Серіали серпня-2021: "Диявольський суддя", "Північні води", "Мазантоніо" та ще 4 новинки

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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8 серпня 2021

Ці серіали варто подивитися у серпні 2021 року. Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця. 

Цього місяця добірка новинок серіального світу, здається, перевершує усі цьогорічні – і за інтернаціональністю всіх, і за силою впливу кожного.

Маємо представників Південної Кореї, Японії, США, Мексики, Іспанії, Італії та Великої Британії. І кожний – з визначенням must see.

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Переважно серіали нові, тобто 1-й сезон, але вже з очевидним розумінням щодо продовження, а в деяких випадках, як корейський "Диявольський суддя", з імовірним розповсюдженням у якості формату – купівлі для власного рімейку. 

Цікаво, що саме цей серіал має спільні конотації з Україною, розповідаючи про колишнього актора, що став президентом, втім, він швидко перетворюється на самодура і тирана, тож перегляд для українського глядача цього контенту може бути обмежений. 

Кому це здається печальним, тоді – 2-й сезон "Теда Лассо", він тішить всіх. Enjoy!  

Диявольський суддя (Angmapansa)

Показ: tvN, Південна Корея

Без огляду на періодичну надмірність мелодраматизму і плакатності, "Диявольський суддя" ледь не найбільш актуальний серіал сьогодення. 

Манірно, але законодавчо правильно ховаючись за титром "події розгортаються в альтернативній, антиутопічній Кореї", корейці шмагають свою справжню систему, від президента і суддів до поліції та звичайних людей. Останні в серіалі постають стадом баранів, про президента міністр юстиції каже "як цей ідіот може називати себе президентом", а суддя, віддаючи належне словам, стверджує, що "в цьому світі нема такого поняття як "невинна людина". 

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Крім того, супер сучасно виглядає шоу, запроваджене президентом – надати судді право судити людей в прямому ефірі, де визначають винний чи не винний обвинувачуваний звичайні люди, просто натискаючи "так" чи "ні" в додатку на своєму ґаджеті. 

І суддя судить навіть рецидивіста-сина міністра, назначаючи йому 30 ударів палкою привселюдно. "Вважайте цей суд – різдвяним фільмом", – каже суддя. 

Серіал про те, як треба, і, здається, саме так всі й хочуть. Ідея для купівлі.

 

Ель Сід-2 (El Cid)

Показ: Amazon Prime Video, Іспанія

Історична правда в "Ель Сіді" продовжує бриніти нервом в 2-му сезоні. Цьому сприяє драматична напруга сюжету про події XI сторіччя, досконалість костюмів-декорацій, антураж, який досі дозволяє, наприклад, територію Бургоса знімати в районі Бургоса, де збережені мости, фортеці й битий шлях.

Після смерті короля Фердинанда Великого його діти, не задоволені розподілом королівства, підозрюючи один одного у вбивстві батька, починають війну. 

Ель Сід, за виграні битви вже названий "Компіодором" – "майстром поля бою" – приєднується до Санчо, і з ним проводить подальші перемоги. 

Але серіал цінний тим, що показує моменти між історичними місіями, на кшталт зв’язку Ель Сіда з донькою мавританського халіфа Сарагоси. "Ти вільна духом, але ти випередила свій час", – казали їй, що було евфемізмом її сексуальної розкутості.

Своєю чергою, їх пристрасні стосунки примусили її сказати Ель Сіду: "Наші тіла говорили стародавньою мовою, що може почути лише душа". І слова та інтриги жінок прописані в серіалі так само добре, як і поставлені битви.   

 

Мазантоніо (Masantonio)

Показ: Netflix, Італія

Оригінальний наразі до сміху, цей 10-серійний серіал приваблює вже тим, що як детектив не розповідає про вбивства. 

Навіть маючи поліцію в кадрі та її спеціальний відділ у пошуках зниклих безвісти, в ньому не йдеться про мертвих – а в наш час це вже на вагу золота. 

Грайливості сюжету додає те, що пошуками зниклих займається той, хто сам колись зник – втік з дому, і повернувся лише через 17 років. В кожній серії він розслідує нову справу, говорячи з тими, кого шукає: він уявляє їх і веде діалоги. 

Цей художній хід не є унікальним – і в серіалі "Шерлок" таке було. Але попри деяку формальну і жанрову вторинність, "Мазантоніо" має свою атмосферу, повільність і розміреність, чарівливість і затишок портового міста Генуя. 

І певна пришелепкуватість героя, трохи кульгавого, занадто відвертого у допитах і неполіткоректного додає серіалу ще кілька балів (в головній ролі – Алессандро Преціозі, що втікає від свого штампу "плейбой"). 

Детектив, з домішками романтики та напиленням ностальгії, він легкий і приємний як біле італійське вино.    

 

Ми. Жертви (Somos.)

Показ: Netflix, Мексика

Шкода, що про цей серіал не говорять так само багато і гучно, як про репортаж Джинджер Томпсон "Як Сполучені Штати спровокували різанину в Мексиці", 2017 року опублікованого у виданні propublica.org – за нього автор отримала Пулітцерівську премію. 

