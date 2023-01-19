Фотографувались із картинами про Луганськ та згадували селфі з минулих років – як у 2023 в музеях провели День селфі

У середу, 18 січня, в українських музеях мав відбутись вже традиційний популярний серед відвідувачів захід Всесвітній день селфі. Українці в цей день можуть безкоштовно потрапити до музеїв, які підтримують акцію, а згодом викласти фото з улюбленими експонатами. Але цьогоріч День селфі, як і інші офлайн-акції стали майже неможливими через повномасштабне вторгнення Росії. Проте деякі музеї все-таки вийшли з ситуації і привернули увагу до своїх експонатів – у різний спосіб. Це також стосується тих локацій, які найбільше постраждали від атак РФ, як Херсонський художній музей, який восени 2022 розграбували росіяни.

УП.Життя дізнались, як провели День селфі в музеї Херсону та київському Мистецькому арсеналі, а також про улюблені експонати Музею Ханенків, який частково постраждав від вибуху в парку Шевченка.

Селфі в "Серці землі"

У столичному Мистецькому арсеналі 18 січня провели повноцінний день селфі. Там відбувається виставка сучасного мистецтва "Серце землі" і в цей день її можна було відвідати безкоштовно. Комунікаційниця Арсеналу Олександра Гаврилюк розповідає, що відвідувачам пропонували долучитисядо флешмобу, опублікувавши селфі з хештегами #MystetskyiArsenalSelfie та #MuseumSelfieDay в Instagram і взяти участь у розіграші подарунків від Крамнички Мистецького арсеналу.

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Виставка працювала в цей день лише 4 години, за цей час її відвідали 170 людей.

Найпопулярнішими локаціями стали арт-об'єкти з двох виставкових проєктів – "Колооберти" та "Медичні і політичні фантазії про Луганськ".

Найбільше відвідувачів робили селфі з роботами серії "Колооберти" Олени Турянської

У Мистецькому арсеналі триває виставка "Серце землі". Фото: Олександр Попенко © ДП НКММК Мистецький арсенал Реклама:

Також популярними картинами для фото стали "Медичні і політичні фантазії про Луганськ" Катерини Алійник

У Мистецькому арсеналі триває виставка "Серце землі". Фото: Олександр Попенко © ДП НКММК Мистецький арсенал

День музейних селфі (Museum Selfie Day) , який щороку припадає на 3-тю середу січня.Також Мистецький арсенал практикує Дні вільного відвідування під час кожного виставкового проєкту.

Такі акції допомагають збільшити кількість відвідувачів, інколи навіть в кілька разів.

"За статистикою, у будні дні люди менше відвідують виставковий простір, середа – не найактивніший день відвідування виставок. На відвідуваність наразі додатково впливають екстрені відключення світла, повномасштабна війна і загалом безпекова ситуація в Києві та усій країні", – розповіла Олександра Гаврилюк.

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У День селфі 2020 в Арсеналі відвідувачів закликали селфитись в українському народному вбранні разом із героями та героїнями фотографій Параски Плитки-Горицвіт. Наступний день оголосили днем вільного відвідування виставок "Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації" та "СПЕЦВАНТАЖ! Історії повернення українських культурних цінностей". Два дні у відвідувачів була можливість викласти селфі з виставок у Мистецькому арсеналі та взяти участь у розіграші сувенірів.

У 2021 році було посилено карантинні обмеження, у цей день Мистецький арсенал було зачинено. А минулоріч у День селфі можна було безкоштовно відвідати масштабний проєкт про український футуризм – "Футуромарення".

"У Мистецькому арсеналі радіють, коли люди ходять на виставки, роблять селфі та виставляють їх з відмітками в соцмережах", – зауважила Олександра Гаврилюк.

Херсонський художній музей

Одним із найбільш емоційних День селфі 2023, вочевидь, став для Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Восени 2022 під час окупації Херсона його розграбували росіяни. Більше 10 тисяч цінних експонатів із загальної колекції вивезли тоді в Сімферополь. Проте, після звільнення Херсона українською армією, музейники повернулись до роботи. На це не вплинув навіть обстріл будівлі музею росіянами вже після деокупації.

