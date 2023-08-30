Концерт улюблениці Путіна скасували в Естонії – що відомо про інші виступи Нетребко в Європі

Днями в Таллінні (Естонія) скасували концерт російської оперної співачки Анни Нетребко та її чоловіка Юсіфа Ейвазова, які відомі підтримкою політики президента РФ.

Про скасування виступу подружжя повідомили на сайті естонської компанії Piletilevi, яка займається продажем квитків на концерти та івенти.

Виступ переносили двічі, фінально він мав відбутись 14 листопада. Причин скасування концерту на сайті не вказали.

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"Повідомляємо, що концерт Анни Нетребко та Юсіфа Ейвазова, запланований на 14 листопада 2023 року (перенесення з 16.04.2021, потім 05.04.2023) у Таллінні, скасовується", – написали на сайті Piletilevi.

На сайті Piletilevi повідомили про скасування концерту Нетребко. Фото: скріншот

Також у неділю, 27 серпня, анонс цього виступу прибрали з сайту Нетребко, – про це повідомили на сайті DW.

На сайті Piletilevi повідомили про скасування концерту Анни Нетребко в Естонії. Фото: скріншот

Сервіс Piletilevi пообіцяв повернути глядачам гроші за квитки. Також на сайті зауважили, що виступ в Естонії мав стати частиною великого туру Анни Нетребко та її чоловіка, що має назву "Opera D'amore".

До слова, афіші, які Анна Нетребко періодично постить в своїх соцмережах, не включають виступів із туру з такою назвою. Зате, у оперної співачки найближчим часом заплановані 6 виступів у країнах ЄС – сайт Нетребко має прямі посилання на придбання квитків. Так, у вересні Нетребко буде співати Відні, Вероні та Берліні.

Виступи Анни Нетребко, анонсовані на вересень 2023. Фото: Скріншот

До слова, в постановці "Макбет" у Берліні – Анна Нетребко анонсована з партією Леді Макбет.

Анна Нетребко заявлена в постановці "Макбет". Фото: Скріншот

УП. Життя звернулись за коментарем до Програмна менеджерка напряму "Музика" Українського інституту Любові Морозової, яка веде активну діяльність, щоби запобігати виступам Нетребко та Ейвазова за кордоном.

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"До Українського Інституту постійно звертаються активісти з проханням запобігти виступам Анни Нетребко в різних концертних залах Європи. Іноді наші звернення спрацьовують, іноді – ні, але очевидно, що цю боротьбу не можна припиняти", – каже Любов Морозова.

Називає причини, через які російська співачка, що неодноразово публічно виявляла прихильність до Путіна, досі популярна в Європі.

"Агресивний менеджмент співачки та прихильність до неї меломанів, особливо тих, хто ностальгує за Радянським союзом, а також домовленості і контракти з оперними залами, які були укладені ще до Великої війни, продовжують підкріплювати її просування. І хоча офіційне ставлення до Нетребко в Росії на разі негативне, не треба виключати вірогідності її тіньового фінансування задля закріплення позицій російської культури у світі", – перерахувала Любов Морозова.

Участь Нетребко у вересні в постановці опери "Макбет" Джузеппе Верді у Берліні у Staatsoper Unter den Linden – Любов Морозова називає такою, що відповідає актуальному підходу Німеччини.

"Зараз основний наратив німецьких концертних і оперних сцен стосовно виступів російських музикантів полягає в тому, що культура протиставляється політиці, і саме в ній вбачається "примирення народів". Хибність цього підходу для українців очевидна, але швидко вплинути на цю ситуацію, на жаль, не можливо", – каже представниця УІ. Додає, що німецьке представництво Інституту разом з комунікаційним відділом вже підготувало лист-звернення до директора опери Маттіаса Шульца.

"У листі ми ще раз нагадали біографію співачки та послалися на приклади інших театрів, що скасували її виступи. Також я особисто дуже агітую українців в Берліні протестувати щодо виступів Нетребко всіма не забороненими законом способами. Це той внесок у нашу перемогу, який є видимим і потрібним", – каже Любов Морозова.

Хто такі Анна Нетребко та Юсіф Ейвазов

Анна Нетребко – російська оперна співачка, яка з 2006-го також є громадянкою Австрії, живе у Відні. Є у базі "Миротворець", в Україні перебуває під санкціями. Була довіреною особою президента Росії Володимира Путіна на виборах та отримувала від нього нагороди. У 2014 році співачка підтримувала псевдореспубліки "Л/ДНР", зробила велику пожертву на оперний театр у Донецьку, та навіть сфотографувалася із прапором так званої "Новоросії".

З початком повномасштабної війни в Україні Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку через пропутінські погляди. Пізніше їй відмовили в участі в концерті у Штутгарті через те, що вона недостатньо відмежувалась від президента РФ. Також її відсторонили від спектаклів у Баварській опері та міланській "Ла Скала". Тоді в останній заявляли про нібито хворобу Нетребко, втім пізніше вона це заперечила і повідомила у соцмережах, що "здорова, але не приїде [на виступ до "Ла Скала" – УП.Культура]".

Втім, вже восени 2022 року з'ясувалося, що Нетребко продовжує виступати у Європі та світі. Наразі в її розкладі найближчі виступи відбудуться у Мілані, Вероні, Белграді, Баден-Бадені, Берліні та інших містах світу.

Український інститут неодноразово заявляв, що звертається до адміністрацій театрів та залів, які приймають Анну Нетребко та її чоловіка Юсіфа Ейвазова, з наміром скасовувати концерти подружжя. Попри те, що чоловік Нетребко Юсіф Ейвазов не включений до бази "Миротворця", він відомий своїми пропутінськими поглядами.

Зокрема, керівництво Оперного театру в Одесі заявило в коментарі УП.Життя, що спіпраця, яку підтримували з Оперою міста Баку наразі має припинитись, коли театр навесні 2023 року очолив Юсіф Ейвазов. Через резонанс навколо спільних фото та відео з Юсіфом Ейвазовим навесні 2023 звільнили Головного диригента Одеської Опери В’ячеслава Чернухо-Воліча.