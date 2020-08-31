Балет на карантине и после. Интервью с новым руководителем балетной труппы Нацоперы Еленой Филипьевой

В коридорах Национальной оперы Украины царит тишина.

Театр не работает с марта: в июне здесь попытались возобновить балетные классы и репетиции, но спустя две недели вновь отправили труппу в отпуск.

И даже при нынешней пустынности, попасть в здание Нацоперы можно только в медицинской маске.

Мы встречаемся с Еленой Филипьевой – Народной артисткой Украины, прима-балериной, а с июля – и.о. художественного руководителя балетной труппы – в большом репетиционном зале.

Окна распахнуты, мы садимся на безопасное расстояние друг от друга и, наконец, открываем лица, чтобы поговорить. О новой должности, планах развития труппы и особенностях работы в карантин.

Еленой Филипьевой, и.о. художественного руководителя балетной труппы Нацоперы

– Что вас подтолкнуло подать свою кандидатуру на должность художественного руководителя балета Национальной оперы?

– Я не подавала свою кандидатуру, конкурса не было. Он планировался, но из-за карантина его даже не объявили.

Меня пригласил в кабинет генеральный директор театра (Петр Чуприна – ред.) и спросил, как я смотрю на то, чтобы стать исполняющей обязанности художественного руководителя. Для меня это было неожиданностью, но я согласилась.

– Означает ли это, что конкурс еще будет?

– Скорее всего, будет, но эти нюансы могут быть известны только руководству театра и Министерству культуры.

– Как вы отнеслись к предложению занять пост руководителя?

– Я давно работаю в театре не только как балерина, но и как педагог. Мне небезразлична судьба театра, меня всегда волновало, как проходили балетные спектакли.

Поэтому, когда поступило предложение, я не испугалась.

– В чем заключается ваша работа во время карантина?

– Сейчас, как вы видите, её особо нет. Я, конечно, могу проводить работу над ошибками, составлять художественный план, пока нет спектаклей.

Есть много офисных дел, на которые не хватало бы времени в сезон работы нашего театра в нормальном некарантинном режиме.

Понемногу пересматриваем кадры. Провели конкурс на замещение вакантных мест, некоторым артистам повысили категорию. Скоро проведем ещё конкурс.

– Как коллеги по труппе отнеслись к вашему назначению?



– Думаю, об этом нужно спрашивать у них.

В любом коллективе есть соратники и есть противники – люди, которые бы видели себя на моем месте. Единого мнения вы не найдете ни в одном театре.

Я же принимала очень много поздравлений, добрых пожеланий даже от тех, с кем в театре мало общалась. Мне было очень приятно.

Нельзя ведь сразу сказать, хороший руководитель или плохой, если он еще ничего не сделал. Должно пройти время.

В нынешней ситуации мы можем только подумать, в какую сторону улучшиться.

– В какую, по-вашему?

– Сделать труппу сильнее.

Без художественного руководителя мы плыли по течению, пусть и на довольно хорошем уровне. Но мне кажется, наша труппа по качеству исполнения спектаклей может достичь большего – это касается и кордебалета, и солистов.

Я хочу, чтобы все были равномерно заняты: у нас есть народные и заслуженные артисты, которые должны представлять театр в первую очередь.

Есть молодежь, которая себя уже проявила, и которой я буду помогать развиваться.

– За вашу карьеру вам приходилось работать с разными руководителями.

Например, с Денисом Матвиенко, который осовременивал репертуар, с Анико Рехвиашвили, которая была более консервативно настроена.

Какая позиция близка вам?

– Классика должна сохраняться! Если у нас идет две абсолютно разные версии "Лебединого озера" – Анатолия Шекеры и Валерия Ковтуна, то в каждой из этих версий должна сохраняться авторская хореография.

Непозволительно привносить хореографию зарубежных театров в наши спектакли. Я хочу, чтобы хореография нашего театра оставалась индивидуальной и самобытной.

Да, какие-то нюансы балерина может менять под себя, но я буду требовать, чтобы классическая хореография оставалась такой, какой её задумал постановщик.

Конечно, в планах ставить и современные балеты. Мы уже начинали переговоры с зарубежными балетмейстерами, но из-за карантина всё приостановилось.

Ещё одна наша цель – растить своих постановщиков. Я хочу приглашать известных хореографов, чтобы усилить репертуар, но почему бы не дать и своим артистам раскрыться?

Елена Филипьева: Я хочу приглашать известных хореографов, чтобы усилить репертуар

– Но есть одна проблема: ни на базе театра, ни в училищах не преподают техники, которые позволяют артистам выйти за рамки классической выучки.



– В киевском училище, насколько я знаю, планируют открыть класс техники танца модерн.

Я же хотела бы приглашать в театр педагогов из-за рубежа для мастер-классов, чтобы наши артисты осваивали новые техники и новую пластику. Осталось дождаться послабления карантина.

Конечно, все будет происходить не сразу. Планы есть, однако реализовать их быстро просто невозможно.



– Планируете ли открывать Национальную оперу как гастрольную площадку для других трупп?



– У нас пока другие задачи. В первую очередь важно вывести нашу балетную труппу на высочайший уровень.

В будущем всё возможно. Всё зависит от условий приглашенной стороны и массы других нюансов, включая и финансовые вопросы.

– Вы работаете с некоторыми солистами театра как педагог. Чем должен привлечь танцовщик, чтобы вы пригласили его поработать с вами?

– Мы всегда выбираем близких по духу людей. Важно, чтобы артист чувствовал с педагогом контакт. Поэтому сама я никого не приглашаю, артисты сами меня просят с ними порепетировать.



