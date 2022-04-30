Маріуполь не погоджувався на евакуацію музейних експонатів, коли це було можливо – Ткаченко

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко стверджує, що влада і керівники музеїв Маріуполя не погоджувались евакуювати експозиції, поки це було можливо.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону 30 квітня.

Ткаченко пояснив, що влада виконує роботу для збереження музейних і культурних цінностей за певним протоколом.

За його словами, таку роботу провели, де було можливо, однак це не стосується міст, які швидко захопили.

Фото: Олександр Ткаченко/Фейсбук

"У тих місцях, де проходило швидке захоплення, таких як Чернігів або Херсонська область, це зробити було практично неможливо з першого дня.

Хоча деякі розмови відносно Маріуполя у нас були напередодні з керівниками міста і цих музеїв. На жаль, нам не вдалося переконати їх відносно евакуації", – сказав Олександр Ткаченко.

Також міністр додав, що у нього є питання до директорки муніципального музею, яка "так хоробро віддавала цінності для вивезення з Маріуполя".

Нагадаємо, російські війська викрадають музейні експонати та іншу культурну спадщину з окупованих міст.

Вороги вивезли з Маріуполя 7 витворів мистецтва, зокрема картини Куїнджі та Айвазовського, ікони та скульптури, які зберігалися у місцевих краєзнавчому та художньому музеях.

Також вони викрали унікальну колекцію медальєрного мистецтва маріупольця Юхима Харабета.

Нещодавно з’явилась інформація про те, що окупанти захопили старовинне скіфське золото в музеї у Мелітополі.

Згодом цю заяву частково спростували, але доля цінних експонатів поки залишається невідомою – інформацію про це має з’ясувати Мінкульт.

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