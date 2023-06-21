"Відверто розчаровує". Автор петиції про заборону книжок з Росії прокоментував відповідь Зеленського

Автор петиції про невідкладне підписання закону щодо захисту культурного простору, зокрема заборони імпорту та розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, Тарас Шамайда відреагував на офіційну відповідь президента Володимира Зеленського на цю петицію.

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"Відповідь Володимира Зеленського на мою петицію "Захистити український культурний простір від "русского міра" – невідкладно підписати Закон 2309-ІХ про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції "держави-агресора" – відверто розчаровує", – написав Шамайда у Facebook.

Він підкреслив, що президент мав 15 днів, щоб підписати цей закон або накласти вето, однак не зробив ні того, ні іншого.

"І от 20 червня 2023 року, напередодні відкриття у Києві Книжкового Арсеналу і рівно через рік відтоді, як закон було подано йому на підпис, президент дав відповідь на петицію. На жаль, ця відповідь залишає стійке враження, що її готували люди, на яких мають безпосередній вплив лобісти російський інтересів", – додав Шамайда.

Автор петиції зазначив, що у своїй відповіді Зеленський згадує зауваження Міністерства зовнішніх справ та Міністерства юстиції, однак забуває згадати про позитивні висновки на законопроєкт Міністерства культури й інформаційної політики, Інституту книги, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, профільного комітету парламенту та ігнорує заклики підписати закон від українських видавців, письменників, експертних організацій, громадських і політичних діячів.

"Яким чином будь-які зауваження будь-кого скасовують Ваш обов’язок підписувати Закони?! Частина третя статті 94 Конституції України визначає: якщо Президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями, "закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений", – звертається Шамайда до президента.

19 червня 2022 року Верховна Рада підтримала закон № 2309-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України". Наступного дня він був переданий на підпис президента.

У липні 2022 року культурні діячі почали вимагати від президента підписати закони, які підтримають вітчизняних книговидавців, а також звільнять інформаційний простір від російського впливу. Ініціативу підтримали письменники Сергій Жадан, Тамара Горіха Зерня, артистка Ірма Вітовська, ексочільник Інституту національної пам'яті Володимир Вятрович, видавець Антон Мартинов та інші.

16 травня цього року Тарас Шамайда зареєстрував на сайті президента петицію з вимогою підписати закон про заборону імпорту та розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі. 30 травня вона набрала необхідну кількість голосів.

20 червня Володимир Зеленський відповів на петицію та на флешмоб у соцмережах, що закликав його ввести заборону на ввезення і розповсюдження книжок з Росії та Білорусі.