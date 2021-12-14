Щоб не натворити помилок: 5 правил для тих, хто робить добрі справи перед Новим роком

У роботі працівника будь-якого благодійного фонду є два казкових періоди, коли українці вирішують робити добрі справи тут і зараз. Це 1 червня – Міжнародний день захисту дітей та новорічні свята.

До Нового року залишається обмаль часу, тому хочеться встигнути зупинити усіх тих українців, що вже на низькому старті перед купівлею мандаринів та цукерок, які вони радісно повезуть до дитячого будинку.

Перед тим, як рушити робити добрі справи, ви маєте знати кілька речей. Для початку визначтеся: ви хочете діткам допомогти чи потішитися з того, що ви добра людина.

Якщо хочете потішити себе, то мерщій у магазини іграшок, бо таких класних подарунків у них точно ніколи не було, але якщо ви прагнете справді потурбуватись про дітей, які залишилися без батьків, то маєте врахувати кілька моментів:

⚠️ Якісний одяг, шкільна канцелярія та книжки справді будуть більш ефективними подарунками, ніж коробка цукерок. Даруймо діткам те, що приноситиме їм довгострокову користь.

⚠️ Дітям, які мешкають в інтернатах, не вистачає вражень. Усе, що вони бачать – це сірі стіни свого притулку. Якщо ви можете посприяти появі у їхньому житті цікавих лекторів, екскурсій, вистав або кінопоказів, то вони зможуть повноцінно розвиватися, а світ навколо них ставатиме цікавішим.

⚠️ Жодні іграшки чи цукерки не замінять дітям опалення, теплу воду, гарне освітлення чи повноцінне харчування. Тому ви можете потурбуватися про їхній комфортний побут, для цього можете здійснити внесок на сайті благодійного фонду чи платформи, яка опікується дитбудинком.

⚠️ Страх, невпевненість та ярлики. Ми можемо допомогти діткам позбавитися цих деструктивних факторів, для цього їм потрібна робота з психологами, які допоможуть їм якісно турбуватися про своє психічне здоров’я та боротися з комплексами.

Допоки у суспільстві існують стереотипи стосовно дітей з інтернатів, вони мають бути готовими до упередженого чи жалісливого ставлення, а їхня психіка має бути стабільною.

⚠️ Немає кращого способу забезпечити вдале майбутнє дітям, які залишилися без батьків, ніж підтримати тих, хто їм замінює родину.

Ви можете перерахувати кошти благодійним фондам, які опікуються дитбудинками чи інтернатами, щоб ті могли оперативно закривати потреби закладів та їхніх підопічних.

Фото: lighthousestock/Depositphotos

Регулярна підписка – це спосіб фінансової допомоги, який дозволяє фондам і притулкам планувати свою діяльність та використовувати кошти більш ефективно.

Безумовно, іграшки теж необхідні діткам, і цукеркам вони також будуть раді, але пам’ятаймо про те, що користь їм принесуть ті подарунки, які зможуть якісно повпливати на їхнє майбутнє та допоможуть їм стати повноцінними членами суспільства. Цукерки – радість зараз, теплий одяг – комфорт усю зиму, освіта – можливість опанувати професію у майбутньому.

Якщо не знаєте, кому і чим допомогти, то звертайтеся до благодійних фондів. Вони щодня працюють із закладами, які опікуються дітками і знають про їхні потреби точно краще за вас. Завдяки благодійним фондам ваша допомога буде справді корисною.

І робімо добрі справи не тільки перед Новим роком, адже діти потребують турботи й опіки увесь рік.

Богдан Бердник, PR-manager платформи dobro.ua, спеціально для УП.Життя

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