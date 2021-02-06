Серіали лютого-2021: "Вбивства в Пембрукширі", "Люпен", "Постоялець з космосу" та ще 4 новинки

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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6 лютого 2021

Ці серіали варто подивитися у лютому 2021 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця. 

Цього місяця більшість з поданих серіалів мають комедійний аспект – певно, гумор рятує в післясвятковий і післякарантинний час.

І то навіть тоді, коли мова заходить про трилер з убивствами, фантастику з інопланетянами чи мультяшні пригоди з абсурдом, казкою та соціальною критикою.

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Маємо лише дві драми, але аж в п’яти серіалах – поліційні розслідування.

Карантинна історія перебування вдома межа-в-межу проходить з найширшими кримінальними мандрами, а поруч з серіалом про суто локальний злочин стоїть серіал про злочини, в яких копирсається прибулець з космосу.

Представлено шість країн-виробників, і зроблені ними сім сералів є перфектної якості.

Тіштеся!

"Люпен" (Lupin)

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Показ: Netflix, Франція-США

Давно не було доброго серіалу в жанрі кримінальних пригод.

В даному випадку без панегірику, але все ж "Люпена" можна вважати свіжим жанровим подихом.

Знакове ім’я в пригодницькому світі, Арсена Люпена, неодноразово екранізованого в кіно та на телебаченні, наразі суттєво осучаснили – герой більше не ловелас (це небезпечно в епоху "харасменту"), тепер він афроєвропейського походження (це – політкоректно) і його антисоціальні дії кримінального характеру стосуються лише торжества справедливості – аби виправдати батька, якого багато років тому звинуватили ніби у крадіжці шалено дорогого кольє і який ніби через це вкоротив собі віку.

"Люпен" (Lupin) – добрий серіал у жанрі кримінальних пригод

Омар Сі ("1+1") в головній ролі – милий і добрий, що трохи противно, але все виправляє легко і розумно закручений сюжет (дякуємо команді на чолі з Джорджем Кейем, "Злочинець. Велика Британія") і так само легкій, але вправній режисурі Луї Летерє ("Перевізник").

Завершує приємну картину – чудовий саундтрек.

Перші 5 серій переглядаєш на раз.

"Постановка" (Staged)

2 сезон. Показ: BBC One, Велика Британія

Це чисте задоволення для глядача з тонким почуттям гумору, знанням кіно, акторів та їх перетинів в житті і на екрані.

Бо якщо в 1-му сезоні, окрім Майкла Шина та Девіда Теннанта, були лише кілька інших акторів, переважно, члени їхніх сімей, то в 2-му тут з’являються Юен Макгрегор і Крістофер Вальц, Саймон Пегг і Нік Фрост, Кейт Бланшетт і Фібі Воллес-Бадж.

За сюжетом мова йде про продовження постановки, яку в 1-му сезоні почали репетирувати у формі читок на скайпі. Постановка стала успішною, і тепер нею зацікавилися в Голлівуді, але вже з іншими акторами, без Шина і Теннанта.

"Постановка" (Staged) – чисте задоволення для глядача

На додачу, карантин продовжується, і у всіх дах їде від сидіння вдома і розмов лише через ноутбук. "Скільки ми вже в цій кошмарній піксельній в’язниці? – Мільйон років".

Реальні люди і факти їх життя та творчості переплітаються з видумкою на рівні міліметру один від одного, перетворюючи вісім 15-хвилинних серій на мак’юментарі.

Лише квадратики каналів на екрані – а відірватися від цих розмов нема ніякої можливості, настільки це впізнавано і, в той самий час, артистично.

Ідеально!

"Постоялець з космосу" (Resident Alien)

Показ: SyFy, США

Незвична і рідкісна якість від каналу, який переважно випускає посередній продукт.

І тим ця якість ще більш прикметна – науково-фантастичний серіал про приліт інопланетянина, чий корабель зазнав аварії, дає нові обертони в жанрі.

Хоча б тому, що тут добре додана комедія, навіть з алюзіями на "Третю планету від Сонця" – він перевтілюється в одного з людей, і видає себе за лікаря.

Це смішно, часом тупо, але в межах сюжету виправдано і грайливо. Без дуркування. Тобто з ним, та не переграючи.

"Постоялець з космосу" (Resident Alien) – науково-фантастичний серіал

Інгредієнти в серіалі – знайомі на смак. І страва схожа на вигляд до подібних в жанрі.

Натомість, "Постояльця..." творять деталі – ситуації, діалоги, кадри, і це трохи інакше, ніж завжди. Наприклад, інопланетянин має місію знищити Землю, але йому починає планета подобатися. Він бухає з дівчатами в барі, танцює. І тут його, під маскою людини, розгледів хлопчик...

Можливо, тонкощів додала сценаристка "Чужоземки" Емелі Есламі. А може, після шаленого успіху "Простору" і його подальшого продажу на канал Netflix, у SyFy тепер нові пріоритети.   

"Вбивства в Пембрукширі" (The Pembrokeshire Murders)

Показ: ITV, Велика Британія

З усією силою британської ретельності лише в трьох годинних серіях серіал розпочинає і завершує 18-місячне розслідування старих "висяків" 20-річноїх давнини.

