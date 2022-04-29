В Запорізькій ОДА спростовують інформацію про викрадення росіянами скіфського золота

У Запорізькій військовій обласній адміністрації спростували інформацію про те, що росіяни викрали унікальну колекцію скіфського золота IV сторіччя до н.е. з музею Мелітополя.

Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону.

За його словами, всі найцінніші речі вивезли з музеїв Запорізької області ще в березні 2022 року в інші регіони України.

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Раніше у проросійських пабліках з’явилося відео про те, як окупанти буцімто знайшли сховане працівниками музею золото та "врятували" його від вивезення за кордон.

Фото: AmeKamura /Depositphotos

"Ми вивезли повністю з усіх музеїв все, що становило собою історико-культурну цінність. Що вони там врятували, удачі їм", – сказав Старух.

Він також зазначив, що наразі триває друга хвиля евакуації менш цінних речей з музеїв регіону, а саме копій та муляжів.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій адміністрації повідомили, що росіяни захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей, де зберігалося скіфське золото, а колаборанти вказали їм місце, де воно знаходиться.

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