Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів

Мстислава Чернова номінували на премію Американської гільдії режисерів DGA Awards 2024. Його відзначили за режисерську роботу документального фільму "20 днів у Маріуполі".
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Інформація про це з’явилася на сайті DGA Awards 2024.
"20 днів у Маріуполі" – документальна стрічка, створена на основі матеріалів, знятих воєнним кореспондентом, фотографом, відеографом Мстиславом Черновим в обложеному росіянями Маріуполі.
Стрічка складається з кадрів, які Чернов з командою фотокореспондентів Associated Press відправляли в світові ЗМІ, розповідаючи про події в Маріуполі: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини.
Номінанти категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці":
- "Бобі Вайн: Народний президент", режисери Мозес Бвайо і Крістофер Шарп
- "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов
- "За утопією", режисерка Мадлен Гевін
- "Незмінний: Майл Джей Фокс", режисер Девіс Гуггенхайм
- "Кокомо-Сіті", режисер Д. Сміт
Премією Американської гільдії режисерів нагороджують за "Видатні режисерські досягнення в галузі телебачення, реклами та документального кіно". Номінантів визначають серед творців художніх фільмів, драматичних та комедійних серіалів, реаліті-шоу, програм для дітей, реклам і документальних стрічок.
Переможців оголосять 10 лютого 2024 року на 76-й щорічній премії DGA у Беверлі-Хіллз.
Досягнення фільму "20 днів у Маріуполі"
Американські кінокритики вже відзначали стрічку в кінці 2023 року. Тоді документальний фільм включили до списку п'яти найкращих документальних стрічок року.
18 вересня 2023 року Український Оскарівський комітет обрав документальний фільм-свідчення "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова, щоб представляти Україну на 96-й премії Американської кіноакадемії "Оскар". У грудні кінострічку додали до кваліфікаційних списків фільмів, допущених до розгляду на нагороди 96-ї кінопремії "Оскар".
Стрічка також отримала низку номінацій та нагород світових кінофестивалів. Премія Cinema Eye Awards за досягнення в неігрових і документальних фільмах і серіалах номінувала "20 днів у Маріуполі" одразу в декілької категоріях: "Найкращий документальний фільм", "Найкращий монтаж", "Найкращий продакшн", "Найкращий дебют" та "Приз глядацьких симпатій".
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