Музей, попри все, провів День музейного селфі. Відвідувачів закликали додавати у соцмережах фото із улюбленими експонатами – на підтримку музею. Практично всі, хто цьогоріч долучився до Дня музейних селфі, пишуть про те, що сподіваються на повернення викрадених робіт.

У соцмережі викладають селфі з експонатами Херсонського художнього музею. Фото: Facebook Херсонський художній музей

"У рік карантину, ковіду – не можна було ходити по музеях – і ми вже проводили день музейних селфі досить специфічно – запропонували херсонцям сфотографуватись на фоні нашого експонату №1 – нашої будівлі, пам'ятки архітектури, спроєктованої Адольфом Мінкусом. Але в нинішніх умовах, коли в Херсоні дуже небезпечно – не стали навіть цього робити. Єдиний спосіб – це згадати минулі роки, показати себе в музеї. Люди досить активно відгукуються", – розповіла Лариса Жарких, завідувачка інформаціно-масового відділу Херсонського обласного художнього музею ім. О.Шовкуненка.

У соцмережі викладають селфі з експонатами Херсонського художнього музею. Фото: Facebook Херсонський художній музей

З фото, які викладають в мережу, видно, що у херсонців були свої фаворити серед експонатів.

"Дуже люблять фотографуватись біля жіночого портрету художника Маковського, на якому художник зобразив свою другу дружину Юлія Павлівну. Херсонці називають цю роботу "Херсонська Джоконда".

Також завжди викликала захват картина Айвазовського"Буря вщухає". Дуже багато є світлин біля неї. Насправді, люди знаходили цікавість буквально в усьому – і в роботах знаних авторів, академіків живопису, і в полотнах українських художників різних періодів, і у творах херсонських митців. Звісно, є багато селфі біля творів нашого земляка Олексія Шовкуненка, чиє ім’я з гордістю носить наш музей", – розповідає Лариса Жарких.

Найяскравіший епізод Дня селфі відбувся у музеї три роки тому.

"Із самісінького ранку до нас завітали майбутні художники з Херсонського таврійського ліцею мистецтв разом зі своїми педагогами. Гомінлива юрба дітлахів із сяючими очима знаходила цікавість у кожній дрібниці, не пропускала жодного твору, робили селфі, фотографували один одного. Було дуже весело, радісно. Цілий день музейні співробітники були під враженням цього візиту", – поділилась Лариса Жарких.

У соцмережі викладають селфі з експонатами Херсонського художнього музею. Фото: Facebook Херсонський художній музей

Музей Варвари та Богдана Ханенків

У Київському музеї Ханенків День селфі не провели вперше за 8 років. Експонати зараз зберігаються у сховищах, а музей, що втратив вікна під час повітряної атаки росіян 10 жовтня, працює лише під час окремих акцій. Так, у листопаді 2022 там влаштували презентацію альбому Джамали, а дещо раніше відбувся проєкт Genesis від Opera aperta.

"Якось наша хореографиня, Христина Слободянюк, написала, що зараз вільний музей Ханенків і в неї є ідея щось зробити. Ми були іще в депресивному стані, сказали – о, Христино, давай краще ти станцюєш соло і ми тобі зіграємо Баха. Буде соло під Баха 10 хвилин, супер.

Але в результаті ми потрапили в це приміщення і це надзвичайні враження, канєшно: музей, де нічого немає, музей військового часу. І за місяць 10-хвилинне соло Баха перетворилося на 5-годинну оперу. Але все-одно залишилось танцювальне соло Баха – у виконанні Христини та віолончеліста Золтана Алмаші", – розповіли про Genesis композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко.

Музей Ханенків проводив День селфі 8 років поспіль. Фото: Facebook Музею Ханенків

Попри те, що День селфі цьогоріч не проводять в жодному вигляді – нам розповіли, які саме експонати користуються у відвідувачів популярністю для знімків. До числа улюблених увійшли як локації самого музею, так і портрети – Маргарити Австрійської "Інфанта", Хуана Баутиста Мартинеса дель Масо, та портрет Карлоса Габсбурга .

"Золотий кабінет, сходи європейської експозиції, Карлос та, звичайно ж, "Інфанта" завжди збирали багатьох охочих зафікусуватися", – розповіла піарниця Ольга Носко.

Зараз у музеї присутні всі вказівники до творів – коли мине небезпека – їх повернуть на місця.