Ви все чули? ВВ у лазні, шумні Go_A, Курган в бібліотеці та інші нові українські пісні січня-2021

Ця музика увірвалась у ефіри у січні 2021 року. Така добірка виходить щомісяця.

Першого місяця нового року українські музиканти традиційно відходили від зимових свят, тому свіжих пісень від них вийшло малувато.

Зате серед таких було на диво багато репу.

O.Torvald – "Мій сум"/"Пульс"

За два дні до нового року Женя Галич і музиканти презентували одразу дві нові пісні.

У них переважає ліричний настрій, а звучання нагадує наші поп-рок-гурти початку 2000-х на зразок "Нумер 482" та інших.

"Мій сум" та "Пульс" створені за підтримки Українського культурного фонду.

ВВ – "Лазня"

Гурт Олега Скрипки відзначив Водохреща новою піснею про лазню.

У кліпі на неї "Воплі..." разом із Іваном Леньо (Kozak System) та Романом Бахарєвим (Bah.Roma) стрибають в ополонку, в чому мати народила.

Go_A – "Шум"

Фольктронік-гурт відреагував на коронавірусну пандемію танцями в костюмах хімзахисту.

Кліп на свіжий сингл Go_A зняв на телефон режисер Іван Буянський.

Нагадаємо, у травні цього року музиканти повинні представити Україну на "Євробаченні" в Роттердамі.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Поклянись. Поцілуй. Обійми"

До 22-річчя гурту Сергій Танчинець та музиканти презентували нову ліричну пісню.

Головні ролі у кліпі зіграли танцівники Дмитро Жук та Яна Цибульська (партнерка Танчинця у шоу "Танці з зірками").

ZMOVA: Hyphen Dash / Курган

Музична агенція kontrabass promo запустила проект ZMOVA.

Це серія відео з виступами молодих українських музикантів у різних культурних просторах Києва, що потребують реновації та матеріальної допомоги.

У першому випуску психоделічний гурт Hyphen Dash грає у Національному художньому музеї України.

У другому Курган (Євгеній Володченко) виконує наживо пісні з сольного альбому в бібліотеці Вернадського.

Alina Pash – "Среди лесов, унылых и заброшенных…"

Аліна Паш взяла участь у триб’юті Осипу Мандельштаму – російському поету, репресованому радянською владою.

Вона стала єдиною українською артисткою в проекті.

До нього також долучилися Oxxxymiron, Noize MC, Ілля Лагутенко ("Мумий Тролль"), Леонід Агутін та інші російські музиканти.

Freel – "Змія"

Андрій Фріл анонсував другий альбом новим синглом.

У "Змії" він відійшов від олдскульного репу і тепер читає більш сучасний треп під автотюн.

Продакшеном треку займався бітмейкер Стас Чорний.

Вова Зі Львова, "Всюдисвоя" – "Мамо, нагадай"

Львівський репер разом зі своєю дружиною, співачкою Уляною Малиняк, поділився зворушливим треком з присвятою батькам.

Саундпродюсером пісні виступив Іван Клименко, відомий співпрацею з alyona alyona, "Сальто Назад" та іншими.

А відео на неї зняв документаліст Олександр Фразе-Фразенко.

Krechet – "Тікаль"

2021-й лише розпочався, але в українському репі вже вийшов щонайменше один потужний реліз.

Анонімний емсі під ніком Krechet випустив альбом "Україностан".

Знавцям російського хіп-хопу його стиль нагадає Скриптоніта, а меломани із західними смаками згадають Трікі.

У треці "Тікаль" Krechet переосмислює образ одного з найвідоміших закинутих міст племені майя.

J Scope – Legacy

Legacy – новий міні-альбом українсько-нігерійського репера, раніше відомого під псевдо Very The Jerry.

В роботі над ним Джеррі надихався біографією Тупака Шакура (2РАС).

У головному треці з релізу репер поєднує сучасний треп із близьким йому афробітом.

JULINOZA – "Край дивних мрій"

У новому синглі одеський гурт оновив звучання, відійшовши від джазового коріння до м’якого і переливчастого інді-попу.

Кліп на "Край дивних мрій" Юлі Запорожець і музиканти присвятили екологічному порятунку Землі.

OMANA – "Подих змія"

Столичний інді-рок-гурт анімував ще одну пісню з минулорічного "Альбому жахів".

Сюжет у дусі Філіпа Діка розповідає про віртуальний світ, в якому можна сховатися від тиску тоталітарної держави майбутнього.

Latexfauna – Arktika

Свіжий трек "тропічних рокерів" з Києва розповідає про науковця з Аляски, якого врятував місцевий шаман.

У ньому Latexfauna використовують живі клавіші замість звичних синтезаторів.

Кліп Arktika демонструє принади життя на самоізоляції. Його зняв вокаліст гурту, Діма Зезюлін.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина diy13@ya.ru/Depositphotos

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