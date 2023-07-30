Розкішний аморальний Рим, спецпризначенка в Сирії, повернення Кеншіна і Футурами: які свіжі серіали не пропустити

Гойдалки бувають і в серіальному житті – якщо минулого місяця багато кращих не влазили до списку з 7-ми позицій, то цього місяця ледь-ледь назбиралося. Хоча все цілком відповідне і варте уваги.
Першість уваги виборює історичний британсько-італійській серіал "Доміна". Вже перший її сезон був оцінений на найвищому рівні великим сучасним істориком і письменником Томом Холландом, який зуби проїв на класичній історії, зокрема на Римі. 2-й сезон збільшує драматичну напругу не гірше за "Гру престолів".
"Фундація" за Айзеком Азімовим теж зробила крок вперед, згладжуючи проблеми 1-го сезону. Решті нічого згладжувати не треба, бо їх виступи дуже приємно дивитися. Корейські, японські, британські та американський представники багатосерійних шоу – до ваших послуг. Насолоджуйтеся!
|У серпні 2023 виходить продовження "Доміни"
Доміна -2 (Domina)
Показ: MGM+, Велика Британія – Італія
Американський MGM+ перекупив довгоочікуване продовження "Доміни" у британсько-італійського Sky Atlantic і його другий сезон впевнено вертає призабутий захват. На відміну від Антонія, Римського імператора Октавіана Августа, який за сюжетом повертається до Риму через 3 роки після заколоту в акурат в розпал штучного голоду. Коштовна постановка другої "Доміни" – рідкісна на кабельних каналах та стрімінгах – вона нарешті може втамувати спрагу за повнокровними історичними драмами.
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"Що, і завжди так?" – питає юного Тиберія його дружина, коли на її очах витягають за волосся коханку сина імператриці. "Вона чудовисько", – резюмує Тиберій, кажучи про свою матір, ініціаторку цієї сцени. І справді Лівія Друзілла (Кася Смутняк) – приклад "сірого кардинала", правлячи в тіні чоловіка, вбиваючи і досягаючи своїх цілей за будь-яку ціну. Інтриги і зради, лицемірство і розпуста, рабство і плазування – Рим в усій яскравості свого морального падіння та імперської величі за 19 років до народження Спасителя. Блискуче!
|У корейському серіалі "Злий дух" зачіпають тему самогубств
Злий дух (Akgwi)
Показ: SBS/Disney+, Південна Корея
Дорама в списку рекомендацій є зрозумілою даниною одній з найбільш затребуваних кінематографій світу. До того ж, сценаристка Ким Ин-хі, творець без перебільшення геніальної історичної містичної драми "Королівство", ще в березні минулого року пожертвувала близько мільйона гривень українському дитячому фонду на допомогу жертвам російського вторгнення.
Її новий серіал не такий оригінальний, як "Королівство", втім добрий приклад піджанру "про привидів", будучи вартим порівнянь із серіалами "Гість" і "Проклятий (Метод)". В дівчину з XXI сторіччя вселяється демон з багатовіковою історією, хитро передаючи сам себе через родичів. Її єдиною надією стає професор фольклористики, як і її батько, який був убитий демоном. Це все відбувається паралельно з розслідуванням. Звісно, поліцейські не вірять і відверто насміхаються над теоріями про духів. Таким чином, творці одночасно піднімають злободенну для Кореї тему самогубств і розкривають традиції свого фольклору, роблячи це дуже вміло.
|У серіалі "Спецпризначенці" герої діють в Сирії
Спецпризначенці: Левиця (Lioness)
Показ: Paramount+, США
Нарешті Тейлор Шерідан зробив очікуване 8 років після славетного "Сікаріо" – цілий серіал про спецпризначенців, але тепер не в Мексиці, а в Сирії. Знову, як було в "Сікаріо", в "Йеллоустоуні" чи "1883", – в головній ролі сильна жінка, Джо (Зое Салдана). І навіть кілька. Вони пішли у спецпризначенці з різних обставин, і мають тепер специфічне життя. Наприклад, Джо для доньок – перекладачка, і вдома буває вкрай рідко.
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Дякуючи Шерідану, ми знову бачимо роботу спецури в манері, наближеній до дійсності. Героїня жорстко, як вимагають обставини, знищує ракетою будинок з розкритою агенткою, милосердно зважаючи на подальшу долю жінки в руках ІДІЛ. І готує наступну агентку так само жорстко, імітуючи її захоплення ворогами, без милосердя піддаючи її тортурам.
Подякувати Шерідану треба і за Джона Хілкота ("Дорога"), запрошеного для режисури перших двох серій. І війну в Сирії, й мирне життя в Америці він знімає з потрібною для глядача напругою, аби була зрозуміла жертва героїв і життя, яке вони мають за такої роботи. Перфектний драматичний екшн!
|У серпні 2023 можна буде побачити продовження "Фундації"
Фундація-2 (Foundation)
Показ: Apple TV+, США
Початок 2-го сезону однієї з найбільш амбітних екранізацій в історії серіалів виглядає кращим, ніж було в 1-му сезоні – менше пафосу, більше екшну, зрозумілої сюжетної інтриги й глибини окремих персонажів.
