Що там у кіно: переможець Golden Globe 2021 "Земля кочівників" та ще 5 фільмів березня

Ці фільми варто подивитися у кінотеатрах у березні 2021 року.

У репертуарі екранне відтворення історичних катастроф вікової давнини сусідить з осмисленням сучасних негараздів, представлених, серед іншого, в одному з головних американських фестивальних хітів сезону.

Будемо сподіватися, що через рік після весняного локдауну березень виявиться більш щасливим для українського прокату.

Нагадуємо, що така добірка виходить кожен перший четвер місяця.

З 4 березня

"Нереальний КОПець"

Режисер Олександр Бєляк

Олександра Бєляка можна назвати одним з найбільш плідних вітчизняних режисерів сучасності, чиї фільми адресовані широкій аудиторії.

Разом з тим, широка аудиторія його фільми здебільшого ігнорує, а кінокритики навряд чи зуміли відшукати якусь причину для похвали "Конкурсанту", "Сотці" чи торішньої "Голої правди" (чиї ідея і сюжетні ходи запозичені, без вказівки першоджерела, у італійської стрічки "Ідеальні незнайомці" Паоло Дженовезе), крім того факту, що вони були створені без державного фінансування.

Зав'язкою нової комедії Бєляка служить антиутопічний кошмар вітчизняних держслужбовців – новий президент наказує їхнім дітям вчитися і працювати виключно в Україні.

Головному герою (Дмитро Ступка), синові поліцейського генерала (Станіслав Боклан), доводиться повернутися зі Сполучених штатів на батьківщину і влаштуватися на роботу в поліцію.

Наставником цього примхливого і недолугого телепня виступає його напарник, досвідчений патрульний (Богдан Юсипчук), і сувора буденність українських кримінальних нетрів.

З 11 березня

"Королева Марія"

Режисери Алексіс Кехілл і Бріджит Дродтлофф

Шанувальників румунської нової хвилі може розчарувати, що чи не перша картина румунського виробництва, що виходить в українському прокаті, не має нічого спільного із творами, які зробили Бухарест однією з кінематографічних столиць сучасної Європи.

Фільм, що трохи нагадує вітчизняне патріотичне кіно на історичні теми, присвячений появі королеви Румунії на Версальській конференції, покликаній наново прокреслити кордони світу після Першої світової.

Проблеми слабкої, розореної війною східноєвропейської держави, яка страждає від браку продовольства й політичної нестабільності, та ще й відбиває вторгнення угорських більшовиків, але непохитно переконана у своїй значущості для доль цивілізації, не надто цікавлять політичні еліти Франції, Британії та США, що кроять карту на власний розсуд.

Однак чарівність і розум королеви спонукають Клемансо, Ллойд Джорджа та Вудро Вільсона (варто зауважити, як це і сталося у дійсності) приділити значно більше уваги східній околиці західного світу, ніж вони збиралися.

Крім відмінно відтворених історичних декорацій та маловідомій у нас драматичній колізії з життя сусідньої держави, інтерес українського глядача може підтримувати безсумнівна подібність між проблемами Румунії 1919-го року та сучасною вітчизняною ситуацією.

"Біжи, ховайся, бий"

Режисер Кайл Ренкін

Фільм Кайла Ренкіна є примітним зверненням до чи не найбільш драматичного феномену американської повсякденності, атак у навчальних закладах.

Представлена ​​у стрічці компанія підлітків, що з’явилася у шкільній їдальні з автоматами напереваги, не задовольняється масовим вбивством, а й претендує на те, щоб передати світу якесь послання, для чого влаштовує стрім з пишномовними промовами і показовими розстрілами.

Але одна зі школярок, що зуміла вибратися із захопленого приміщення, сповнюється рішучості чинити опір.

Ризикнемо припустити, що з часів "Міцного горішка" глядач не бачив більш цікавої стрічки про захоплення.

При цьому гостросюжетні повороти поєднуються з виразними психологічними портретами і повними гіркої іронії спостереженнями про вплив на нашу поведінку цифрових медіа.

З 18 березня

"Перевертень"

Режисер Джим Каммінгс

Локалізатори продовжують працювати над перетворенням прокатних фільмів в позбавлену смаку кашу однотипних найменувань.

