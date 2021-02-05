"Більше ніяких кліше": 185 німецьких акторів зробили колективний камінг-аут

Відомі німецькі актори і актриси колективно сказали правду, що вони лесбіянки, геї, бі- та транссексуали, квіри та інтерсексуали та небінарні люди.

Німецька газета Süddeutsche Zeitung Magazine вийшла з обкладинкою портретів усіх, хто відкрився, та опублікувала серію інтерв'ю з кожним про те, чи можливо приховувати свою сексуальність на сцені.

В спільному маніфесті група вимагає "більш різноманітних та неоднозначних ролей, реалістичних сценаріїв та більше фантазії в акторському складі", – цитує акторів ZDF.

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Емма Бадінг (Emma Bading), німецька акторка і номінантка премії "Еммі", вважає, що "люди мислять надто шаблонно" і згадує, як їй порадили не стояти на червоній доріжці на церемонії вручення кінопремії поряд з "жінкою, яку я любила".

Це звучало, як "Ти ж не можеш знати усіх забобон, з якими ще доведеться зустрітися на кастингах", – каже вона.

"Навіть агенти пропонували геям не говорити публічно про сексуальність через страх, що їм більше не запропонують ролі", – згадує актор Дженні Лука Реннер.

Водночас актори опублікували в інтернеті спеціальний маніфест, який доступний 16 мовами.

"Ми актори. Реклама: Нам не обов'язково бути тими, кого ми граємо. Ми граємо інших людей – в цьому суть нашої роботи. Ми граємо дружин і батьків сімейств, коханців і державних діячів, тих, хто викликає співчуття і відраза. Часто це персонажі, з переконаннями яких ми самі ніколи б не погодилися. Є набагато більше історій і перспектив, ніж перспективи білого гетеросексуального середнього класу. Їх із захопленням дивляться, ними захоплюються. Різноманітність давно стала реальністю в сучасному німецькому суспільстві. Але цей факт досі мало відбивається в наших культурних наративах", – йдеться у маніфесті.



Серед учасників акції – Годехард Гізі, який грав в серіалі "Вавилон-Берлін"; Марк Вашков, відомий за роллю у фільмі Терренса Маліка "Таємне життя"; Марен Кройман, що грала в серіалі "Не намагайтеся це повторити".

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