І саме про ретельність йдеться, і саме вона є однієї з найбільших чеснот серіалу, показуючи точність і стоїчну неухильність суперінтенданта Вілкінса (Люк Еванс) у своєму переконанні у винуватості злочинця, як серійного вбивці, і своєму прагненні довести справу до вироку.

І знову, як це перфектно було зроблено в минулорічному, взірцевому серіалі "Дес", у "Вбивствах..." нема іншого тла, ніж теперішній час: жодних флешбеків в минуле, жодного відхилення задля збільшення інтриги візуальними способами з показом жертв і тим більш самих вбивств чи зґвалтувань.

"Вбивства в Пембрукширі" (The Pembrokeshire Murders) – 18-місячне розслідування

Все тримається лише на фактах і акторах – на Евансі та його команді і, звісно, на Кіті Аллені в ролі підозрюваного Джона Купера.

Напруга підвищується через самі обставини справи, досягає піку наприкінці 2-ї серії, під час викладу перед Купером доказів, і тримає глядача всю (!) годину останньої серії в суді.

Сухо, але досконало.

"Зрадиш – помреш" (Barampimyeon Jukneunda)

Показ: Korean Broadcasting System (KBS), Південна Корея

Чим особливі корейські серіали – у них завжди непередбачувані сюжети. Навіть якщо це мелодрама, а якщо ще й комедійна, як ця, то варіантів розвитку – безкінечність.

Ніби то кримінальна драма на початку (чоловік зраджує дружині, і дуже боїться, що вона дізнається, бо вважає, що може його вбити), вона переходить у комедію, потім в мелодраму, і від серії до серії (а їх 28 по 32 хв) жанр може мінятися, а сюжет додавати нові лінії, причому втікаючи в минуле на роки.

Жінка-письменниця таки ловить свого чоловіка-адвоката на зраді, але він так її любить, що сам підписує договір, за яким вона може його вбити, якщо він знову зрадить.

"Зрадиш – помреш" (Barampimyeon Jukneunda) – кримінальна драма, яка переходить у комедію,
а потім в мелодраму

Сміх – і трилер! – в тому, що припинити зраджувати він не може. І тут, на додачу, його коханка зникає. Її шукає поліція. А до його дружини на роботу влаштовується поліцейський під прикриттям... Тут навіть бійки є і поліційні перегони.

Така кількість інгредієнтів може збити з пантелику, але загалом нагадує борщ, просто по-корейські.

Якщо прийняти таку "інтерпретацію" борщу, може бути вельми смачно. А для любителів дорами – те, що треба.

"Червоні ліхтарі" (Red Light)

Показ: Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM), Голландія-Бельгія

Високий рейтинг серіалу (8,3) зумовлений якоюсь магічною атмосферою, якою оповита дуже складна тема про проституцію, що у свою чергу органічно вбудована в так само непрості три життєві історії високоповажної повії (Каріс ван Хоутен, "Гра престолів"), поліцейської (Майке Ньовілль, "Пацієнт зеро") і оперної співачки (Халіна Рейн, "Операція "Валькірія").

Їхні долі утворюють рівнозначний трикутник жіночого життя в Антверпені, гравітаційно притягнутого до "вулиці червоних ліхтарів".

Тут нема надмірності, і це тішить, бо детективу творці не надали суперсили чи суперінтелекту, повії – суперкраси, а співачці – суперслави. Тут всі вони – люди зі своїми вадами і цікавинками, вони неоднозначні, але варті щастя, всі роблять боляче іншим і самі отримують на горіхи від долі. І особливість цих ознак в тому, що глядач бачить розвиток причино-наслідкового механізму.

У серіалі "Червоні ліхтарі" (Red Light) дуже складна тема про проституцію органічно вбудована
у непрості життєві історії 

Сюжет не тяжіє над 10-серійним серіалом, він легко розвивається в просторі з повітрям, даючи героям приймати рішення для зміни буття, а відповідно – свідомості.

Висока майстерність!

"Розчарування" (Disenchantment)

3 сезон. Показ: Netflix, США

Прекрасний і ядучий – вже третій сезон! – від геніального творця "Сімпсонів" Метта Ґрейнінґа.

Анімаційні походеньки принцеси Тіабінії з королівства Дрімландія такі ж багатющі на сюжетні повороти в жанрі пригод, як і дотепні та дошкульні в описі, мов найчорніша комедія з рейтингом 16+.

І цитат тут може бути більше за всі анекдоти разом узяті. "Йди від мене, мені потрібно забути про найпрекрасніше, що зі мною не трапилося, і повертайся лише тоді, коли я відрощу собі нове серце". "Ти краще у вигляді свині, ніж ті люди у вигляді свиней". "Тато, це я, твоя улюблена дитинка, п’яничка, твоє розчарування, та, яка стріляла в тебе"...

"Розчарування" (Disenchantment) – анімаційний серіал в жанрі пригод

Любителю оригінальних дотепів і чорного гумору можна вічно насолоджуватися цим потоком в’їдливості і, разом з тим, точної критики суспільства.

Але це на додачу цілком сюжетна історія – в нових 10 серіях Бінн потрапляє в рай і в пекло, в країну подібну до фільму "Метрополіс" і в країну русалок, як Одіссей, де закохується в русалку, а потім намагається врятувати власне королівство, стаючи його королевою.

Щастя!    

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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