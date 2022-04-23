Білоруський митець створив портрет Путіна зі світлин війни в Україні. ФОТО

Білоруський фотограф Павло Кричко створив портрет президента Росії з фото, які побачив за 57 днів війни в Україні.
Масштабну роботу він опублікував у своєму Instagram.
Павло зазначає, що у колажі використав близько 1500 скріншотів. Усі знімки – з війни в Україні, зокрема новин та його особистого архіву.
"Жах, біль, страждання, смерть, скалічені долі, злочини, нелюдяність, зло – все в цьому образі.
Дивлячись на всі ці фотографії, мені й досі важко зрозуміти людей, які все це підтримують", – коментує він.
|Колаж Павла Кричко
Митець додав, що він не дизайнер, і ця робота – більше про логіку та символізм. Павло розказав, що розробляє кілька схожих ідей, пов'язаних із темою Білорусі.
|Фото у колажі Павла Кричко
Нагадаємо, що дизайнери вирішили продати зображення Медведчука на NFT-аукціоні, щоб передати зібрані кошти волонтерам.
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