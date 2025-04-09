Оголосили короткі списки Міжнародної Букерівської премії 2025
Одна з головних літературних нагород світу – Міжнародна Букерівська премія – оголосила короткий список книг, що претендують на перемогу у 2025 році. До нього традиційно увійшло шість видань.
Про це йдеться на сайті The Booker Prizes.
"Це книги про виживання і самозбереження – про наш незламний інстинкт продовжувати йти вперед перед обличчям катастрофи, гноблення, вимирання чи безнадії. У світі, який часто може здаватися сповненим відчаю, цей шортлист оспівує людський дух – нашу здатність вистояти і наш порив до кращого життя", – пояснили свій вибір члени журі.
Переможця оголосять на церемонії в Лондоні у вівторок, 20 травня.
Короткий список Міжнародної Букерівської премії 2025:
- "On the Calculation of Volume I" ("Про обрахунок тому I") Сольвей Балле, перекладена Барбарою Джей Гейвланд;
- "Small Boat" ("Малий човен") Вінсент Делакруа, перекладена Гелен Стівенсон;
- "Under the Eye of the Big Bird" ("Під оком великого птаха") Хіромі Кавакамі, перекладена Аса Йонедою;
- "Perfection" ("Досконалість") Вінченцо Латроніко, перекладена Софі Г'юз;
- "Heart Lamp" ("Лампа серця") Бану Муштак, перекладена Діпа Бхастхі;
- "A Leopard-Skin Hat" ("Капелюх із леопардової шкіри") Анн Серр, перекладена Марком Гатчінсоном.
Про Міжнародну Букерівську премію
Міжнародна Букерівська премія (The International Booker Prize) – одна з найпрестижніших книжкових нагород. Була заснована 2004 року на додаток до Букерівської премії. Першим лауреатом премії став албанський письменник Ісмаїл Кадаре.
Лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2022 року стала індійська письменниця Гітанджалі Шрі за роман "Могила з піску" (Tomb of Sand).
У 2023 році до довгого списку потрапила книга українського письменника Андрія Куркова "Львівська гастроль Джимі Хендрікса". Але до шортлиста вона не пройшла.
Міжнародну Букерівську премію 2023 вперше отримав болгарський письменник – Георгі Господинов та його роман "Часосховище".
У 2024 році книга Куркова знову потрапила до лонглиста Міжнародної Букерівської премії. Це був роман "Самсон і Надія". Втім, лауреатом Міжнародного Букера за 2024 рік стала німецька письменниця Дженні Ерпенбек за роман "Кайрос" (Kairos).
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