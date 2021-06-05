Серіали червня-2021: "Доміна", "Грейс", "Невинний" та ще чотири новинки

Ці серіали варто подивитися у червні 2021 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.

Телесеріали зі Сполучених Штатів і Британії, Іспанії та Італії, Нової Зеландії й Японії – так виглядає чергова збірка рекомендованих для перегляду телешоу.

Так само різноманітною є й жанрова складова – від історичного до трилерів, детективів, наукової фантастики і до комедії.

"Доміна", певно, буде вершиною в цій добірці, принаймні, розповідаючи про Римську імперію в акурат часів народження Ісуса Христа, творці спромоглися так вправно зв’язати вузли політики та історії, що розрубати їх наприкінці 1-го сезону нікому не вдалося, вимагаючи продовження.

Так само гачки у наступні сезони закинули творці всіх інших серіалів без винятку. І це зрозуміло – люди люблять довгі історії, і, здається, в телевізійному форматі серіалу люблять їх з роками все більше.

"Берег москітів" (The Mosquito Coast)

Показ: Apple TV+, США

Серіальна екранізація роману Пола Теро, поставлена ще у вигляді фільму 1986 року з Гаррісоном Фордом, виглядає дуже навіть сучасно, зважаючи на усі новомодні виступи лівих про тиск держави.

Тепер в головній ролі Еллі є небіж письменника, Джастін Теро ("Залишені"), і туману та інтриги його герой напускає більше – навіть двоє його дітей не знають, що він таке колись винайшов, що уряд Сполучених Штатів хоче його знайти поза всяку ціну.

Десятиліттями він міг переховуватися в самих Штатах, де, будучи вмілим інженером і противником електроніки, створював для родини затишок і без використання телефонів та комп’ютерів. "А що таке Xbox?" – якось питає син героя.

"Берег москітів" – cеріальна екранізація роману

Але тепер він тікає до Мексики. В якій його починає шукати вже й місцева мафія.

7 серій першого сезону створюють роад-муві-трилер, таку собі екранізацію "Колобка", тільки замість баби з ділом – США, замість вовка – спец-служби, а ведмедика – картель. Цікаво, що прізвище у героя Фокс, "лис".

Пригоди, екшн, саспенс, а в тіні – політика... І все ж цікаво – про який винахід йшлося?

"Грейс" (Grace)

Показ: ITV, Велика Британія

Міні-серіал складений всього лише з 2 серій, хоч і по 1,5 години кожна, тим не менше, вартий щонайпильнішої уваги.

Здавалося б, класична форма британського детективу про поліцейське розслідування – що може бути більш традиційне?

Але річ як раз у способі поєднати звичні деталі: поліцейський, у якого зникла дружина, і який користується послугами екстрасенса; нова справа з викраденням чоловіка; дуже детальна і атмосферна поліцейська діяльність; вихід героя за межі своїх повноважень; начальниця-мегера; і нова історія про знайдений ключ для входу на сайт з дарк-нету...

"Грейс" – класична форма британського детективу

Це все ретельно і пунктуально пропрацьовано, з харизматичним виконавцем головної ролі (Джон Сімм, "Доктор Хто"), чий персонаж має передісторію і певну зухвалість, щоб порушувати правила, а також, щоб тримати удари долі і протистояти тупості шефині.

Ґрунтовно, динамічно, цікаво і якісно на кожному етапі створення. Тільки британці можуть так смачно зготувати, маючи в розпорядженні стандартні інгредієнти.

"Невинний" (El inocente)

Показ: Netflix, Іспанія

Несумнівне перше місце цього року (поки що) за складністю закрученого детективу і одночасно за правильним його розкручуванням, а це буває на завжди, і особливо в даному випадку.

Зрозуміло, що маємо літературну першооснову, а саме – повість американця Гарлана Кобена, у якого "Невинний" є вже восьмим екранізованим твором ("В темному лісі" (The Woods), "Безпека" (Safe) etc).

Цього разу історія обертається, мов зашморг, навколо симпатичного хлопця Матео (Маріо Касас) – у бійці попід баром він штовхає супротивника і той, вдаряючись головою, вмирає.

Багато років потому, виходячи з в’язниці, Матео зустрічає чарівну дівчину Олівію (Аура Ґаррідо), але не розповідає про себе.

Як виявилося, вона теж не розповіла про своє багате на події минуле.

"Невинний" – несумнівне перше місце цього року за складністю закрученого детективу

8 серій серіалу поєднують обидва кримінальні та драматичні життя закоханих, в які вплітаються ще 6 (!) ліній, і це розтягнуто в часі на 20 років...

Шаленство саспенсу "Невинного" здатне забрати у вас майже весь день (6,5 годин), якщо вас ніхто не зупинить. А сам серіал вам не дасть на це шансів.

"Усе складно" (Trying)

2 сезон. Показ: Apple TV+, Велика Британія

Продовження поневірянь і мрій лондонської пари про народження дитини, але ця драма є настільки живою енциклопедією саркастичного британського гумору, що стає огнеметною комедією.

Гострі на слово обидва герої, Джейсон (Райф Сполл, "Війна світів") і Ніккі (Естер Сміт, "Чорне дзеркало"), оточені так само гостроязикими друзями, і чи справа відбувається на хрещенні дитини друзів, чи під час розмови на кухні, чи в ситуації рятування подруги, що стрибнула в річку, ми маємо перли жартів, цілком здатних перетворитися на афоризми.

