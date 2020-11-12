Із сайту Офісу президента зник указ про відзнаки Васяновича та Цілик, які відмовилися від нагород

Із офіційного сайту Офісу президента зник указ № 491/2020.

Саме цим указом, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами діячів культури України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Зокрема середних були українські режисери Валентин Васянович та Ірина Цілик, які відмовилися від нагород.

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За нумерацією видно, що на сайті глави держави не вистачає указу № 491/2020.

Сторінка офіційного сайту Офісу президента

Згідно з цим указом, Орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримав сценарист, кінопродюсер та режисер фільму "Атлантида", Валентин Васянович, пише Детектор медіа.

А письменниці та режисерці фільмів "Земля блакитна, ніби апельсин", "Я і Фелікс" Ірині Цілик присвоїли почесне звання "Заслужена діячка мистецтв України".

Проте згодом обоє діячів відмовилися від отриманих нагород.



"Але я так і не змогла на себе примірити все це - ну яка з мене заслужена? Щиро кажучи, я дуже хочу бути корисною і заслужити любов та довіру своєї країни різними добрими справами. Але наразі було б недоречно мати таке звання, дивлячись на це з різних точок зору.

По-перше, я лише починаю свій шлях у кінорежисурі. Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади", – зазначила Ірина Цілик на своїй сторінці у мережі.

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Водночас Валентин Васянович свою відмову назвав "цеховою солідарністю" та зазначив, що протестує проти генерування кримінальних проваджень щодо українських кіновиробників.

"Як учасник кінематографічного процесу я протестую цією відмовою проти генерування владою кримінальних проваджень проти більшості кіновиробників, котрі створювали українську кіноіндустрію останніми роками.

За дивним збігом обставин, ці "справи" переважно стосуються тих продакшнів, які представляли Україну на міжнародній арені.

Я не можу приймати нагороду від тієї влади, яка однією рукою нагороджує "за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність", а іншою — відкриває кримінальні провадження та займається переслідуванням.

Це не політичне рішення. Це цехова солідарність та етика" – розповів Васянович у коментарі Lb.ua.

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