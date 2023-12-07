Оновлення Наглядової ради УКФ: Мінкульт почав реєстрацію осіб, які візьмуть участь у голосуванні

Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило про початок реєстрації осіб, які будуть уповноважені голосувати за членів нової Наглядової ради Українського культурного фонду.

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Про це йдеться в оголошенні на сайті МКІП.

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У міністерстві зазначили, що прийом документів та реєстрація уповноважених осіб триватиме до 26 грудня 2023 року.

До голосування можуть бути допущені особи, яких висуває заклад культури або громадське об’єднання зі сфери культури. Кожен з них може висунути двох осіб, уповноважених на голосування.

Для участі в інтернет-голосуванні уповноважений має зареєструватися, надіславши зі своєї електронної пошти на адресу ucf.rada@mkip.gov.ua такі документи:

копію документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення голосування

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та/або витягу із статуту (положення) закладу культури чи громадського об’єднання щодо цілей і завдань його діяльності

згоду уповноваженої особи на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", засвідчену електронним цифровим підписом

копію сертифіката відкритого ключа уповноваженої особи (в електронній формі).

"По завершенню реєстрації уповноважених осіб, МКІП проведе рейтингове інтернет-голосування щодо обрання відповідної частини складу Наглядової ради Українського культурного фонду. Під час участі в рейтинговому інтернет-голосуванні представник від закладу культури чи громадського об’єднання у сфері культури може проголосувати не більше як за дві кандидатури", – також повідомили у МКІП.

Тим часом досі триває прийом документів на входження до нової Наглядової ради УКФ. Його Міністерство культури відкрило 27 жовтня. Документи з електронним цифровим підписом керівника закладу культури чи громадського об’єднання так само прийматимуть до 26 грудня 2023 року.

Кандидатів можуть висувати заклади культури або громадські об’єднання. Уповноважені на голосування від закладів культури будуть обирати між кандидатами від закладів культури, а уповноважені від ГО – за кандидатів від ГО.

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Скандал довкола Наглядової ради УКФ

Український культурний фонд – державна установа, яка на основі конкурсних відборів фінансово допомагає українським культурним проєктам. Наглядова рада – один із органів управління УКФ.

Нинішній склад Наглядової ради був сформований в кінці 2020 року й обирався на три роки, тож строк її повноважень спливає наприкінці 2023-го.

У травні 2021 року культурні діячі звинуватили Наглядову раду УКФ у ручному управлінні та написали відповідного відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, тодішньому міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку та прем'єрміністру Денису Шмигалю. У листі стверджувалося, що рада кардинально відмовила у фінансуванні значній частині проєктів, які посіли високі місця в рейтингу. Натомість в УКФ вирішили віддати гроші проєктам з меншою кількістю балів і нижчим місцем у рейтингу. Від вимагали Зеленського розпустити Наглядову раду УКФ та скасувати її рішення.

У відповідь Олександр Ткаченко заявив, що в УКФ давно назрівала криза щодо системи підходів управління. Також він порекомендував піти у відставку двом членам Наглядової ради: Олександру Сусленському та Ігору Тулузову.

У червні того ж року Олександр Ткаченко призначив виконавчого директора УКФ. Ним став фахівець з державної політики в архівній сфері та кандидат історичних наук. Владислав Берковський. Берковський виграв конкурс на цю посаду.

У квітні 2023 року УКФ повідомив, що цьогоріч йому не вистачає коштів на фінансування культурно-мистецьких проєктів.