Селдон (Джаред Гарріс) з’являється духом, і вже не таким стриманим, як був, а з претензіями і вимогами виправити помилку, зроблену Гаал (Лу Лобель). Бо бачення майбутнього Гаал є протилежним баченню Селдона, – воно апокаліптичне.
Паралельно з цим доля імператора, Брата День (Лі Пейс), теж не є в рожевих кольорах – його намагаються вбити, а наречена і майбутня дружина, імператорка, не така погідна і проста, як мала би бути... Шоураннер серіалу, Девід Гойер, намагаючись врятувати його від ще більшого падіння рейтингів, додав трохи гумору, і спробував чіткіше вималювати сюжет, що поки, на перших 2 серіях, йому більш-менш вдалося, зберігаючи напруження і цікавість щодо подальшого розвитку подій. Тобто у серіалу є шанс, даний йому самим творцем, Айзеком Азімовим, і фанатами твору, за час з моменту його написання – збільшених до розміру легіонів.
|Зняли новий серіал за однойменною мангою Вацукі Нобухіро
Блукач Кеншін: Романтичне сказання про мечника епохи Мейджі (Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan)
Показ: Hulu/Netflix, Японія
Любителі аніме і відомого героя Хімури Кеншіна точно будуть щасливі новому серіалу за однойменною мангою Вацукі Нобухіро. Це вже друга аніме-адаптація манги з часів 1996 року, коли вийшов перший серіал. (Не рахуючи інших аніме-фільмів та серіалів про Кеншіна і 5 повнометражних фільмів). Нові 24 серії по 22 хвилини виходитимуть аж до 14 грудня.
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Поки маємо початкову стадію – прихід Кеншіна в образі мирного блукача задовго після його попередньої креатури, меченосця-вбивці Баттосая. Він носить свій меч-сакабато, загострений лише з внутрішньої сторони, і нікого не вбиває. Звісно, не все так мирно йому йдеться, бо чимало є покидьків і серед поліцейських, і у вигляді вуличних бандитів, і серед самураїв, які не підтримали реставрацію Мейджі, залишаючись на боці минулого сьогунату.
Він справедливий і добрий по відношенню до Каору, доньки колись відомого вчителя. Намагаючись втримати на плаву занепале додзьо, вона отримує в поміч неочікувану і допоки незбагненну нею силу у вигляді Кеншіна. А йому це і треба. Пружина поступово розкручується.
|Вийшло продовження серіалу "Добрі передвісники"
Добрі передвісники-2 (Good Omens 2)
Показ: Amazon Prime, Велика Британія – США
Чергове щастя – тепер для фанатів пензля Террі Пратчетта та Ніла Геймана, і їх спільного дітиська, 1-го сезону "Добрих передвісників". В 2-му маємо всі ті ж самі інгредієнти, що й були: два герої, один з яких, Азірафаєль (Майкл Шін), є колишнім янголом, а інший, Кроулі (Девід Теннант) – колишнім демоном; їхні вічні сперечання про світ, людей та Бога; і невпинні жартики, підколи й іронізування про Біблію та традиції.
Тепер на основі дивного зникнення з небес верховного архангела Гавриїла (Джеймс Хам) і його ще більш дивної появи в Лондоні в стані безпам’ятства розвивається історія пізнання добра і зла, і, як завжди у Пратчетта і Геймана, ця історія контроверсійна і гостра на язик.
Специфічний, англійський гумор дає нам можливість оцінити перли в дусі "офіційного представника пекла в Лондоні", спонукаючи перечитати Святе письмо, щоб зрозуміти історію про Іова. Боротьба з Богом у творців серіалу вставлена в красиві лаштунки маленьких лондонських крамничок, де продавчині закохуються одна в одну, а платівки досі користуються попитом. Мило.
|"Футурама" має продовження в 11 сезоні
Футурама-11 (Futurama)
Показ: Hulu, США
Чи не найбільше "щастя місяця" – повернення "Футурами". Як же всі скучили за дурбецалом Фраєм і чорноротим роботом Бендером! Вже в 1-й серії 11 сезону вони класично жартують далеко за межами фолу, актуалізуючи свій злий сарказм та іронію.
Наприклад, прямо на заставці космічний корабель професора Фарнсфорта врізається в екран, на якому вже йдуть перші мультики Діснея, таким чином нагадуючи – дім "Футурами" і студія "20 сторіччя Фокс" – вже куплений мишачою компанією.
Але ж творець серіалу, Метт Грюнінг, відданий своєму знаменитому ядучому кепкуванню (за що його і цінують), тому глузує з усього – і з каналу, на якому тепер виходить серіал, називаючи його "Фулу", замість "Хулу", і з "Нетфліксу", називаючи його, переходячи всі червоні лінії, "четвертим стрімінгом", а потім ще й гомерично переінакшуючи його топові серіали – замість "Емелі в Парижі" – Smelly in Paris (Смердюче в Парижі), а замість "Дивні дива" – "Дивні шрифти". Словом нас чекає ціла купа дотепного кінематографічного сміху, бо ж Фрай знайшов для себе нову мету в житті – передивитися всі серіали.
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