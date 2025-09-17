Американський репер випустив пісню присвячену вбитій українській біженці Ірині Заруцькій

Американський репер DaBaby написав пісню "Save Me" присвячену вбитій українській біженці Ірині Заруцькій. До пісні репер випустив кліп, у якому відтворив сцену вбивства.

Про це повідомляє New York Post.

У відео репер сидить у поїзді, в якому їхала дівчина, з актором, який грає Декарлоса Брауна, якого звинувачують у вбивстві. Кліп починається з новинної стрічки про загибель Ірини Заруцької, а пісня – зі слів: "Ти думаєш, що можеш мене врятувати?".

У кліпі також показали акторку, яка грає Заруцьку. Вона заходить у поїзд та сідає навпроти актора, який грає Брауна. Далі у кліпі відтворюють сцену, як чоловік витягує ніж та замахується на молоду дівчину, так само як це було видно на камерах з відеоспостереження. Однак в останній момент репер DaBaby встигає відбити напад, рятуючи життя акторки.

Завершується кліп скриншотом платформи GoFundMe під назвою "В пам’ять про Ірину Заруцьку", на якій збирають кошти для підтримки близьких дівчині.

Вбивство Ірини Заруцької у США: що відомо

23-річна Ірина Заруцька разом з родиною переїхала до США після початку повномасштабного вторгнення. Наприкінці серпня цього року їй завдали численних ножових поранень на залізничній станції міста Шарлотт. Дівчина померла на місці. Згодом американські медіа поширили відео нападу.

У справі заарештували 34-річного безхатька Декарлоса Брауна.

Президент США Дональд Трамп кілька разів використав убивство українки, щоб покритикувати політику демократів.

Також Трамп додав, що нападник повинен отримати смертну кару.

Американський підприємець Ілон Маск пообіцяв пожертвувати мільйон доларів на створення муралів із зображенням Ірини Заруцької.

