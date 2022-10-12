У Кабміні підтримали "реорганізацію" Довженко-Центру

На сайті Кабінету Міністрів з’явилася відповідь на петицію про скасування реорганізації Довженко-Центру.

У Кабміні фактично підтримали наказ Держкіно про передачу колекції фільмів та майна Довженко-Центру "Науковому центру кінематографії України".

В Уряді заявили, що Довженко-Центр не є кіноархівом, тому його фільмофонд передадуть іншій структурі.

"Статутом Центру встановлено, що фільмофонд є державною власністю і переданий Центру на зберігання. Колекція фільмів та Інших кіноматеріалів фільмофонду не входить до складу майна, яке відображається у самостійному балансі Центру", – йдеться у відповіді Кабміну.

Також вказується, що єдиним державним кіноархівом в Україні є Центральний державний кінофотофоноархів України імені Пшеничного.

За словами Кабміну, діяльність Довженко-Центру є збитковою:

"Негативна динаміка всіх показників свідчить про нерентабельне використання активів, державного майна та сум державної підтримки, а також втрату фінансової стабільності.

Операційні витрати, що здійснює Центр, не покриваються доходами від господарської діяльності, що призводить до збитків".

Державне підприємство "Українська анімаційна студія" буде правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків Центру.

Також Кабмін додав, що доручив Держкіно додатково опрацювати питання, викладені у петиції.

У Довженко-Центрі уже відреагували на відповідь Кабміну.

"Ми дуже здивовані, чому Кабмін так довго зволікав з реакцією на петицію, якщо у своїй відповіді він повторив, місцями дослівно копіюючи, усі маніпулятивні тези Держкіно.

Така відповідь на петицію – це відвертий і цинічний плювок в обличчя українській громадськості, кіноспільноті, нашим міжнародним партнерам", – відповіли представники Центру.

На їхню думку, Держкіно і Кабмін хочуть передати усі повноваження щодо архівування української кінематографічної спадщини "сплячій установі без штату, практичного досвіду і зрозумілої діяльності, яка не працювала 10 років, а зараз візьме і "запрацює".

"Ми наголошували десятки разів і повторюємо ще раз: це знищення Довженко-Центру, це загроза національній культурній спадщині.

Тепер ми можемо додати, що кричуща некомпетентність Держкіно межує зі зрадою національних інтересів під час російської агресії", – кажуть у Довженко-Центрі.

Небажання йти на діалог з професійною спільнотою та закриття коментарів у соцмережах не зможе приховати "некомпетентність", додають вони.

Дії Держкіно називають "цілеспрямованим знищенням" Центру.

"За кілька місяців прямого управління з боку Держкіно не зроблено ЖОДНОЇ дії для підтримки Довженко-Центру: поліпшення його фінансово-економічних показників, приведення у відповідність законодавчої бази, сприяння у збереженні та популяризації кінематографічного надбання у часи війни.

Держкіно умисно ігнорує і відкидає гуманітарну місію і функції Центру", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українських фільмів.

Спадщину Держкіно мали передати іншій держустанові, що фактично це означає ліквідацію національного кіноархіву, хоч це і заперечують у Держкіно.

Водночас у Мінкульті виступили проти ліквідації Центру, але заявили, що Держкіно має право на "реорганізацію".

Згодом українці підтримали петицію про скасування рішення Держкіно.