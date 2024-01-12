Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів

Мстислава Чернова номінували на премію Американської гільдії режисерів DGA Awards 2024. Його відзначили за режисерську роботу документального фільму "20 днів у Маріуполі".

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Інформація про це з’явилася на сайті DGA Awards 2024.

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"20 днів у Маріуполі" – документальна стрічка, створена на основі матеріалів, знятих воєнним кореспондентом, фотографом, відеографом Мстиславом Черновим в обложеному росіянями Маріуполі.

Стрічка складається з кадрів, які Чернов з командою фотокореспондентів Associated Press відправляли в світові ЗМІ, розповідаючи про події в Маріуполі: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини.

Номінанти категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці":

" Бобі Вайн: Народний президент ", режисери Мозес Бвайо і Крістофер Шарп

", режисери Мозес Бвайо і Крістофер Шарп " 20 днів у Маріупол і", режисер Мстислав Чернов

і", режисер Мстислав Чернов " За утопією ", режисерка Мадлен Гевін

", режисерка Мадлен Гевін " Незмінний : Майл Джей Фокс", режисер Девіс Гуггенхайм

: Майл Джей Фокс", режисер Девіс Гуггенхайм "Кокомо-Сіті", режисер Д. Сміт

Премією Американської гільдії режисерів нагороджують за "Видатні режисерські досягнення в галузі телебачення, реклами та документального кіно". Номінантів визначають серед творців художніх фільмів, драматичних та комедійних серіалів, реаліті-шоу, програм для дітей, реклам і документальних стрічок.

Переможців оголосять 10 лютого 2024 року на 76-й щорічній премії DGA у Беверлі-Хіллз.

Досягнення фільму "20 днів у Маріуполі"

Американські кінокритики вже відзначали стрічку в кінці 2023 року. Тоді документальний фільм включили до списку п'яти найкращих документальних стрічок року.

18 вересня 2023 року Український Оскарівський комітет обрав документальний фільм-свідчення "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова, щоб представляти Україну на 96-й премії Американської кіноакадемії "Оскар". У грудні кінострічку додали до кваліфікаційних списків фільмів, допущених до розгляду на нагороди 96-ї кінопремії "Оскар".

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Стрічка також отримала низку номінацій та нагород світових кінофестивалів. Премія Cinema Eye Awards за досягнення в неігрових і документальних фільмах і серіалах номінувала "20 днів у Маріуполі" одразу в декілької категоріях: "Найкращий документальний фільм", "Найкращий монтаж", "Найкращий продакшн", "Найкращий дебют" та "Приз глядацьких симпатій".