"Борітеся – поборете!": 12 цитат Шевченка, що піднімають бойовий дух

9 березня – 208-ма річниця від дня народження геніального українського поета, художника і філософа, нескореного патріота Тараса Шевченка і 14-й день війни в Україні.
У рамках загальнонаціональної акції "Шевченко закликає, Україна перемагає!" уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадав українцям слова поета, які піднімають бойовий дух.
"Він – символ волелюбності та нескореності української нації, полум’яний поборник за права і свободи людини, ревний захисник української мови, безстрашний борець проти кріпацтва, "сатрапів" і "лакеїв", а також злочинця-людоїда – "безбожного царя", "багна гнилого на сході Європи", – підкреслив омбудсмен.
За словами Креміня, поезія Тараса Шевченка сьогодні актуальні, як ніколи, адже Україна в умовах війни з Росією знову змушена виборювати свою свободу і незалежність.
|Nata4natali/Depositphotos
"Його життя – це боротьба за волю українців, а його творчість – невичерпна скарбниця мудрості, джерело духу та правдива совість української нації", – наголосив уповноважений із захисту української мови.
Крім того, омбудсмен закликав українців по всьому світу – воїнів, волонтерів, письменників, парламентаріїв, дипломатів, студентів, школярів – долучитися до акції:
"Поширюймо його слова, надихаймося силою правди й бойового духу, будьмо гідними батьків нації та викликів історії, які стоять перед волелюбною Україною.
Адже ми – нація воїнів, нація творців, нація хліборобів, нація визволителів світу".
Нижче наведено рядки з поезії Тараса Шевченка:
|Фото: Mykhailo Diachenko
|Фото: Mykhailo Diachenko
|Фото: Mykhailo Diachenko
|Фото: Mykhailo Diachenko
|Фото: Mykhailo Diachenko
|Фото: Mykhailo Diachenko
|Фото: Mykhailo Diachenko
|Фото: Mykhailo Diachenko
|Фото: Mykhailo Diachenko
|Фото: Mykhailo Diachenko
|Фото: Mykhailo Diachenko
|Фото: Mykhailo Diachenko
Слова Шевченка продовжують звучати не лише на вустах українців, але й громадян країн усього світу. За даними Міністерства культури та інформаційної політики, тільки "Заповіт" Шевченка переклали 150 мовами.
Поету встановлено 2268 пам’ятників по всій планеті, його ім’ям названо 9472 вулиці, і це лише в Україні.
Раніше ми писали, чому Тарас Шевченко став поетом №1 в Україні та чи справді ми його знаємо.
Вас також може зацікавити:
Линів, Бінош, Хржановський: митці засудили РФ і висунули 10 вимог до світової спільноти
Українська кіноакадемія закликає бойкотувати російський кінематограф
Кінг, Гейман, Барклі: відомі письменники хочуть розірвати контракти з Росією
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.