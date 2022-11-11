Правоохоронці разом з новопризначеною директоркою знову відвідали Довженко-Центр

Яна Осадча журналіст
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11 листопада 2022

Представники Служби безпеки України, прокуратури та поліції знову приїхали у Довженко-Центр, де 10 листопада проводилися обшуки.

Про це повідомили на сторінці Центру у Facebook.

Разом зі слідчими у Центр приїхала новопризначена в.о директорки Юлія Каждан, яку раніше співробітники не пускали до будівлі.

11 листопада у п’ятницю у Довженко-Центрі – неробочий день, оскільки структура перейшла на чотирьохденний робочий тиждень через недофінансування.

"Слідчі чогось чекають перед дверима першого поверху разом з Юлією Каждан. Заступник Голови Державного агентства України з питань кіно Максим Александров теж тут. Можливо обирають, які двері вибивати", – так описали у Центрі події ранку 11 листопада.

 Фото: Довженко-Центр

Утім, пізніше правоохоронці знову призупинили слідчі дії, оскільки працівники Довженко-Центру були відсутні на робочих місцях.

Силовики, Юлія Каждан та представники Держкіно покинули будівлю.

Нагадаємо, 10 листопада у Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, проводили слідчі дії і обшуки. У СБУ зазначили, що одному із колишніх посадовців Центру готується повідомлення про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Йдеться про колишнього директора Довженко-Центру Івана Козленка.

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