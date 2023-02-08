Поліція вимагає в Довженко-Центру надати документи з 2021 року

У середу, 7 лютого, Національний центр Олександра Довженка отримав запит від слідчого Національної поліції. У ньому від інституції вимагають протягом трьох днів надати документацію Центру починаючи з 15 квітня 2021 року.

У своєму Facebook Довженко-Центр пояснив, що запит надійшов у зв'язку з кримінальним провадженням, відкритим проти в.о. директора Центру Олени Гончарук 2 лютого.

Гончарук, яка 6 лютого вдруге перемогла в конкурсі на посаду керівника Довженко-Центру, в коментарі УП.Життя зазначила:

Реклама:

"Ми зацікавлені у встановленні істини і керуємося принципами прозорості в усіх аспектах нашої діяльності. Довженко-Центру і конкретно мені приховувати нічого. Тому ми відповідатимемо на запити правоохоронних органів, як це передбачено законодавством".

Також вона додала, що "з огляду на ситуацію, що склалася із липня 2022 року, і специфічного підходу Держкіно з позицій презумпції винуватості, відкрита справа не виглядає як звичайна перевірка господарської діяльності".

Мітинг на захист Центру у 2022 році. Фото: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

"Держкіно як "потерпіла сторона" звернулося до Головного управління Нацполіції із "заявою про вчинення злочину в. о. генерального директора", маючи підозри в зловживанні владою або службовим становищем... Держкіно, не стримуючись, звинувачує керівницю Центру в найстрашніших господарських гріхах із 15 квітня 2021 року. Зокрема, серед претензій – переоцінка майна, яку Держкіно вважає незаконною і завищеною, наполягає на збереженні застарілої вартості майна і навіть фіксує це у новій редакції статуту підприємства", – йдеться у повідомленні Центру.

Зазначається, що якщо документацію не буде надано впродовж трьох днів, правоохоронці проводитимуть обшуки.

Реклама:



У 2021 році Олена Гончарук перемогла на конкурсі на посаду керівника Довженко-Центру, змінивши попереднього керівника Івана Козленка. Однак результати конкурсу так і не були офіційно затверджені, і Гончарук керувала інституцією в статусі в.о.

У серпні 2022 року Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. А в листопаді повідомило, що Гончарук відсторонено від виконання обов’язків в. о. генерального директора. Замість неї призначили тимчасового нового в.о. Юлія Каждан. Після протестів спільноти Каждан, яка не мала профільного досвіду роботи, самоусунулася. Тож на це місце призначили кінокритика Андрія Алфьорова, однак він також не приступив до виконання обов'язків.

21 грудня Держкіно оголосило новий конкурс на посаду керівника Довженко-Центру. Другий етап засідання конкурсної комісії мав відбутися ще 3 лютого. Перед ним з'ясувалося, що проти однієї з кандидаток, Олени Гончарук, відкрили справу. Провадження зареєстрували ввечері 2 лютого, тоді як засідання було назначене на середину дня 3 лютого.