У 2014-му році на наші екрани виходив "Перевертень" Уільяма Брента Белла (у оригіналі- давньоанглійське "Wer"), і навряд чи хто-небудь з глядачів міг би сплутати цю з новою, якби прокатники зволили випустити фільм Каммінгса під його справжньою назвою – "Вовк Снігової Лощини".

Як би там не було, подібно до "Піку страху", "Перевертень" Каммінгса (а не "Перевертень" Белла) розповідає про зимовий курорт, в околицях якого з'явився кровожерливий божевільний. При цьому характер каліцтв, залишених на тілах вбитих, вказує радше на звіра-людожера, ніж на людину, нехай і зовсім ненормальну.

За справу береться управління шерифа, але діє спочатку вкрай незграбно.

У той час, як шериф (остання і дуже вдала роль покійного Роберта Форстера, відомого у нас головним чином по "Джекі Браун" Квентіна Тарантіно) через старечу неміч просто нездатний виконувати свої обов'язки, його син і заступник (роль виконав сам Каммінгс) перебуває на межі нервового зриву через сумний стан батька і болісне розлучення.

Але врешті-решт молодому служителеві закону вдається опанувати себе і з дробовиком відправитися на пошуки вбивці, до якого б тваринного виду той не належав.

Картину відрізняє поєднання натуралістичних подробиць, гри з жанровими стереотипами та іронічна інтонація.

"Антон і червона химера"

Режисер Заза Урушадзе

До прокату нарешті добрався один з вітчизняних кінодовгобудів, на який раніше покладалися великі надії, що неабияк потьмяніли з часів закінчення зйомок у кінці 2018-го (втім, оптимізм шанувальника вітчизняного кіно похитнути досить важко).

Фільм став останньою картиною відомого грузинського постановника Зази Урушадзе, прославленого стрічкою "Мандарини", що отримала номінації на "Оскар" і "Золотий Глобус", який раптово помер у грудні 2019-го.

Як і "Мандарини", "Антон і червона химера" присвячені взаєминам представників різних народів у розпал історичного катаклізму, що піддає випробуванню нашу здатність зберігати людську подобу.

Дія розгортається у 1920-му, у селі одеської області, чиї мешканці намагаються триматися осторонь від революційних подій, поки одного разу в його межі не входить загін червоноармійців.

Першоджерелом картини став роман канадця Дейла Ейслера "Антон, його друг та російська революція", який передав у книзі родинні спогади.

З 25 березня

"Земля кочівників"

Режисер Хлоя Чжао

Картина Хлої Чжао стала одним з найбільш успішних творів американського незалежного кіно останніх років, отримавши практично одностайне схвалення кінокритиків та близько ста п'ятдесяти національних нагород.

Фільм вважається одним з фаворитів "оскарівської" гонки і одержав "Золоті глобуси" за кращу драму року і кращу режисуру.

Деяким глядачам оповідь може здатися надто вже розміреною та позбавленою сюжетної виразності, щоб виправдати подібний розмах похвал, але, у всякому разі, "Земля кочівників" є примітним прикладом змішання ігрового та документального.

Присвячений жертвам іпотечної кризи і злигоднів постіндустріальної ери, які втратили свої будинки і тепер змушені поневірятися по американських просторах у своїх фургонах у пошуках сезонної роботи, фільм будується навколо історій, що розповідаються головній героїні, яку зіграла Френсіс МакДорманд, справжніми сучасними кочівниками, які, подібно до безробітних Великої Депресії , втілили істину епохи фронтиру: будинок американця- його візок, поставлений ​​на тимчасову стоянку.

Варто зазначити, що ця настільки американська, у дусі романів Джона Стейнбека, історія про жителів соціальних узбіч, що справляються з труднощами зі смиренням і мужністю, у дні пандемії виявилася близькою і по іншу сторону Атлантики.

Фільм був тепло прийнятий європейськими критиками і отримав Гран-прі Венеціанського МКФ.

Співчутливі відгуки він викликав і у вітчизняних синефілів, яким фільм був вперше представлений у рамках "Київського тижня критики".

Олександр Гусев, кінокритик, спеціально для УП.Життя

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