Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

Олеся Островська-Люта директорка Мистецького Арсеналу
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8 грудня 2023

Український павільйон на Венеційській бієннале знову під загрозою зриву. Якщо проект не відбудеться, то Україна втратить важливу нагоду донести свій голос до сконцентрованої в одному місці в короткий час міжнародної художньої спільноти. Спільноти впливової і часом скептичної. Це щось як виступ під час Генасамблеї ООН у своїй категорії.

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Навіть не варто пояснювати, чому це серйозний прокол на тлі схололого інтересу до російської війни в Україні, а також, чим загрожує це похолодніння.

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Так а чому ж український національний павільйон у Венеції під загрозою? Бо Мінкульт традиційно не має ні спроможності, ні впливу в Уряді, щоб цей проект втілити.

Наприклад, щоразу не виділяється достатньо коштів, а ті, що виділяються, виділяються надто пізно і такими процедурами, якими їх неможливо використати. Цього року все ще гостріше, ніж зазвичай, бо в нас немає ні грошей, ні функціонуючого Мінкульту.

Але взагалі все це триває вже роки 22 або 23.

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Оскільки бієннале відбувається раз на 2 роки, кожен міністр відбуває макс одну "венеційську кризу" і з полегшенням передає її своєму наступнику, який відкриває для себе всі чарівні грані цього процесу заново. Однак проект національний і з точки зору самої Венеції представляє свою державу, тому втілити його без Уряду в особі Мінкульту неможливо.

Раз увесь цей балаган невпинно повторюється понад двадцять років, то в нього є об'єктивна системна причина. Я думаю, це така послідовність:

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1) брак розуміння сучасної культури узагалі українською культурбюрократією;

2) брак навичок роботи на міжнародних майданчиках в українського Уряду до 2014 року;

3) слабкість Міністра культури в системі українського Уряду впродовж української незалежності;

4) катастофічний операційний стан Міністерства культури, що лише наростав впродовж усього цього періоду.

Тобто, навіть якщо Україні вдасться врятувати павільйон у Венеції у 2024 році, ми ризикуємо побачити ті самі проблеми в році 2026. І це найоптимістичний варіант розвитку подій.

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