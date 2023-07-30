Розкішний аморальний Рим, спецпризначенка в Сирії, повернення Кеншіна і Футурами: які свіжі серіали не пропустити

Гойдалки бувають і в серіальному житті – якщо минулого місяця багато кращих не влазили до списку з 7-ми позицій, то цього місяця ледь-ледь назбиралося. Хоча все цілком відповідне і варте уваги.

Першість уваги виборює історичний британсько-італійській серіал "Доміна". Вже перший її сезон був оцінений на найвищому рівні великим сучасним істориком і письменником Томом Холландом, який зуби проїв на класичній історії, зокрема на Римі. 2-й сезон збільшує драматичну напругу не гірше за "Гру престолів".

"Фундація" за Айзеком Азімовим теж зробила крок вперед, згладжуючи проблеми 1-го сезону. Решті нічого згладжувати не треба, бо їх виступи дуже приємно дивитися. Корейські, японські, британські та американський представники багатосерійних шоу – до ваших послуг. Насолоджуйтеся!

Реклама:

У серпні 2023 виходить продовження "Доміни"

Доміна -2 (Domina)

Показ: MGM+, Велика Британія – Італія

Американський MGM+ перекупив довгоочікуване продовження "Доміни" у британсько-італійського Sky Atlantic і його другий сезон впевнено вертає призабутий захват. На відміну від Антонія, Римського імператора Октавіана Августа, який за сюжетом повертається до Риму через 3 роки після заколоту в акурат в розпал штучного голоду. Коштовна постановка другої "Доміни" – рідкісна на кабельних каналах та стрімінгах – вона нарешті може втамувати спрагу за повнокровними історичними драмами.

"Що, і завжди так?" – питає юного Тиберія його дружина, коли на її очах витягають за волосся коханку сина імператриці. "Вона чудовисько", – резюмує Тиберій, кажучи про свою матір, ініціаторку цієї сцени. І справді Лівія Друзілла (Кася Смутняк) – приклад "сірого кардинала", правлячи в тіні чоловіка, вбиваючи і досягаючи своїх цілей за будь-яку ціну. Інтриги і зради, лицемірство і розпуста, рабство і плазування – Рим в усій яскравості свого морального падіння та імперської величі за 19 років до народження Спасителя. Блискуче!

У корейському серіалі "Злий дух" зачіпають тему самогубств

Злий дух (Akgwi)

Показ: SBS/Disney+, Південна Корея

Дорама в списку рекомендацій є зрозумілою даниною одній з найбільш затребуваних кінематографій світу. До того ж, сценаристка Ким Ин-хі, творець без перебільшення геніальної історичної містичної драми "Королівство", ще в березні минулого року пожертвувала близько мільйона гривень українському дитячому фонду на допомогу жертвам російського вторгнення.

Реклама:

Її новий серіал не такий оригінальний, як "Королівство", втім добрий приклад піджанру "про привидів", будучи вартим порівнянь із серіалами "Гість" і "Проклятий (Метод)". В дівчину з XXI сторіччя вселяється демон з багатовіковою історією, хитро передаючи сам себе через родичів. Її єдиною надією стає професор фольклористики, як і її батько, який був убитий демоном. Це все відбувається паралельно з розслідуванням. Звісно, поліцейські не вірять і відверто насміхаються над теоріями про духів. Таким чином, творці одночасно піднімають злободенну для Кореї тему самогубств і розкривають традиції свого фольклору, роблячи це дуже вміло.

У серіалі "Спецпризначенці" герої діють в Сирії

Спецпризначенці: Левиця (Lioness)

Показ: Paramount+, США

Нарешті Тейлор Шерідан зробив очікуване 8 років після славетного "Сікаріо" – цілий серіал про спецпризначенців, але тепер не в Мексиці, а в Сирії. Знову, як було в "Сікаріо", в "Йеллоустоуні" чи "1883", – в головній ролі сильна жінка, Джо (Зое Салдана). І навіть кілька. Вони пішли у спецпризначенці з різних обставин, і мають тепер специфічне життя. Наприклад, Джо для доньок – перекладачка, і вдома буває вкрай рідко.

Дякуючи Шерідану, ми знову бачимо роботу спецури в манері, наближеній до дійсності. Героїня жорстко, як вимагають обставини, знищує ракетою будинок з розкритою агенткою, милосердно зважаючи на подальшу долю жінки в руках ІДІЛ. І готує наступну агентку так само жорстко, імітуючи її захоплення ворогами, без милосердя піддаючи її тортурам.

Подякувати Шерідану треба і за Джона Хілкота ("Дорога"), запрошеного для режисури перших двох серій. І війну в Сирії, й мирне життя в Америці він знімає з потрібною для глядача напругою, аби була зрозуміла жертва героїв і життя, яке вони мають за такої роботи. Перфектний драматичний екшн!

У серпні 2023 можна буде побачити продовження "Фундації"

Фундація-2 (Foundation)

Показ: Apple TV+, США

Початок 2-го сезону однієї з найбільш амбітних екранізацій в історії серіалів виглядає кращим, ніж було в 1-му сезоні – менше пафосу, більше екшну, зрозумілої сюжетної інтриги й глибини окремих персонажів.

