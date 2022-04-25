Зараз, а не після війни. Ткаченко анонсував ініціативи з відбудови культурних пам'яток

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував ініціативи з відновлення культурної спадщини України та допомоги митцям вже найближчим часом.

Про це глава відомства заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону 24 квітня.

"Ми виступаємо з ініціативою створення великого фонду допомоги українській культурі та спадщині не тільки після перемоги, але й зараз безпосередньо.

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Тому деякі речі, пов’язані з відбудовою конкретних пам’яток культури та допомогою нашим митцям, відновленням та збереженням нашої спадщини, будуть доступні вже цими днями", – повідомив Ткаченко.

Пам'ятник гетьману Сагайдачному у Києві рятують від можливих руйнувань. Фото: Palinchak/Depositphotos

Європейські партнери також готові підтримати Україну на культурному фронті у боротьбі проти Росії.

Зокрема Ткаченко нагадав, що під час візиту в Україну міністрів культури Литви та Польщі сторони домовилися про створення національної платформи з управління культурною спадщиною в Україні.

Водночас Німеччина, за його словами, зголосилася допомогти відновити пам'ятки у зруйнованому російськими окупантами Чернігові, Швеція – у Києві, а Франція – в Україні в цілому.

"Чому це важливо – діджитальний реєстр саме зараз? Щоб ми змогли зберегти в електронній формі всі речі, які належать як до нерухомої спадщини, так і до музейного фонду", – підкреслив глава Мінкульту.

Нагадаємо, станом на 23 квітня в Україні зафіксували 242 епізоди воєнних злочинів російських окупантів проти культурної спадщини. Найбільше від рук окупантів постраждали релігійні об'єкти.

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Раніше Український культурний фонд презентував інтерактивну "Мапу культурних втрат", яка наочно демонструє масштаби руйнувань під час війни.

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