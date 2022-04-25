Зараз, а не після війни. Ткаченко анонсував ініціативи з відбудови культурних пам'яток

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував ініціативи з відновлення культурної спадщини України та допомоги митцям вже найближчим часом.

Про це глава відомства заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону 24 квітня.

"Ми виступаємо з ініціативою створення великого фонду допомоги українській культурі та спадщині не тільки після перемоги, але й зараз безпосередньо.

Тому деякі речі, пов’язані з відбудовою конкретних пам’яток культури та допомогою нашим митцям, відновленням та збереженням нашої спадщини, будуть доступні вже цими днями", – повідомив Ткаченко.

Пам'ятник гетьману Сагайдачному у Києві рятують від можливих руйнувань. Фото: Palinchak/Depositphotos

Європейські партнери також готові підтримати Україну на культурному фронті у боротьбі проти Росії.

Зокрема Ткаченко нагадав, що під час візиту в Україну міністрів культури Литви та Польщі сторони домовилися про створення національної платформи з управління культурною спадщиною в Україні.

Водночас Німеччина, за його словами, зголосилася допомогти відновити пам'ятки у зруйнованому російськими окупантами Чернігові, Швеція – у Києві, а Франція – в Україні в цілому.

"Чому це важливо – діджитальний реєстр саме зараз? Щоб ми змогли зберегти в електронній формі всі речі, які належать як до нерухомої спадщини, так і до музейного фонду", – підкреслив глава Мінкульту.

Нагадаємо, станом на 23 квітня в Україні зафіксували 242 епізоди воєнних злочинів російських окупантів проти культурної спадщини. Найбільше від рук окупантів постраждали релігійні об'єкти.

Раніше Український культурний фонд презентував інтерактивну "Мапу культурних втрат", яка наочно демонструє масштаби руйнувань під час війни.

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