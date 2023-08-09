Музей історії України у Другій світовій війні прибере всі імперські символи

Після заміни радянського герба українським тризубом на монументі "Батьківщина-мати" Музей історії України у Другій світовій війні планує прибрати на території комплексу всі символи, що транслюють імперські наративи.

Про це повідомила пресслужба інституції.

"Чи планує музей ще якісь трансформації Меморіального комплексу після заміни символіки на скульптурі? Так, звісно. Плануємо зміни і їх дуже багато. Демонтаж радянської символіки – це лише один, хоча й дуже важливий етап трансформації та перевизначення всього музею. Так би мовити, його візуальна частина", – розповіли в музеї.

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Там також зазначили, що планують змінити назву та скульптури, оновити структуру музею, відкрити нові експозиційні площі. "Із грандіозних планів – прибрати всі символи, які транслюють імперські наративи та перетворити комплекс на музей української пам’яті та перемоги", – додали музейники.

Роботи з демонтажу радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" розпочалися 30 липня. За словами колишнього очільника МКІП Олександра Ткаченка, над проєктом заміни герба почали працювати ще з 2022 року.

Фото: Дмитро Ларін / УП

У липні 2022-го у сервісі держпослуг "Дія" провели опитування щодо подальшої долі "Батьківщини-матері". Тоді 85% респондентів підтримали заміну герба СРСР на український тризуб.

1 серпня радянський герб з монументу "Батьківщина-мати" повністю демонтували. 6 серпня на щит "Батьківщини-матері" замість демонтованого герба СРСР встановили український тризуб.

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Також стало відомо, що на монументі не лише встановлять тризуб, але й перейменують.