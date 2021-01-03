Ви все чули? Реп-казки, київські MOZGI, новорічний настрій від Олега Скрипки та інші нові українські пісні грудня

Ця музика увірвалась у ефіри у грудні 2020 року. Така добірка виходить щомісяця.

В останній місяць року від українських музикантів годі було й чекати якихось проривів.

Поки одні робили фінальні релізи під завісу 2020-го, інші розпилювали в повітрі новорічний настрій.

Реклама:

"Океан Ельзи" – "Тримай"

Наприкінці року ОЕ дали послухати ще один сингл із майбутнього альбому.

Святослав Вакарчук запевняє, що в ньому буде багато експериментів зі звучанням.

Натомість "Тримай" – це класичні "Океани...", якими ми їх знаємо давно.

Епічність, драматизм і заклик у назві пісні – все і справді на своїх місцях.

Реклама:

Alina Pash, OTOY, Freel, НКНКТ, FO SHO – "Казка про"

Портал rap.ua зібрав дружніх урбан-артистів та аніматорів у проекті, що покликаний "зупинити годинник Судного дня".

П’ять треків – п’ять роздумів про актуальні проблеми світу: занепад культури, жорстокість, інформаційні фейки, активізм та толерантність.

ТНМК – "Хороший рік"/"Поганий рік"

Фагот і Фоззі доводять, що навіть в розпал пандемії можна знайти достатньо приводів для оптимізму.

А духова секція додає до пісні джазового колориту.

"Хороший рік / поганий рік" повинен увійти у новий альбом ТНМК, над яким музиканти зараз працюють.

KAZKA x ALEKSEEV – "Поруч"

Пісня "Поруч" увійшла до саундтреку YouTube-мультсеріалу "KAZKA: Таємниця Чарголосу".

На роялі у кліпі підіграв її композитор, Руслан Квінта. Вийшло чарівно і справді казково.

MOZGI – domoi

Альбом kyivstyle Потап та його команда присвятили українській столиці.

Трек domoi натякає, що нічне життя Києва вібрує у ритмі Avicii.

YUKO – "Можна, да можна"

Дует Юлії Юріної та Стаса Корольова сповістив про розпад фінальним треком.

Музиканти розповідають, що творчі розбіжності між ними досягли піку, а остаточно YUKO добив і без того бідовий 2020-й.

Наостанок вони вгатили по рейву так, що мало не буде.

"Мантра Керуака" – "Не я, а той"

На початку 2020-го Олег Каданов разом із Сергієм Жаданом і Євгеном Турчиновим випустив повноформатний дебютник гурту "Лінія Маннергейма".

А наприкінці розродився повноцінним альбомом сольного проекту "Мантра Керуака" – "Імітація імітації".

"Не я, а той" – це вірш Каданова трирічної давнини, обрамлений у нервовий тріп-хоп.

OTOY – STREET FIGHTER

Аліна Паш презентувала свого першого протеже на лейблі Bitanga Blood.

Це львів’янин В’ячеслав Дрофа, він же – репер OTOY.

У першому синглі з міні-альбому CVIT він вшкварює дісс на диванних критиків, легко перемикаючись із української мови на англійську.

JULINOZA – "Привіт, Новий рік"

Одеський композитор Юлі Запорожець сповіщає про наближення Нового року.

Якщо ви давно шукали святковий поп-джаз у стилі Jingle Bells українською – саме час послухати.

Morphom & LAUD – Ok ok ok

Влад Каращук запропонував своєму саунд-продюсеру записати разом новорічний трек, а той погодився.

Все вийшло швидко і захопливо: пісня народилася за 15 хвилин, кліп зняли за день.

KRUTЬ – "Забери мене до себе на Різдво"

Різдвяний трек презентувала і Марина Круть.

За спів акапела у відомому своєю акустикою переході на Європейській площі їй хочеться сказати окреме "дякую".

Тіна Кароль, Олег Скрипка, ALEKSEEV, Олександр Пономарьов, Ірина Білик, DZIDZIO – " Нова радість стала"

Олександр Пономарьов зібрав різношерстну музичну компанію в своїй студії, аби заспівати відому різдвяну колядку.

А чом би й ні?

Бонус: 50+ найкращих українських пісень 2020 року (плейлист)

Насамкінець ми підготували для вас музичний сюрприз під ялинку – зібрали найцікавіші вітчизняні пісні за рік в окремому плейлисті.

Слухайте і додавайте до своїх фонотек.

І до зустрічі в музичному 2021-му!

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина diy13@ya.ru/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.