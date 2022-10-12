У Кабміні підтримали "реорганізацію" Довженко-Центру

На сайті Кабінету Міністрів з’явилася відповідь на петицію про скасування реорганізації Довженко-Центру.

У Кабміні фактично підтримали наказ Держкіно про передачу колекції фільмів та майна Довженко-Центру "Науковому центру кінематографії України".

В Уряді заявили, що Довженко-Центр не є кіноархівом, тому його фільмофонд передадуть іншій структурі.

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"Статутом Центру встановлено, що фільмофонд є державною власністю і переданий Центру на зберігання. Колекція фільмів та Інших кіноматеріалів фільмофонду не входить до складу майна, яке відображається у самостійному балансі Центру", – йдеться у відповіді Кабміну.

Також вказується, що єдиним державним кіноархівом в Україні є Центральний державний кінофотофоноархів України імені Пшеничного.

За словами Кабміну, діяльність Довженко-Центру є збитковою:

"Негативна динаміка всіх показників свідчить про нерентабельне використання активів, державного майна та сум державної підтримки, а також втрату фінансової стабільності.

Операційні витрати, що здійснює Центр, не покриваються доходами від господарської діяльності, що призводить до збитків".

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Державне підприємство "Українська анімаційна студія" буде правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків Центру.

Також Кабмін додав, що доручив Держкіно додатково опрацювати питання, викладені у петиції.

У Довженко-Центрі уже відреагували на відповідь Кабміну.

"Ми дуже здивовані, чому Кабмін так довго зволікав з реакцією на петицію, якщо у своїй відповіді він повторив, місцями дослівно копіюючи, усі маніпулятивні тези Держкіно.

Така відповідь на петицію – це відвертий і цинічний плювок в обличчя українській громадськості, кіноспільноті, нашим міжнародним партнерам", – відповіли представники Центру.

На їхню думку, Держкіно і Кабмін хочуть передати усі повноваження щодо архівування української кінематографічної спадщини "сплячій установі без штату, практичного досвіду і зрозумілої діяльності, яка не працювала 10 років, а зараз візьме і "запрацює".

"Ми наголошували десятки разів і повторюємо ще раз: це знищення Довженко-Центру, це загроза національній культурній спадщині.

Тепер ми можемо додати, що кричуща некомпетентність Держкіно межує зі зрадою національних інтересів під час російської агресії", – кажуть у Довженко-Центрі.

Небажання йти на діалог з професійною спільнотою та закриття коментарів у соцмережах не зможе приховати "некомпетентність", додають вони.

Дії Держкіно називають "цілеспрямованим знищенням" Центру.

"За кілька місяців прямого управління з боку Держкіно не зроблено ЖОДНОЇ дії для підтримки Довженко-Центру: поліпшення його фінансово-економічних показників, приведення у відповідність законодавчої бази, сприяння у збереженні та популяризації кінематографічного надбання у часи війни.

Держкіно умисно ігнорує і відкидає гуманітарну місію і функції Центру", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українських фільмів.

Спадщину Держкіно мали передати іншій держустанові, що фактично це означає ліквідацію національного кіноархіву, хоч це і заперечують у Держкіно.

Водночас у Мінкульті виступили проти ліквідації Центру, але заявили, що Держкіно має право на "реорганізацію".

Згодом українці підтримали петицію про скасування рішення Держкіно.