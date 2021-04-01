Культурні діячі вимагають від Зеленського захистити нові українські культурні інституції

Українські культурні діячі та громадські організації звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою захистити культурні інституції країни.

Зокрема автори листа закликають припинити тиск, повернути фінансову підтримку та забезпечити проведення чесних конкурсів на керівні посади.

Адресати у своєму зверненні згадують про такі інституції, як: Український культурний фонд, Український інститут, Український інститут книги, Державне агентство України з питань кіно, Мистецький Арсенал, Довженко-Центр.

"Ми обурені згортанням підтримки та наступом на деякі з культурних інституцій у вигляді прямого й непрямого тиску, обмеження фінансування, повернення практики ручного управління і "телефонного права", залякування перевірками та перспективами рейдерського захоплення.

Ми обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а "перемагає" попередньо узгоджений", – вказано у листі.

Автори листа згадали про таку небезпеку під час конкурсу на посаду голови Держкіно торік та під час цьогорічного конкурсу на визначення складу Ради з державної підтримки кінематографії, сформованої з учасників телеринку, наближених до влади.

Окрім того, культурні діячі звернули увагу на те, що упродовж 2020 року чинився тиск на Довженко-Центр, а нині під загрозою опинився Український культурний фонд.

"Ми стаємо в обороні цих культурних інституцій та цінностей нової України і вимагаємо негайно припинити тиск і нападки, повернути фінансову підтримку їхньої діяльності, а також забезпечити прозорі та чесні конкурси на посади нових керівників.

Такі інституції, побудовані за кілька років з нуля, слід захищати і берегти", – зауважили автори.

Загалом звернення підтримали понад 200 культурних діячів та організацій.

Серед них: правозахисник Мирослав Маринович, письменники Андрій Курков, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Ірена Карпа, Оксана Забужко, Лариса Денисенко, Юрко Прохасько, режисери Олег Сенцов, Олесь Санін, художники Олександр Ройтбурд, Павло Маков, голова правління ПАТ НСТУ Зураб Аласанія, Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу, Українська гільдія режисерів та інші.

Нагадаємо, що наразі Міністерство культури призначило Ірину Осадчу в.о. виконавчого директора Українського культурного фонду.

Новий конкурс на призначення керівника Фонду триватиме до 16 квітня.

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