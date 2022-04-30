Мінкульт з’ясує, що сталося зі скіфським золотом в окупованому Мелітополі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
8663
30 квітня 2022

Міністерство культури та інформаційної політики обіцяє з’ясувати, що насправді сталось із колекцією скіфського золота в Мелітополі.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє "Укрінформ".

"За інформацією від голови ВЦА, я так розумію, що він розуміє, де воно... Це питання не тільки до нього, оскільки і до нас, певною мірою. 

Але ми спробуємо дізнатися, що ж насправді відбувалося. Але, наскільки я розумію, (за інформацією – ред.) у ВЦА, з ним має бути все окей", – сказав Ткаченко у коментарі "Укрінформу".

 Фото ілюстративне

Раніше, 27 квітня, Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про захоплення Мелітопольського міського краєзнавчого музею російськими окупантами.

У ньому експонувалася колекція скіфського золота IV століття до нашої ери, яку нібито викрали окупанти за сприяння колаборантів.

Відповідні відео з’явились у пропагандистських групах – окупанти розповідали, що "врятували" золото від працівників музею.

29 квітня міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначав, що доля скіфського золота залишається невідомою.

Однак у цей же день глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух спростував інформацію про викрадення унікальної колекції.

За його словами, усі найцінніші експонати, зокрема скіфське золото, вивезли з музеїв Запорізької області ще в березні.

Нагадаємо, раніше російські окупанти викрали з Маріуполя 7 витворів мистецтва, зокрема картини Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі, скульптури та ікони, а також колекцію медальєрного мистецтва Юхима Харабета.

Вас також може зацікавити:

В Запорізькій ОДА спростовують інформацію про викрадення росіянами скіфського золота

"Рятували" від українців: окупанти захопили музей зі скіфським золотом у Мелітополі

Росіяни вивезли з музеїв Маріуполя оригінал картини Айвазовського та інші цінні експонати

Ворог руйнує культурні пам’ятки: куди надсилати докази для Гааги?

Українські військові знайшли уламки горщиків XVIII століття і передали до музею. ФОТО

Вкрали навіть старовинний унітаз: окупанти розграбували музей-заповідник на Запоріжжі

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.




 9427
Суспільство

Як залишитися людиною під час війни: 13 запитань психотерапевту

Олена Барсукова
 70541
КУЛЬТУРА

Сонях з "оком Саурона": що не так з новою айдентикою України

Вікторія Андрєєва
 63234
Суспільство

"Хотіли зняти із себе шкіру": психологи розповіли про стан зґвалтованих росіянами жінок та способи порятунку

Дарія Поперечна

Головне на сайті


Суспільство

Як залишитися людиною під час війни: 13 запитань психотерапевту

Олена Барсукова
Анджеліна Джолі провідала дітей, волонтерів та переселенців: як пройшов візит у Львів
Маріуполь не погоджувався на евакуацію музейних експонатів, коли це було можливо – Ткаченко
Українська влада завершила навчальний рік в окупованому Енергодарі
Київ завершує збір пропозицій щодо назв 5 станцій метро: встигніть пройти онлайн-опитування
Мінкульт з’ясує, що сталося зі скіфським золотом в окупованому Мелітополі
КУЛЬТУРА

Сонях з "оком Саурона": що не так з новою айдентикою України

Вікторія Андрєєва
Суспільство

"Хотіли зняти із себе шкіру": психологи розповіли про стан зґвалтованих росіянами жінок та способи порятунку

Дарія Поперечна