуєте про це смс-повідомлення. Звідти за кілька секунд інформація щодо сформованого медвисновку потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. І там формується електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон, уже від Пенсійного фонду. Роботодавець зможе побачити ваш лікарняний на порталі фонду.

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Тобто саме реформування передбачає розподіл зон відповідальності медичної та соціальної сторін. Фактично лікуючий лікар несе відповідальність за експертизу тимчасової непрацездатності людини, надання медичних послуг. А соціальна сторона – за надання соціальних послуг та здійснення виплат відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Головні переваги

Найголовніша перевага електронного лікарняного – простота оформлення, без збору підписів і печаток. Лікарю не треба вручну вносити інформацію про пацієнта. Необхідні дані підтягуються автоматично. А значить – суттєво мінімізується можливість помилки.

Електронні лікарняні – це і важливий крок впровадження депаперизації медицини. Крім того, це мінімізація корупційних ризиків видачі необґрунтованих документів.

Усе просто і без бюрократії.

Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, спеціально для УП. Життя

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