Клікабельні збори. Як обрати ефективний фонд?

Росія щодня робить в Україні справжні трагедії та теракти. Ці дії стають випробування для суспільства, як психологічним, так і фінансовим. Але люди об’єднуються та долучаються до подолання катастроф.

Прикладом єднання є обстріл ОХМАТДИТу, коли сотні українських бізнесів у терміновому порядку зробили великі і маленькі благодійні внески, сотні тисяч українців донатили кілька діб поспіль і десятки українських фондів швидко відреагувати на термінову потребу й відкрили збори. Загальна сума зібраних коштів, за різними даними, перевищила 800 мільйонів гривень.

Однак саме такі публічні і дуже великі збори ставлять питання про ефективність використання коштів благодійними фондами, адже до них завжди дуже прискіплива увага. Як можна виміряти ефективність роботи благодійних фондів?

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Пропоную розібратися, ефективність у благодійності – це про кількість зібраних грошей чи про кількість проєктів у медіа або все ж про кількість людей, які отримали допомогу?

Найпростіше було би оцінювати ефективність за кількістю зібраних та витрачених грошей, адже відповідальні фонди щороку мають публікувати свою звітність, проходити аудит та звітувати до податкової. Але не все так чорно-біло.

У роботі благодійників значно більше нюансів та складових. Їх і розглянемо. Як визначити ефективність благодійного фонду та зрозуміти, кому можна довіряти?

Кількість донорів. Звертайте увагу на кількість благодійників, які підтримують організацію. Каталізатором ефективності точно не може бути кількість грошей, але може бути кількість людей, які довірили організації свої кошти. Часто фонди повідомляють про це на своїх сторінках або ви чуєте про гучні збори, до яких долучилися багато людей. Це точно гарний знак.

Звертайте увагу на кількість благодійників, які підтримують організацію. Каталізатором ефективності точно не може бути кількість грошей, але може бути кількість людей, які довірили організації свої кошти. Часто фонди повідомляють про це на своїх сторінках або ви чуєте про гучні збори, до яких долучилися багато людей. Це точно гарний знак. Кількість донатів. Під час війни ви могли неодноразово чути фразу: "Не буває маленьких донатів". І вона правдива, бо круто зібрати мільйон гривень, але значно ефективніше зібрати по одній гривні від мільйона людей і мати диверсифіковані надходження коштів та незалежність у прийнятті рішень, ніж мільйон від однієї людини і необхідність керуватися інтересами та бажаннями благодійника, нехтуючи експертністю та фаховістю команди.

Під час війни ви могли неодноразово чути фразу: "Не буває маленьких донатів". І вона правдива, бо круто зібрати мільйон гривень, але значно ефективніше зібрати по одній гривні від мільйона людей і мати диверсифіковані надходження коштів та незалежність у прийнятті рішень, ніж мільйон від однієї людини і необхідність керуватися інтересами та бажаннями благодійника, нехтуючи експертністю та фаховістю команди. Екологічність комунікацій. Якщо з вас "витискатимуть" емоції, це може дуже добре спрацювати один раз, але у перспективі це не матиме жодного сенсу. Якщо ви спостерігаєте токсичну комунікацію від фонду, то він точно не налаштований на тривалу та ефективну взаємодію з вами. Благодійність – це розмова двох дорослих. Ми не намагаємося виманити у вас гроші та вичавити сльози. Ми хочемо, аби ви зрозуміли, рішенням якої проблеми ви можете стати разом із нами і прийняли це рішення самостійно.

Якщо з вас "витискатимуть" емоції, це може дуже добре спрацювати один раз, але у перспективі це не матиме жодного сенсу. Якщо ви спостерігаєте токсичну комунікацію від фонду, то він точно не налаштований на тривалу та ефективну взаємодію з вами. Благодійність – це розмова двох дорослих. Ми не намагаємося виманити у вас гроші та вичавити сльози. Ми хочемо, аби ви зрозуміли, рішенням якої проблеми ви можете стати разом із нами і прийняли це рішення самостійно. Звертайте увагу на результати. Не так суттєво скільки грошей збирає фонд. Значно важливіше, як фонд може їх витратити. Дивіться не на: "Ми зібрали два мільйони", краще пильно придивлятися до "Ми вилікували 100 дітей", "Ми провели 40 операцій", "Ми передали лікарні 30 одиниць обладнання" або "Відремонтували 2 корпуси". Гучні цифри мають перетворювати на реальну допомогу.

Не так суттєво скільки грошей збирає фонд. Значно важливіше, як фонд може їх витратити. Дивіться не на: "Ми зібрали два мільйони", краще пильно придивлятися до "Ми вилікували 100 дітей", "Ми провели 40 операцій", "Ми передали лікарні 30 одиниць обладнання" або "Відремонтували 2 корпуси". Гучні цифри мають перетворювати на реальну допомогу. Репутація. Головний капітал для будь-якої людино орієнтованої організації – це репутація. Саме її мають на увазі, згадуючи будь-який бренд. Саме на неї працюють цілі команди, здобувають фаховість та концентрують довіру. Якщо фонд часто потрапляє у скандали і не виходить з них з гідністю, то це свідчить про ефективне управління репутацією.

Однак не маємо забувати про маленькі локальні фонди, які працюють над маленькими темами або у невеличких населених пунктах, адже саме вони дозволяють містянам дбати про свій добробут чи підтримувати людей зі свого населеного пункту, яким потрібна допомога. Це – найкращий приклад резистентності ком’юніті до негараздів чи непередбачуваних змін.

Маленькі локальні фонди та ГО – ваша гарантія того, що у критичній ситуації допомога буде зовсім поруч. Звертайте увагу на ці організації. На dobro.ua багато невеличких команд благодійних організацій мають змогу розширювати свою аудиторію та дбати про зростання своїх проєктів.

Ефективність завжди пов’язана з надійністю та довірою. Дуже часто благодійні та громадські організації виявляються більш ефективними менеджерами для вирішення проблем, ніж державні структури.

Богдан Бердник, PR-manager платформи dobro.ua, спеціально для УП.Життя

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