Оголосили виборних членів Наглядової УКФ. Слово за Президентом і МКІП

Увечері 22 січня закінчилося онлайн-голосування конкурсу до Наглядової ради УКФ. Одразу по завершенню оголосили імена чотирьох переможців від громадських організацій та закладів культури.

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Результати оприлюднили на сайті МКІП.

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Від закладів культури найбільшу кількість голосів отримав директор і художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга, набравши 72 голоси. Книга також є засновником театрального фестивалю "Мельпомена Таврії", що відбувся навіть попри війну . З початку повномасштабного вторгнення пережив окупацію Херсона та затримання окупантами.

З 67 голосами до рейтингу увійшов генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

Переможці голосування. Фото: Український культурний фонд.

Від громадських об’єднань переможцями оголосили директора товариства з обмеженою відповідальністю "ППВ Mepeжi знань" Володимира Воробея, який набрав 57 голосів, та голову громадської організації "Українер", журналіста і громадського діяча Богдана Логвиненка з 56-ма голосами.

Агенція економічного розвитку PPV Knowledge Networks, яку очолює Воробей, створює та розвиває бізнеси і бізнес-мережі в креативних індустріях. Своєю чергою проєкт Ukrainer Логвиненка розповідає про подорожі регіонами України для іноземної та української аудиторії.

Про Наглядову раду УКФ

Український культурний фонд – державна установа, яка на основі конкурсних відборів фінансує мистецькі проєкти. Наглядова рада є одним з органів управління установи.

У 2024 році бюджет УКФ складає 215,6 млн гривень – на 8,96 млн більше, ніж у 2023, але все ще майже втричі менше довоєнного рівня.

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Рейтингове інтернет-голосування за чотирьох претендентів від закладів культури та громадських об’єднань до складу Наглядової ради УКФ стартувало 5 січня і тривало до 22 січня. Ще двох членів Наглядової ради призначає МКІП і двох – Президент України. Їх імена нині не розголошують.

Під час цьогорічного голосування ГО "Інститут законодавчих ідей" оприлюднив списки кандидатів серед громадських організацій, та у своєму розслідуванні звернув увагу, що частка з них – близько 20, мають пряме відношення одного з них – Олександра Сусленського.

Дієвці культури опублікували відкритий лист до Мінкульту та Президента. У ньому вони закликали їх взяти відповідальність за формування нового складу наглядової ради. У висновку жодна організація, пов’язана із Сусленським не отримала найбільшу кількість голосів.

У травні 2021 року культурні діячі звинуватили Наглядову раду УКФ у ручному управлінні та написали відповідного відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, тодішньому міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку та прем'єрміністру Денису Шмигалю.

У листі стверджувалося, що рада кардинально відмовила у фінансуванні значній частині проєктів, які посіли високі місця в рейтингу. Натомість в УКФ вирішили віддати гроші проєктам з меншою кількістю балів і нижчим місцем у рейтингу.

Підписанти повідомили, що Наглядова рада не пояснила свої рішення, позбавила учасників конкурсу права на апеляцію та не повідомила про зміни пріоритетів у проведенні конкурсного відбору. Тоді вони вимагали від Зеленського розпустити Наглядову раду УКФ та скасувати її рішення.

У відповідь Олександр Ткаченко заявив, що в УКФ давно назрівала криза щодо системи підходів управління. Також він порекомендував піти у відставку двом членам Наглядової ради: Олександру Сусленському та Ігору Тулузову. Але вони нікуди не пішли.

У червні того ж року Олександр Ткаченко призначив виконавчого директора УКФ. Ним став фахівець з державної політики в архівній сфері та кандидат історичних наук. Владислав Берковський. Берковський виграв конкурс на цю посаду.

У квітні 2023 року УКФ повідомив, що цьогоріч йому не вистачає коштів на фінансування культурно-мистецьких проєктів.