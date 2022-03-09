"Борітеся – поборете!": 12 цитат Шевченка, що піднімають бойовий дух

9 березня – 208-ма річниця від дня народження геніального українського поета, художника і філософа, нескореного патріота Тараса Шевченка і 14-й день війни в Україні.

У рамках загальнонаціональної акції "Шевченко закликає, Україна перемагає!" уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадав українцям слова поета, які піднімають бойовий дух.

"Він – символ волелюбності та нескореності української нації, полум’яний поборник за права і свободи людини, ревний захисник української мови, безстрашний борець проти кріпацтва, "сатрапів" і "лакеїв", а також злочинця-людоїда – "безбожного царя", "багна гнилого на сході Європи", – підкреслив омбудсмен.

За словами Креміня, поезія Тараса Шевченка сьогодні актуальні, як ніколи, адже Україна в умовах війни з Росією знову змушена виборювати свою свободу і незалежність.

Nata4natali/Depositphotos

"Його життя – це боротьба за волю українців, а його творчість – невичерпна скарбниця мудрості, джерело духу та правдива совість української нації", – наголосив уповноважений із захисту української мови.

Крім того, омбудсмен закликав українців по всьому світу – воїнів, волонтерів, письменників, парламентаріїв, дипломатів, студентів, школярів – долучитися до акції:

"Поширюймо його слова, надихаймося силою правди й бойового духу, будьмо гідними батьків нації та викликів історії, які стоять перед волелюбною Україною.

Адже ми – нація воїнів, нація творців, нація хліборобів, нація визволителів світу".

Нижче наведено рядки з поезії Тараса Шевченка:

Фото: Mykhailo Diachenko

Фото: Mykhailo Diachenko

Фото: Mykhailo Diachenko

Фото: Mykhailo Diachenko

Фото: Mykhailo Diachenko

Фото: Mykhailo Diachenko

Фото: Mykhailo Diachenko

Фото: Mykhailo Diachenko

Фото: Mykhailo Diachenko

Фото: Mykhailo Diachenko

Фото: Mykhailo Diachenko

Фото: Mykhailo Diachenko

Слова Шевченка продовжують звучати не лише на вустах українців, але й громадян країн усього світу. За даними Міністерства культури та інформаційної політики, тільки "Заповіт" Шевченка переклали 150 мовами.

Поету встановлено 2268 пам’ятників по всій планеті, його ім’ям названо 9472 вулиці, і це лише в Україні.

Раніше ми писали, чому Тарас Шевченко став поетом №1 в Україні та чи справді ми його знаємо.

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