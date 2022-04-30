Маріуполь не погоджувався на евакуацію музейних експонатів, коли це було можливо – Ткаченко

ОНОВЛЕНО 01.05.2022

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко стверджує, що влада і керівники музеїв Маріуполя не погоджувались евакуювати експозиції, поки це було можливо.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону 30 квітня.

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Ткаченко пояснив, що влада виконує роботу для збереження музейних і культурних цінностей за певним протоколом.

За його словами, таку роботу провели, де було можливо, однак це не стосується міст, які швидко захопили.

Фото: Олександр Ткаченко/Фейсбук

"У тих місцях, де проходило швидке захоплення, таких як Чернігів або Херсонська область, це зробити було практично неможливо з першого дня.

Хоча деякі розмови відносно Маріуполя у нас були напередодні з керівниками міста і цих музеїв. На жаль, нам не вдалося переконати їх відносно евакуації", – сказав Олександр Ткаченко.

Також міністр додав, що у нього є питання до директорки муніципального музею, яка "так хоробро віддавала цінності для вивезення з Маріуполя".

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Водночас працівники музеїв за декілька днів до війни розповідали "УП. Життя", що зверталися до Мінкульту стосовно евакуації експонатів, однак конкретних вказівок чи інструкцій не отримали.

"До Міністерства культури зверталися наші колеги. Зрозуміло, що всі музеї (співробітники музею – ред.) спілкуються між собою про те, яка у кого ситуація. Там їм сказали: "Не панікуйте, продовжуйте працювати".

Всі розуміють, що якщо щось станеться, то "спасение утопающих – дело рук самих утопающих", – розповіли "УП. Життя" в одному із національних музеїв у переддень війни.

Нагадаємо, російські війська викрадають музейні експонати та іншу культурну спадщину з окупованих міст.

Вороги вивезли з Маріуполя 7 витворів мистецтва, зокрема картини Куїнджі та Айвазовського, ікони та скульптури, які зберігалися у місцевих краєзнавчому та художньому музеях.

Також вони викрали унікальну колекцію медальєрного мистецтва маріупольця Юхима Харабета.

Нещодавно з’явилась інформація про те, що окупанти захопили старовинне скіфське золото в музеї у Мелітополі.

Згодом цю заяву частково спростували, але доля цінних експонатів поки залишається невідомою – інформацію про це має з’ясувати Мінкульт.

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