Мінкульт з’ясує, що сталося зі скіфським золотом в окупованому Мелітополі

Міністерство культури та інформаційної політики обіцяє з’ясувати, що насправді сталось із колекцією скіфського золота в Мелітополі.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє "Укрінформ".

"За інформацією від голови ВЦА, я так розумію, що він розуміє, де воно... Це питання не тільки до нього, оскільки і до нас, певною мірою.

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Але ми спробуємо дізнатися, що ж насправді відбувалося. Але, наскільки я розумію, (за інформацією – ред.) у ВЦА, з ним має бути все окей", – сказав Ткаченко у коментарі "Укрінформу".

Фото ілюстративне

Раніше, 27 квітня, Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про захоплення Мелітопольського міського краєзнавчого музею російськими окупантами.

У ньому експонувалася колекція скіфського золота IV століття до нашої ери, яку нібито викрали окупанти за сприяння колаборантів.

Відповідні відео з’явились у пропагандистських групах – окупанти розповідали, що "врятували" золото від працівників музею.

29 квітня міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначав, що доля скіфського золота залишається невідомою.

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Однак у цей же день глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух спростував інформацію про викрадення унікальної колекції.

За його словами, усі найцінніші експонати, зокрема скіфське золото, вивезли з музеїв Запорізької області ще в березні.

Нагадаємо, раніше російські окупанти викрали з Маріуполя 7 витворів мистецтва, зокрема картини Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі, скульптури та ікони, а також колекцію медальєрного мистецтва Юхима Харабета.

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