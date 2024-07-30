УКФ скасував попередній конкурс на посаду виконавчого директора і розпочав новий

Український культурний фонд розпочав новий конкурс на посаду виконавчого директора. Кандидати попереднього відбору подали неповний пакет документів, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

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У Наглядовій раді УКФ внесли зміни до конкурсного відбору. Тепер для участі потрібно надати документ про володіння іноземною мовою, що є однією з офіційних в Раді Європи. Рівень конкурсанта повинен бути не меншим за В2. Раніше в умовах передбачалося надавали лише сертифікати міжнародного зразка.

Як пояснила голова Наглядової ради Наталія Кривда, саме з мовними сертифікатами виникла найбільша проблема: "Необхідність подавати міжнародний сертифікат для участі у конкурсному доборі викликала значні складнощі та непорозуміння, оскільки отримати такий сертифікат сьогодні в Україні в умовах війни доволі складно. Тому, прагнучи бути демократичними, ми прийняли рішення внести зміни до вимог на посаду виконавчого директора УКФ, щоб надати усім кандидатам рівні можливості і зберегти прозорість конкурсного добору".

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Тепер кандидати мають відповідати таким вимогам:

мати вищу освіту не нижче рівня спеціаліста або магістра;

мати досвід роботи від 3 років на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у дотичній сфері діяльності;

вільно володіти українською мовою та іноземною мовою на рівні В2 (однією з офіційних мов ради Європи);

володіти необхідними діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, щоб виконувати посадові обов’язки виконавчого директора.

Повний перелік документів та необхідних навичок тут.

У Наглядовій раді УКФ також перепросили за незручності через переоголошення.

"Ми високо цінуємо інтерес до діяльності інституції та сподіваємося на активну участь кожного та кожної у новому етапі конкурсу. Рішення про його переоголошення, попри свою вимушеність, виважене та є гарантом забезпечення найвищого стандарту прозорості, яка є сталою цінністю для колективу Фонду", – додали в УКФ.

Новий конкурс триватиме до 28 серпня 2024 року.

Про Український культурний фонд

Український культурний фонд – державна установа, яка фінансує мистецькі проєкти шляхом конкурсних відборів та наданням грантів. Наглядова рада – це один з органів управління УКФ.

У березні 2024 року Наталія Кривда заступила на посаду голови Наглядової ради, а в лютому Міністерство культури та інформаційної політики затвердило новий склад Наглядової ради Українського культурного фонду. До неї обрали:

Від Президента України – директорка–художня керівниця Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Олеся Жураківська та генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко;

– директорка–художня керівниця Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра та генеральний директор Українського інституту Від МКІП – в. о. генерального директора-художнього керівника Національного ансамблю солістів "Київська камерата" Богдана Півненко та генеральна директорка FILM.UA Group Вікторія Ярмощук;

та генеральна директорка FILM.UA Group Від закладів культури – генеральний директор–художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга та генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук ;

та генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні ; Від громадських об’єднань – директор товариства з обмеженою відповідальністю "ППВ Мережі знань" Володимир Bоробей, та голова громадської організації "Українер" Богдан Логвиненко.

Оновленню наглядової ради передував скандал: попередній склад Наглядової ради був сформований в кінці 2020 року, але вже у травні 2021 року культурні діячі звинуватили Наглядову раду УКФ у ручному управлінні та вимагали від Володимира Зеленського розпустити Наглядову раду УКФ та скасувати її рішення.

Суперечлива Наглядова рада пропрацювала аж до кінця свого строку повноважень – до кінця 2023 року.

А вже у січні 2024 року стартувало рейтингове інтернет-голосування за чотирьох претендентів від закладів культури та громадських об’єднань до складу Наглядової ради УКФ.