Меня привлекает в работе с артистами возможность наблюдать их рост. Когда балерине достаточно сделать замечание всего раз, чтобы она его запомнила и продумала. Если на следующий день она исправляет ошибку, то мы идём дальше.

Если артист не готов себя перекраивать, доверяться педагогу, то ничего у этого артиста не получится.



Мне интересно с людьми творческими. Бывало, мы работали с артистом, танцевали спектакль, а спустя время эта партия попадалась снова. И я говорила: "А вот мне сегодня хотелось бы сделать по-другому. Давай поменяем нюансы?". И от такой работы есть результат!

– Многие молодые таланты стараются не задерживаться в Украине и уезжают работать за границу. Планируете ли менять эту тенденцию?

– Каждый выбирает судьбу, которую он для себя хочет.

Меня тоже приглашали и в Мариинский театр, и в Большой, звала Клод Бюсси во Францию но, может, потому что я приехала из маленького городка с мечтами о киевской сцене, мне никогда не хотелось уехать.

Даже когда я долгое время гастролировала с другими труппами, меня всегда тянуло обратно в Киев. Я всегда была предана родному театру.

Многие уезжают и ищут себя. Молодежь пытается вырваться, думая, что "там" лучше, а спустя время некоторые возвращаются.

Конечно, не хочется, чтобы таланты уезжали. Надеюсь, будем поддерживать доверительные отношения с Киевским хореографическим училищем, с Академией им. Сержа Лифаря, чтобы отбирать лучших студентов для работы в нашей труппе.

За границей в труппах по 60 или даже 30 человек – все работают, и их за это ценят. Артисты же, в свою очередь, дорожат своей работой в труппе.

А у нас многим (на сайте театра в балете Национальной опере числится 167 человек – ред.) становится обидно, что работают одни и те же, а другие ничего не делают, но получают зарплату.

Поэтому моя первоочередная задача – сделать так, чтобы работали все! Кто не хочет – до свидания! Вас никто силой в театр не тащил. Вы сами выбрали эту профессию.

Есть много желающих работать у нас в театре. Будем заниматься дисциплиной, как в школе.

– Планируете ли вы продвигать работу балетной труппы?

Большинство театров сегодня очень активны в медиа, социальных сетях, особенно в период карантина.

– Мы участвовали во многих "карантинных" проектах: выставляли интервью с солистами, фотографии, видео, как они занимаются дома – люди проявляли инициативу.

Появились трансляции записей наших спектаклей на канале театра в YouTube.

Мы хотели записать концерт, но по карантинным нормам не смогли. По правилам, танцевать вместе могут только семейные пары, а их у нас не так уж много. Плюс, вы не представляете, что такое – репетировать в масках. Это очень тяжело.

Елена Филипьева на сцене в балет "Грек Зорба"

– Каким вы видите украинского зрителя и его запрос сегодня?

– Раньше к нам ходили люди старшего поколения, а сейчас меня радует, что в театр приходит много молодежи. Конечно, много иностранцев. На балетах аншлаг, и это радует глаз.

К тому же, люди воспринимают поход в театр, как мероприятие, достойное уважения. Приходят не в джинсах-шортах, а в вечерних платьях и костюмах.



Бывает, в интернете начинают писать гадости об одних и восхвалять других, не имея профессионального образования, не зная элементарной истории балета. Поэтому хочется пожелать зрителям обращать внимание на объективные отзывы. У нас многие пишут, не обладая достоверной информацией, а полагаясь на слухи и вкусовщину.

– Вы имеете в виду сплетни?

– Да, сплетни. Которые порой распускают сами артисты. Критик себе такого не позволит.

Бывает, в сетях начинают, ни с того ни с сего, ругать девочку, которая впервые вышла в спектакле. Но все мы с чего-то начинали, возьмите любую балерину.

Я сама до сих пор учусь! Я за то, чтобы зритель сам мог найти в спектаклях того артиста, который ему понравится.

Зачем же смешивать искусство с грязью и навязывать свой личный взгляд?

– Какая критика, по-вашему, объективна?

– Я всегда своих учениц просила ходить на спектакли и не критиковать балерин, а находить в их танце что-то интересное, особенное.

Да можно писать, что были просчёты. Например: шум за кулисами, не там свет поменяли или с декорациями нестыковка. Но, чтобы критика воспринималась, замечания должны исходить с положительными намерениями.

– Как вы понимаете, что спектакль удался?

– Как для артистки, удачный спектакль для меня всегда означал единение с оркестром и кордебалетом. Когда мы дышали воедино, и каждый находился в том образе, в котором должен был находиться.

Как для педагога, удачный спектакль – это когда ровно прошел кордебалет, никто не выбился, всё было в линию, идеально отрепетировано: положения головы, ног, рук.

Только прима-балерина может станцевать под своё настроение: где-то добавить, где-то убрать акценты.

Если вы уберете взгляд от центральной пары – всё должно происходить, работать на спектакль. Каждый, кто находится на сцене, должен на ней "жить".

А если артисты отвлеклись, сели подышать или поговорить – это провал. И для педагога, и для худрука.

Елена Филипьева: М оя первоочередная задача – сделать так, чтобы работали все!

– Как вы считаете, последствия и риски карантина изменят формат работы театров?

– А почему мы должны что-то менять?

Мы должны восстановиться, войти в форму и возобновить спектакли.

Когда это будет – я не знаю. К тому же, если в балете мы можем придумать, как сделать так, чтобы артисты во время выступления не соприкасались, то с оркестром и хором такого не сделаешь.

Строить летнюю сцену на Софиевской площади перед началом осени, сезоном дождей, и продавать дорогостоящие билеты, лишь бы её окупить – зачем? Необходимо выждать.

И я верю, как долго бы всё не длилось, мы сможем восстановиться!

Полина Булат, спеціально для УП.Життя

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