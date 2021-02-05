"Більше ніяких кліше": 185 німецьких акторів зробили колективний камінг-аут

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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5 лютого 2021

Відомі німецькі актори і актриси колективно сказали правду, що вони лесбіянки, геї, бі- та транссексуали, квіри та інтерсексуали та небінарні люди. 

Німецька газета Süddeutsche Zeitung Magazine вийшла з обкладинкою портретів усіх, хто відкрився, та опублікувала серію інтерв'ю з кожним про те, чи можливо приховувати свою сексуальність на сцені. 

В спільному маніфесті група вимагає "більш різноманітних та неоднозначних ролей, реалістичних сценаріїв та більше фантазії в акторському складі", цитує акторів ZDF. 

Емма Бадінг (Emma Bading), німецька акторка і номінантка премії "Еммі", вважає, що "люди мислять коробками" і згадує, як їй порадили не стояти на червоній доріжці на церемонії вручення кінопремії поряд з "жінкою, яку я любила". 

Це звучало, як "Ти ж не можеш знати усіх забобон, з якими ще доведеться зустрітися на кастингах", каже вона. 

 Фото: Süddeutsche Zeitung Magazine

"Навіть агенти пропонували геям не говорити публічно про сексуальність через страх, що їм більше не запропонують ролі", згадує актор Дженні Лука Реннер. 

Водночас актори опублікували в інтернеті спеціальний маніфест, який доступний 16 мовами. 

"Ми актори.

Нам не обов'язково бути тими, кого ми граємо. 

Ми граємо інших людей в цьому суть нашої роботи.

Ми граємо дружин і батьків сімейств, коханців і державних діячів, тих, хто викликає співчуття і відраза. 

Часто це персонажі, з переконаннями яких ми самі ніколи б не погодилися. 

Є набагато більше історій і перспектив, ніж перспективи білого гетеросексуального середнього класу. 

Їх із захопленням дивляться, ними захоплюються. 

Різноманітність давно стала реальністю в сучасному німецькому суспільстві. 

Але цей факт досі мало відбивається в наших культурних наративах", йдеться у маніфесті. 


Серед учасників акції Годехард Гізі, який грав в серіалі "Вавилон-Берлін"; Марк Вашков, відомий за роллю у фільмі Терренса Маліка "Таємне життя"; Марен Кройман, що грала в серіалі "Не намагайтеся це повторити".

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