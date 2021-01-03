Ви все чули? Реп-казки, київські MOZGI, новорічний настрій від Олега Скрипки та інші нові українські пісні грудня

Ця музика увірвалась у ефіри у грудні 2020 року. Така добірка виходить щомісяця.
В останній місяць року від українських музикантів годі було й чекати якихось проривів.
Поки одні робили фінальні релізи під завісу 2020-го, інші розпилювали в повітрі новорічний настрій.
"Океан Ельзи" – "Тримай"
Наприкінці року ОЕ дали послухати ще один сингл із майбутнього альбому.
Святослав Вакарчук запевняє, що в ньому буде багато експериментів зі звучанням.
Натомість "Тримай" – це класичні "Океани...", якими ми їх знаємо давно.
Епічність, драматизм і заклик у назві пісні – все і справді на своїх місцях.
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2QHWz0Ask47vx_P57rcnCcZBW20-MjhlUV67RllBRa58Fa0fsiAm_-j5E&v=X5nF7BdC4No&feature=youtu.be
Alina Pash, OTOY, Freel, НКНКТ, FO SHO – "Казка про"
Портал rap.ua зібрав дружніх урбан-артистів та аніматорів у проекті, що покликаний "зупинити годинник Судного дня".
П’ять треків – п’ять роздумів про актуальні проблеми світу: занепад культури, жорстокість, інформаційні фейки, активізм та толерантність.
https://www.youtube.com/watch?v=tA1cGi2gAl8&feature=emb_logo
ТНМК – "Хороший рік"/"Поганий рік"
Фагот і Фоззі доводять, що навіть в розпал пандемії можна знайти достатньо приводів для оптимізму.
А духова секція додає до пісні джазового колориту.
"Хороший рік / поганий рік" повинен увійти у новий альбом ТНМК, над яким музиканти зараз працюють.
https://www.youtube.com/watch?v=RZF_fslchc0
KAZKA x ALEKSEEV – "Поруч"
Пісня "Поруч" увійшла до саундтреку YouTube-мультсеріалу "KAZKA: Таємниця Чарголосу".
На роялі у кліпі підіграв її композитор, Руслан Квінта. Вийшло чарівно і справді казково.
https://www.youtube.com/watch?v=k1IztTCNRKI
MOZGI – domoi
Альбом kyivstyle Потап та його команда присвятили українській столиці.
Трек domoi натякає, що нічне життя Києва вібрує у ритмі Avicii.
https://www.youtube.com/watch?v=nzJiI-DV0Nw
YUKO – "Можна, да можна"
Дует Юлії Юріної та Стаса Корольова сповістив про розпад фінальним треком.
Музиканти розповідають, що творчі розбіжності між ними досягли піку, а остаточно YUKO добив і без того бідовий 2020-й.
Наостанок вони вгатили по рейву так, що мало не буде.
https://www.youtube.com/watch?v=qXpeQRZblg4
"Мантра Керуака" – "Не я, а той"
На початку 2020-го Олег Каданов разом із Сергієм Жаданом і Євгеном Турчиновим випустив повноформатний дебютник гурту "Лінія Маннергейма".
А наприкінці розродився повноцінним альбомом сольного проекту "Мантра Керуака" – "Імітація імітації".
"Не я, а той" – це вірш Каданова трирічної давнини, обрамлений у нервовий тріп-хоп.
https://www.youtube.com/watch?v=_wABL3OYtF0
OTOY – STREET FIGHTER
Аліна Паш презентувала свого першого протеже на лейблі Bitanga Blood.
Це львів’янин В’ячеслав Дрофа, він же – репер OTOY.
У першому синглі з міні-альбому CVIT він вшкварює дісс на диванних критиків, легко перемикаючись із української мови на англійську.
https://www.youtube.com/watch?v=JVSlUJ1WKZU
JULINOZA – "Привіт, Новий рік"
Одеський композитор Юлі Запорожець сповіщає про наближення Нового року.
Якщо ви давно шукали святковий поп-джаз у стилі Jingle Bells українською – саме час послухати.
https://www.youtube.com/watch?v=CbAxw40-8Hs
Morphom & LAUD – Ok ok ok
Влад Каращук запропонував своєму саунд-продюсеру записати разом новорічний трек, а той погодився.
Все вийшло швидко і захопливо: пісня народилася за 15 хвилин, кліп зняли за день.
https://www.youtube.com/watch?v=SOzvdnLUpbY
KRUTЬ – "Забери мене до себе на Різдво"
Різдвяний трек презентувала і Марина Круть.
За спів акапела у відомому своєю акустикою переході на Європейській площі їй хочеться сказати окреме "дякую".
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2SAAv2F0oK50lhTv9omhjuP5DoGq8eqa85h3djwdMqUNMFYRvjBeCKo-c&v=kUis7I_Tup0&feature=youtu.be
Тіна Кароль, Олег Скрипка, ALEKSEEV, Олександр Пономарьов, Ірина Білик, DZIDZIO – "Нова радість стала"
Олександр Пономарьов зібрав різношерстну музичну компанію в своїй студії, аби заспівати відому різдвяну колядку.
А чом би й ні?
https://www.youtube.com/watch?v=WhT4GG5AUDo&feature=emb_logo
Бонус: 50+ найкращих українських пісень 2020 року (плейлист)
Насамкінець ми підготували для вас музичний сюрприз під ялинку – зібрали найцікавіші вітчизняні пісні за рік в окремому плейлисті.
Слухайте і додавайте до своїх фонотек.
https://open.spotify.com/playlist/6XMiHzN3HuFImDPm4nvILE
І до зустрічі в музичному 2021-му!
Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя
Титульна світлина diy13@ya.ru/Depositphotos
Вас також може зацікавити:
Як звучить Україна: 700 гуртів та виконавців
20 найзнаковіших українських пісень за 20 років. СПИСОК
"Підпільник Кіндрат" не втопився: чим нині живе співак Андрій Миколайчук
Тарас Чубай: Зараз українці – кошенята, яких мокають обличчям у купку лайна
Лідер гурту "Вагоновожатые" Антон Слєпаков: "Довбають" людей, які мають проросійську позицію, ми її точно не маємо"
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.