Селдон (Джаред Гарріс) з’являється духом, і вже не таким стриманим, як був, а з претензіями і вимогами виправити помилку, зроблену Гаал (Лу Лобель). Бо бачення майбутнього Гаал є протилежним баченню Селдона, – воно апокаліптичне.

Паралельно з цим доля імператора, Брата День (Лі Пейс), теж не є в рожевих кольорах – його намагаються вбити, а наречена і майбутня дружина, імператорка, не така погідна і проста, як мала би бути... Шоураннер серіалу, Девід Гойер, намагаючись врятувати його від ще більшого падіння рейтингів, додав трохи гумору, і спробував чіткіше вималювати сюжет, що поки, на перших 2 серіях, йому більш-менш вдалося, зберігаючи напруження і цікавість щодо подальшого розвитку подій. Тобто у серіалу є шанс, даний йому самим творцем, Айзеком Азімовим, і фанатами твору, за час з моменту його написання – збільшених до розміру легіонів.

Зняли новий серіал за однойменною мангою Вацукі Нобухіро

Блукач Кеншін: Романтичне сказання про мечника епохи Мейджі (Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan)

Показ: Hulu/Netflix, Японія

Любителі аніме і відомого героя Хімури Кеншіна точно будуть щасливі новому серіалу за однойменною мангою Вацукі Нобухіро. Це вже друга аніме-адаптація манги з часів 1996 року, коли вийшов перший серіал. (Не рахуючи інших аніме-фільмів та серіалів про Кеншіна і 5 повнометражних фільмів). Нові 24 серії по 22 хвилини виходитимуть аж до 14 грудня.

Поки маємо початкову стадію – прихід Кеншіна в образі мирного блукача задовго після його попередньої креатури, меченосця-вбивці Баттосая. Він носить свій меч-сакабато, загострений лише з внутрішньої сторони, і нікого не вбиває. Звісно, не все так мирно йому йдеться, бо чимало є покидьків і серед поліцейських, і у вигляді вуличних бандитів, і серед самураїв, які не підтримали реставрацію Мейджі, залишаючись на боці минулого сьогунату.

Він справедливий і добрий по відношенню до Каору, доньки колись відомого вчителя. Намагаючись втримати на плаву занепале додзьо, вона отримує в поміч неочікувану і допоки незбагненну нею силу у вигляді Кеншіна. А йому це і треба. Пружина поступово розкручується.

Вийшло продовження серіалу "Добрі передвісники"

Добрі передвісники-2 (Good Omens 2)

Показ: Amazon Prime, Велика Британія – США

Чергове щастя – тепер для фанатів пензля Террі Пратчетта та Ніла Геймана, і їх спільного дітиська, 1-го сезону "Добрих передвісників". В 2-му маємо всі ті ж самі інгредієнти, що й були: два герої, один з яких, Азірафаєль (Майкл Шін), є колишнім янголом, а інший, Кроулі (Девід Теннант) – колишнім демоном; їхні вічні сперечання про світ, людей та Бога; і невпинні жартики, підколи й іронізування про Біблію та традиції.

Тепер на основі дивного зникнення з небес верховного архангела Гавриїла (Джеймс Хам) і його ще більш дивної появи в Лондоні в стані безпам’ятства розвивається історія пізнання добра і зла, і, як завжди у Пратчетта і Геймана, ця історія контроверсійна і гостра на язик.

Специфічний, англійський гумор дає нам можливість оцінити перли в дусі "офіційного представника пекла в Лондоні", спонукаючи перечитати Святе письмо, щоб зрозуміти історію про Іова. Боротьба з Богом у творців серіалу вставлена в красиві лаштунки маленьких лондонських крамничок, де продавчині закохуються одна в одну, а платівки досі користуються попитом. Мило.

"Футурама" має продовження в 11 сезоні

Футурама-11 (Futurama)

Показ: Hulu, США

Чи не найбільше "щастя місяця" – повернення "Футурами". Як же всі скучили за дурбецалом Фраєм і чорноротим роботом Бендером! Вже в 1-й серії 11 сезону вони класично жартують далеко за межами фолу, актуалізуючи свій злий сарказм та іронію.

Наприклад, прямо на заставці космічний корабель професора Фарнсфорта врізається в екран, на якому вже йдуть перші мультики Діснея, таким чином нагадуючи – дім "Футурами" і студія "20 сторіччя Фокс" – вже куплений мишачою компанією.

Але ж творець серіалу, Метт Грюнінг, відданий своєму знаменитому ядучому кепкуванню (за що його і цінують), тому глузує з усього – і з каналу, на якому тепер виходить серіал, називаючи його "Фулу", замість "Хулу", і з "Нетфліксу", називаючи його, переходячи всі червоні лінії, "четвертим стрімінгом", а потім ще й гомерично переінакшуючи його топові серіали – замість "Емелі в Парижі" – Smelly in Paris (Смердюче в Парижі), а замість "Дивні дива" – "Дивні шрифти". Словом нас чекає ціла купа дотепного кінематографічного сміху, бо ж Фрай знайшов для себе нову мету в житті – передивитися всі серіали.