МКІП опублікував список музеїв та пам'яток Херсонщини під загрозою підтоплення

Міністерство культури та інформаційної політики у середу, 7 червня, опублікувало список музеїв та культурних пам'яток Херсонщини, що вже підтоплені або перебувають під загрозою підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

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"До злочинів росіян додалося пошкодження численних об’єктів культурної спадщини внаслідок підриву Каховської ГЕС. Значна частина об’єктів знаходиться на тимчасово окупованій території, тому можливості для уточнення даних обмежені", - йдеться в повідомленні міністерства.

За даними МКІП, станом на кінець доби 6 червня вже постраждали такі пам'ятки, як Комплекс споруд Каховської ГЕС, зведений у 1951-1958 роках, Ансамбль споруд Центральної площі у місті Нова Каховка, Забудова історичного центру міста Нова Каховка та ін. Затоплені палаци культури у Новій Каховці, селах Корсунка і Дніпряни.

Палац культури у Новій Каховці. Фото: Wikimedia Commons

У зонах ризику знаходяться пам’ятки археології національного значення Білозерського та Голопристанського районів: Львівське поселення с. Львове (IV століття до нашої ери - IV століття), Бургунське поселення, с. Миколаївка (ІІ-V століття), Місце фортеці Тягин, с. Тягинка (XIII - XVII століття), городище "Понятівське" с. Понятівка (IV століття до нашої ери - IV століття) та ін.

Міністерство зазначило, що більшість пам'яток, який загрожує підтоплення, знаходяться на тимчасово окупованій території. Винятком є козацький музей в смт Козацьке.

Попередній перелік музеїв, що вже підтоплені або перебувають під загрозою:

Картинна галерея ім. А.С. Гавдзинського Новокаховської міської ради;

Музей історії міста Нова Каховка (музей на громадських засадах);

Музей історії селища Козацьке Новокаховської міської ради (відокремлений підрозділ відділу культури Нововокаховської міської ради);

Будинок-музей А. П. Бахути Новокаховської міської ради;

Комунальний заклад "Олешківський краєзнавчий музей Олешківської міської ради Херсонської області;

Музей Бойової Слави 87 Сталінградської, Перекопської орденів Червоного Прапора та Суворова ІІ ступеня стрілецької дивізії, м. Олешки;

Будинок, в якому жив письменник О. Вишня, Олешківський район, с. Кринки;

Музей Героя Радянського Союзу генерал-майора П.О. Покришева м. Гола Пристань;

Музей історії Голопристанський район, с. Чулаківка;

Музей історії Голопристанський район, с. Круглоозерка;

Козацький музей історії села та меморіального комплексу сім'ї П. Видригана смт. Козацьке, вул. Шевченка, 29;

Народний музей історії Каховський район, с. Мала Каховка.

Також вода загрожує будинку-музею Поліни Райко в Олешках. Музеям Херсону, за попередніми оцінками МКІП, підтоплення не загрожує.

У міністерстві зазначили, що інформації про підтоплення або ризиків підтоплення для музеїв, розташованих на правому березі Дніпра, до них не надходило.

Раніше Державне агентство розвитку туризму України оприлюднило карту пам'яток, природніх рекреаційних ресурсів, які опинилися під загрозою через дії росіян.