Адже це воістину неймовірна робота, і не так через відтворення репортажу, як через створення унікальної, дикої атмосфери, в якій живуть і помирають мексиканці. 

Творцям вдалося показати нерозуміння мешканців невеличкого містечка в Мексиці, що відбувається, не пояснюючи це і самому глядачеві.

Фактично  5 із 6 серій є підготовкою до того, що станеться у фіналі: неспішна оповідь про звичайних людей, чи це школярі, чи фермери, чи їх діти-пияки, чи це продавчиня хот-догів, з казуїзмом роботи американської спецслужби ABN у пошуках двох братів-вбивць, керівників картелю. 

Корупція в ABN призводить до витоку інформації. І картель запроваджує каральну операцію проти цивільних. Здається, проти всіх підряд... Серіал-шок, серіал-шедевр.

 

Тобі, безсмертному (Fumetsu no Anata e)

Показ: crunchyroll.com, Японія

Здатність поєднувати сентиментальність з філософією завжди відрізняла аніме від інших видів кіно. При чому й одне, й інше має надзвичайну потужність. 

Коли камінь, створений Богом, стає вовком, потім хлопцем, потім дівчинкою, ведмедем, новим хлопцем – це немов ідея переродження з поєднанням ідеї пізнання і вдосконалення. 

А ще автори створюють противника – ворога, який, переможений одного разу, повертається "удосконаленим", вимагаючи вдосконалення і від героя. "Ми можемо жити поруч з не кращими людьми, однак ми не настільки слабкі, щоб просто з цим змиритися", – каже герой, тим самим закликаючи до змін і розвитку. 

Хлопець вчиться бути людиною, живучи серед людей. Йому доводиться приймати рішення важкі та не очевидні. Цим особливе це аніме – тут персонажі помирають як в житті, не бувши порятованими як в ігрових геройських фільмах. 

Бо важлива реакція глядача і його власні відповіді на питання, задані героєм самому собі, наприклад, "чому я – це я?" Розумне і цікаве аніме. Рейтинг на IMDB 9.0 говорить сам за себе.    

 

Тед Лассо-2 (Ted Lasso)

Показ: Apple TV+, США - Велика Британія

Стрімкий злет популярності серіалу, який до виходу навіть не розглядався, як щось варте уваги, продовжується в другому сезоні. 

Легкість + серйозність – ось дивні, але працюючі в парі серіальні інгредієнти, здатні об’єднати дві частини аудиторії, непоєднувані як фанати різних клубів і створені для кривавої конфронтації. 

Насправді це все "британськість", тобто саме те, що було здатне перекувати тренера американського футболу в тренера футболу європейського. 

Герой Джейсона Судейкіса, переповнений винятково американськими жартиками, зрозумілими лише йому, адаптувався ментально під інше сприйняття.  Тому його команда стала краще, а герої в серіалі розвиваються і як гравці, і як персонаж.

Кожний герой, як і його історія, ростуть і за ними цікаво спостерігати, як за власним другом чи за собою в дзеркало. Найбільш сильний момент "Теда Лассо" – це можливість глядача ототожнити себе з персонажами серіалу – чи це тренер, чи колишній гравець, чи власниця клубу. 

Тут цілком доречно вигукнути, долаючи зневіру: "Вони знову зробили це!"  

 

Північні води (The North Water)

Показ: BBC Two - AMC+, Велика Британія

Гранично не для всіх. Цей похмурий, від початку депресивний і з очікуваним на трагедію фіналом, 5-серійний мінісеріал є радістю для поціновувачів історичної драми. І в сенсі довершеності відтворення на екрані реалій кінця XIX сторіччя, і в сенсі вдумливої передачі складності та неоднозначності людських життів. 

Лікар, що занапастив собі кар’єру під час війни в Індії, та й ще залежний від опію, наймається на китобійний корабель. Прямуючи у північні води, крім китів він має на меті не повернутися додому. 

І тут же, поруч з лікарем, одним з кращим китобоїв, є цілковитий соціопат і вбивця. Якось, вже знаючи його природу, лікар його питає: "Тобі не важливі етичні норми?", і отримує відповідь: "Стається щось одне, а за ним інше. Чому перша подію важливіша за другу?".

"Північні води" – це "Терор" без містики, і для цього страшного ідеалу була взята за основу книга Іана Макгвайра. Знімальна група поїхала на Шпіцберген, найпівнічніше місце для зйомок в історії телевиробництва. Краща роль Коліна Фаррелла з часів "Телефонної будки".

 

Кому не вистачило, і хочеться ще, можемо запропонувати 1-й сезон американського легкого містичного детективу "Привиди на продаж", 2-й сезон напруженого польського детективу "Болото", або 1-й сезон не смішних, але дотепних, дивовижно пророчих і спонукаючих задуматися анімаційних "Монстрів за роботою".

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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