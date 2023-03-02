Електронний рецепт на всі рецептурні препарати: що змінюється

Поставте собі питання і спробуйте на нього відверто відповісти: що змушує вас, незважаючи на очевидні ризики, звертатися за порадою щодо вживання ліків до подруги, сусідки, бо "в них було таке саме й їм допомогло"?

Бо це набагато швидше, ніж йти до лікаря; з сусідкою вам комфортніше – вона поспівчуває і не скаже нічого такого, що вам не подобається.

За часів радянщини ви повинні були записатися до лікаря, вистояти в довгій черзі, потрапити на прийом, де (скажемо правду) рідко почувалися комфортно. Тому відчуття панацеї, яку надавав вам лікар, нівелювалося формою, якою медична сфера була представлена.

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Сучасна медицина базується на принципах гуманізму.

Окрім зручностей, що принесли з собою цифрові процеси в сферу охорони здоров’я, ми маємо ще величезний фактор людяності, довіри між лікарем і пацієнтом – сьогодні ви можете зв’язатися зі своїм сімейним лікарем телефоном і отримати кваліфіковану пораду фахового спеціаліста, який має відповідні знання і досвід.

Рецептурні препарати недаремно так назвали

Тільки лікар, зваживши всі обставини, може визначити, які ліки вам потрібні. І тут треба нагадати, що рецептурні лікарські засоби саме тому так і називаються, тому що на них потрібен рецепт.

Рецептурні ліки дієві при лікуванні багатьох захворювань, вони допомагають запобігати розвитку чи полегшувати симптоми хвороби. Однак неправильний прийом цих ліків може завдати шкоди здоров’ю пацієнта.

Для того, щоб зробити процес призначення ліків більш ефективним та сучасним, планується впровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати. Електронний рецепт пошириться на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря, та які пацієнт купує за власні кошти.

До цього переліку відносяться зокрема:

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антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі вітаміни;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

навіть деякі звичні для нас ліки проти болю, кашлю, антигестамінні та заспокійливі.

При цьому зверну увагу, що МОЗ не робить всі ліки рецептурними та не розширює перелік рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати зокрема і за електронним рецептом.

Питання? Не питання

Спробую превентивно відповісти на питання, що лунатимуть у зв’язку з введенням електронного рецепта на всі рецептурні препарати.

Чи варто впроваджувати такі зміни під час війни?

Відпуск рецептурних ліків завжди мав здійснюватися за призначенням лікаря, ця вимога не є новою, з квітня лише додається зручний цифровий інструмент – електронний рецепт.

Ми розуміємо, що під час воєнного стану є ризики відсутності світла та звʼязку, обмеження доступу до електронної системи охорони здоров'я, саме тому е-рецепт буде вводитися поступово з можливістю в разі потреби використання паперових рецептурних бланків.

Поширення на всі рецептурні лікарські засоби – наступний логічний етап впровадження е-рецепта. Попередньо з серпня запрацював е-рецепт на антибіотики та з листопада – на наркотичні (психотропні) лікарські засоби. Це долучення України до світових стандартів.

Що робити, якщо немає сімейних лікарів у населеному пункті, щоб потрапити на прийом?

Для отримання електронного рецепта не потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Виписати рецепт на рецептурний препарат зможе будь-який лікар, який відповідає за ваше лікування – хірург, терапевт, кардіолог чи онколог. Це може бути лікар як державного чи приватного закладу, так і лікар-ФОП. Обмежень немає.

Якщо ви тимчасово були вимушені змінити місце свого проживання, отримати рецепт можна у будь-якого лікаря в закладі, який доступний для вас за місцем перебування.

Що робити, якщо ліки потрібні невідкладно?

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, обовʼязково зверніться до лікаря. Лише лікар на прийомі зможе оцінити стан вашого здоровʼя, провести клінічну діагностику та призначити лікування, яке буде ефективним та безпечним для вас. Не уникайте та не відкладайте лікування!

Переваг набагато більше

Ви не будете витрачати кошти, здоров'я та час на лікарські засоби, які їм вам не потрібні, купуючи ліки на основі рекомендацій знайомих чи рекламних роликів.

Завдяки цифровізації призначення ліків в електронній системі охорони здоровʼя лікуючий лікар за вашою згодою зможе переглянути історичні дані, дізнатися про супутні захворювання, прийом інших медикаментів та іншу інформацію, необхідну для призначення ефективного лікування. А з часом – відслідковувати результати лікування та за потреби створити план лікування.

Лише лікар знає, що вам точно потрібно, бо в може оцінити стан вашого здоров’я та провести необхідні дослідження.

Механізм електронного рецепта передбачає призначення саме активної речовини, без прив’язки до бренду лікарського засобу. Ви будете приймати рішення про покупку того чи іншого засобу самостійно на свій розсуд та відповідно до власного бюджету.

А лікар, маючи цифрові інструменти, зможе надавати медичну допомогу швидше та ефективніше!

І найголовніше: лікування – це спільна відповідальність лікаря та пацієнта. Саме тому при погіршенні самопочуття важливо звертатись до лікаря та дотримуватись його рекомендацій.

Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, спеціально для УП. Життя

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