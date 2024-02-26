Документалка про вивезення культурних цінностей з Беніну перемогла на Берлінале 2024

У суботу, 24 лютого, відбулася церемонія закриття 74-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. На ній оголосили цьогорічних переможців та роздали Золотого і Срібних ведмедів, за які змагалися 20 стрічок.

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Переможців обирало міжнародне журі на чолі з оскароносною кенійською акторкою і кінорежисеркою Люпітою Ніонго. Крім зірки "12 років рабства" та "Чорної пантери", до складу журі входили українська письменниця Оксана Забужко, режисерка з Гонконгу Ен Хуей, іспанський режисер Альберт Серра, акторка та режисерка Жасмін Трінка, режисер та актор з США Брейді Корбет та режисер Крістіан Петцольд з Німеччини.

Оксана Забужко berlinale.de

Головну нагороду Берлінале 2024 – Золотого ведмедя за Найкращий фільм – отримала документальна стрічка "Дагомея" режисерки з французьким і сенегальським корінням Маті Діоп. Стрічка розповідає про повернення до західно-африканської країни Дагомея (нині Бенін) вивезених у XIX столітті колоніальними військами культурних цінностей.

Таким чином Маті Діоп, яка у 2019 році здобула Гран-прі Каннського фестивалю за свій дебютний фільм "Атлантика", увійшла в історію, як перша темношкіра режисерка, яка отримала Золотого ведмедя Берлінале. До того ж нагороду вона отримала з рук президентки журі Люпіти Ніонго, яка теж стала першою темношкірою, що очолила журі основного конкурсу.

Маті Діоп з нагородою berlinale.de

"Коли я вперше уявила, як може виглядати реституція в реальності, я почула звук, частоту, щось тремтяче, як під час землетрусу ... це був звук стіни, що руйнується, стіни мовчання, стіни заперечення, яку кожен з нас може і повинен разом зруйнувати. Щоб відбудувати, ми повинні спочатку відшкодувати. А що означає реституція? Чинити справедливість", – заявила Маті Діоп за сцени.

Срібного ведмедя в номінації Гран-прі журі отримав фільм "Потреби мандрівниці" південно-корейського режисера Хон Сан Су. Стрічка з французькою акторкою Ізабель Юппер в головній ролі розповідає про дивну жінку, яка приїздить до Південної Кореї і починає викладати французьку мову місцевим дівчатам.

Хон Сан Су berlinale.de

Спеціальний приз журі отримала стрічка "Імперія" французького режисера Брюно Дюмона. Це фільм продюсери називають "пародією на "Зоряні війни". Дюмон прийняв нагороду за допомогою технології штучного інтелекту, передавши свою промову боту, який прочитав її з телефону. "У кінофільмі немає сексу, у кінофільмі немає кольору шкіри, кінофільм – це кінофільм", – виголосив синтетичний голос.

Брюно Дюмон berlinale.de

Перемогу в номінації Найкращий режисер і Срібного ведмедя здобув режисер Нельсон Карло де лос Сантос Аріас. У своїй драмі "Пепе" він переповідає історію про бегемота, який тікає з табору Пабло Ескобара.

Срібного ведмедя за Найкращу роль здобув Себастіан Стен за роль у фільмі "Інша людина".

Себастіан Стен berlinale.de

Нагороду за Найкращу роль другого плану отримала акторка Емілі Вотсон за фільм "Такі дрібниці".

Емілі Вотсон berlinale.de

Срібного ведмедя за Найкращий сценарій — Маттіас Гласнер за фільм "Вмирати".

Срібний ведмідь за видатний мистецький внесок дістався Мартіну Гшлахту за операторську роботу в фільмі "Диявольська баня".

Крім того, спеціальну відзнаку від екуменічного журі у секції Forum отримав документальний фільм "Мирні люди" режисерки Оксани Карпович. Також стрічка, в якій використані перехлплення розмов російських окупантів з їхніми родичами в Росії, отримала спеціальну згадку від журі Amnesty International.

Оксана Карпович отримує відзнаку 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐂𝐄𝐏𝐓𝐄𝐃 Documentary / Facebook

Приз Екуменічного журі вручають водночас за мистецьку якість фільму та висвітлення релігійної, соціальної і гуманістичної проблематики. Членів Екуменічного журі обирають Католицький кіноцентр (SIGNIS) та протестантський "Інтерфільм".

74-й Берлінський міжнародний кінофестиваль тривав 15-25 лютого 2024 року.

Він розпочався минулого тижня світовою прем'єрою стрічки "Такі дрібниці" ірландського режисера Тіма Мілантса із лауреатом BAFTA 2024 Кілліаном Мерфі у головній ролі.

Почесного Золотого ведмедя за життєві досягнення на Берлінале 2024 отримав легендарний американський режисер Мартін Скорсезе.