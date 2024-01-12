Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову УКФ

Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало список осіб, уповноважених закладами культури та громадськими об’єднаннями, які голосуватимуть за представників нового складу Наглядової ради Українського культурного фонду.

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Про це повідомили на сайті установи.

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У міністерстві зазначили, що згідно із законом "Про Український культурний фонд" та Порядком проведення рейтингового інтернет-голосування, публікація переліку голосувальників не передбачена. Проте враховуючи численні звернення, МКІП таки оприлюднило списки в процесі голосування.

Цьогоріч зареєструвалися 103 представники громадських організацій та 102 уповноважені від закладів культури. З повним списком можна ознайомитись тут.

У законі "Про український культурний фонд" йдеться: "у голосуванні щодо обрання до складу Наглядової ради Фонду представників громадських об’єднань мають право брати участь лише громадські об’єднання у сфері культури, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України".

Але не всі організації мають стосунок до культури. Серед них, наприклад: Громадська організація "Агентство міжнародного співробітництва", "Асоціація молодіжних лідерів України", "Центр соціальних івентів", "Стосується кожного", громадська організація "Ветеранів спорту" та "Асоціація Ветеранів Великої Вітчизняної Війни".

Раніше ГО "Інститут законодавчих ідей" вже оприлюднив списки громадських організацій, та у своєму розслідуванні звернув увагу, що частка з них – близько 20, мають пряме відношення до родини одного з кандидатів. Така ж кількість має потенційні або партнерські зв'язки з цим кандидатом – Олександром Сусленським.

Інфографіка зв'язків Сусленського з ГО. Надано Інститутом законодавчих ідей.

Зокрема, серед зареєстрованих осіб є колишня дружина Сусленського, такі як колишня дружина – Тетяна Тихомирова (Громадська організація "Клуб шанувальників балету") і колега, що співпрацює з родиною – Наталія Тодоренко (Громадська організація "Київ мистецький").

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Проте зв’язки між голосувальниками та кандидатами до Наглядової ради УКФ ніяк не суперечать чинному законодавству.

Дієвці культури опублікували відкритий лист до Мінкульту та Президента. У ньому вони закликали їх взяти відповідальність за формування нового складу наглядової ради.

"Вибори за чинною процедурою підважують принцип незалежності та неупередженості", – зазначили представники культурної спільноти.

Також звернули увагу, що в УКФ виникає потреба залучення міжнародних донорів, яким буде не байдуже на репутацію представників фонду, адже це забезпечить прозорість роботи і ефективне управління коштами.

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Що відбувається довкола Наглядової ради УКФ

Український культурний фонд – державна установа, яка на основі конкурсних відборів фінансує мистецькі проєкти. Наглядова рада є одним з органів управління установи.

Рейтингове інтернет-голосування за претендентів від закладів культури та громадських об’єднань до складу Наглядової ради УКФ стартувало 5 січня і триватиме до 22 січня. За результатами голосування оберуть 4 кандидатів – по два кандидати (від закладів культури та від ГО), які набрали найбільшу кількість голосів.

Але не вся Наглядова рада УКФ обирається. Ще двох членів Наглядової ради призначає МКІП і двох – Президент України. Їх імена нині не розголошують.

У травні 2021 року культурні діячі звинуватили Наглядову раду УКФ у ручному управлінні та написали відповідного відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, тодішньому міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку та прем'єрміністру Денису Шмигалю.

У листі стверджувалося, що рада кардинально відмовила у фінансуванні значній частині проєктів, які посіли високі місця в рейтингу. Натомість в УКФ вирішили віддати гроші проєктам з меншою кількістю балів і нижчим місцем у рейтингу.

Підписанти повідомили, що Наглядова рада не пояснила свої рішення, позбавила учасників конкурсу права на апеляцію та не повідомила про зміни пріоритетів у проведенні конкурсного відбору. Тоді вони вимагали від Зеленського розпустити Наглядову раду УКФ та скасувати її рішення.

У відповідь Олександр Ткаченко заявив, що в УКФ давно назрівала криза щодо системи підходів управління. Також він порекомендував піти у відставку двом членам Наглядової ради: Олександру Сусленському та Ігору Тулузову. Але вони нікуди не пішли.

У червні того ж року Олександр Ткаченко призначив виконавчого директора УКФ. Ним став фахівець з державної політики в архівній сфері та кандидат історичних наук. Владислав Берковський. Берковський виграв конкурс на цю посаду.

У квітні 2023 року УКФ повідомив, що цьогоріч йому не вистачає коштів на фінансування культурно-мистецьких проєктів.