Жадан отримав відзнаку Міноборони за допомогу ЗСУ

Харківський письменник, музикант і фронтмен гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан отримав відзнаку Міністерства оборони України.

Про це він повідомив у Facebook 29 грудня, оприлюднивши фото нагороди.

Міноборони вручило Жадану медаль "За сприяння Збройним Силам України".

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"Служу Українському Народу", – написав він.

Фото: Сергій Жадан

У супровідному документі, який додається до відзнаки, йдеться, що наказ про нагородження Жадана виданий ще 30 листопада. Його підписав глава оборонного відомства Олексій Резніков.

Письменник отримав медаль за волонтерську діяльність. Жадан від початку повномасштабної війни збирає кошти на потреби військових у різні доступні способи.

Наприклад, у серпні гурт "Жадан і Собаки" на чолі з музикантом організував благодійний тур Європою, щоб зібрати кошти на підтримку харківського добровольчого батальйону "Хартія".

Також Жадан часто проводить збори коштів, аби придбати необхідне на фронт українським бійцям. Здебільшого, це автівки, яких на передовій не буває багато.

На зусилля письменника не раз звертали увагу і за кордоном. На початку грудня Жадан увійшов до трійки культурних діячів року на думку найавторитетнішого медіа Німеччини. А наприкінці жовтня Жадан отримав Премію миру німецьких книгарів за творчість та громадянську позицію.

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Українського письменника цього року навіть висунули на Нобелівську премію з літератури.