"Усе складно" – енциклопедія саркастичного британського гумору

І хоч пореготати на американський кшталт не вийде, усмішка не стирається протягом всього часу перегляду.

"Всі красиві в 27 років, подивимося на неї в її 35-ть".

"Пишу великий американський роман своїх гріхів. – Але ж ти англієць? – Це дає мені унікальну точку зору".

"Планують вечірки на честь обрання імені нового цуценятка, а ім’я – "Пів-року-сімейної-терапії".

"Є план для нової мене: суміш бігу, медитації і сексу з іншими людьми".

8 півгодинних серій йтимуть до середини липня. Серіал вже продовжений на 3 сезон.

"Едем" (Eden)

Показ: Netflix, США-Японія

Один із найкоротших аніме-серіалів в історії – лише 4 серії по 25 стандартних хвилин.

І так само незвично він миленький і лагідний, що зумовлено бажанням Netflix розширити вікову аудиторію до віку 7+.

Втім, це наукова фантастика і при цьому дуже сентиментальна.

Двоє роботів знаходять в лісі кріо-капсулу, а в середині маленьку дівчинку, хоча люди вимерли вже як тисячу років. Не зізнаючись іншим роботам щодо знахідки, вони виховують дівчинку окремо, бо знають – головний робот, Зеро, має чітке розуміння, що люди – це зло.

"Едем" – один із найкоротших аніме-серіалів в історії

Частково справа у сюжеті – у флешбеках мова йде про батька і втрату ним доньки, – а частково у стосунку зі сучасним рухом екологів-енвайроменталістів, представники якого вважають людину головною проблемою планети і ледь не раком, вартим того, щоб його вирвали.

Ідейно спрощений в порівнянні з аніме, "Едем" має кращу і детальнішу промальовку, і розгалужену систему комічних другопланових героїв (все ж шоураннером і сценаристом серіалу є Джастін Ліч, аніматор на "Льодовикових періодах").

"Крімері" (Creamerie)

Показ: TVNZ 2, Нова Зеландія

Цей 6-серійний міні-серіал є влучною і злою іронією над ідеологією повсюдно розквітлого фемінізму, дотепно розвінчаного режисеркою і сценаристкою Роузенн Лян.

Комедія на злобу дня, – а точніше оруелівський постапокаліпсис, – "Крімері" – про вимирання чоловіків і створення через 8 років потому ідеалістичного жіночого суспільства, в якому, тим не менше, за посмішками ховається розчарування життям, а за жіночим єднанням – ностальгія за сім’єю, хлопчиками і чоловіками.

"Крімері" – комедійний міні-серіал на злобу дня

І коли виникає представник вимерлої статі, троє подруг, кожна по своєму, відчуває дисонанс і зміни в тілі та голові: одна із сумом згадує своє минуле до вимирання, інша гадає, що з цим треба щось робити, а третя злиться на своє виникле бажання, називаючи себе "нікчемною дитиною патріархату". Водночас слідами чоловіка іде мисливиця за головами, яка вже вбила його друга...

Хоч і фантастичний, серіал повний актуальними темами, а психологічний стан героїнь з уявного майбутнього мало чим відрізняється стану теперішніх жінок, що й робить серіал зрозумілим для всіх.

"Доміна" (Domina)

Показ: Sky, Італія-Велика Британія

Це не аналог "Риму" від НВО, як очікувалося, бо є мінімум сексу, насильства і нема епічності. Втім, ми отримали історичну версію "Карткового будинку".

Все ж таки дотична до "Риму", його 2-го сезону, "Доміна" говорить про імперію після вбивства Гая Юлія Цезаря – війни за владу і панування прийомного сина Цезаря, Октавіана Августа.

Але не Август є головний в цій історії, а його дружина, Лівія Друзілла. Розумна, красива і метка (польська красуня Кася Смутняк), вона проходить між крапельок, які б небезпеки і чвари не траплялися, натомість навколо неї вмирають інші – чи перший некоханий чоловік, чи полководець, що хотів забрати трон у чоловіка і вбити її, чи можливий спадкоємець, ворог для Лівії.

Її життя мудрої жінки так само оповите славою, як її дорога до величі встелена трупами.

Вісім 50-хвилинних серій зняті на знаменитій студії "Чінечітта" і оприявнюють художньо багату, хоч і не масштабну картину того часу, але драматургія – політичні шахові комбінації – ось що тримає в тонусі до фіналу, коли напруга, здається, досягає ланцюгової реакції.

"Доміна" – історична версія "Карткового будинку"

Як і годиться, рекомендуємо для перегляду і ще кілька серіалів, якщо кому було мало вищенаведених.

🍿 Головний серіал року – італійська "Анна", з несподівано оригінальною ідеєю про постапокаліпсис і винятковою художньою складовою.

🍿 Шедевральний 3-й сезон мудрої американської комедії "Метод Камінські" з Майклом Дугласом і Кетлін Тернер, яких так ідеально об’єднали після 36 років з часів "Перлини Нілу".

🍿 Іспанський серіал "Мьобіус" – щемлива драма про травлю в школі, але це те, що може бути потрібно, і асоційовано з ситуацією в Україні.

🍿 Французька версія легендарного британського детектива "Лютер" – не досягає оригіналу, але може зачепити любителя жанру.

🍿 І, на завершення, норвезька драма з чорним гумором "Ласкаво просимо до Утмарку" – родзинка для любителя всього скандинавського.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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