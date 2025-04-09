Оголосили короткі списки Міжнародної Букерівської премії 2025

Одна з головних літературних нагород світу – Міжнародна Букерівська премія – оголосила короткий список книг, що претендують на перемогу у 2025 році. До нього традиційно увійшло шість видань.

Про це йдеться на сайті The Booker Prizes.

"Це книги про виживання і самозбереження – про наш незламний інстинкт продовжувати йти вперед перед обличчям катастрофи, гноблення, вимирання чи безнадії. У світі, який часто може здаватися сповненим відчаю, цей шортлист оспівує людський дух – нашу здатність вистояти і наш порив до кращого життя", – пояснили свій вибір члени журі.

Переможця оголосять на церемонії в Лондоні у вівторок, 20 травня.

Короткий список Міжнародної Букерівської премії 2025:

"On the Calculation of Volume I" ("Про обрахунок тому I") Сольвей Балле, перекладена Барбарою Джей Гейвланд;

Сольвей Балле, перекладена Барбарою Джей Гейвланд; "Small Boat" ("Малий човен") Вінсент Делакруа, перекладена Гелен Стівенсон;

Вінсент Делакруа, перекладена Гелен Стівенсон; "Under the Eye of the Big Bird" ("Під оком великого птаха") Хіромі Кавакамі, перекладена Аса Йонедою;

Хіромі Кавакамі, перекладена Аса Йонедою; "Perfection" ("Досконалість") Вінченцо Латроніко, перекладена Софі Г'юз;

Вінченцо Латроніко, перекладена Софі Г'юз; "Heart Lamp" ("Лампа серця") Бану Муштак, перекладена Діпа Бхастхі;

Бану Муштак, перекладена Діпа Бхастхі; "A Leopard-Skin Hat" ("Капелюх із леопардової шкіри") Анн Серр, перекладена Марком Гатчінсоном.

Про Міжнародну Букерівську премію

Міжнародна Букерівська премія (The International Booker Prize) – одна з найпрестижніших книжкових нагород. Була заснована 2004 року на додаток до Букерівської премії. Першим лауреатом премії став албанський письменник Ісмаїл Кадаре.

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Лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2022 року стала індійська письменниця Гітанджалі Шрі за роман "Могила з піску" (Tomb of Sand).

У 2023 році до довгого списку потрапила книга українського письменника Андрія Куркова "Львівська гастроль Джимі Хендрікса". Але до шортлиста вона не пройшла.

Міжнародну Букерівську премію 2023 вперше отримав болгарський письменник – Георгі Господинов та його роман "Часосховище".

У 2024 році книга Куркова знову потрапила до лонглиста Міжнародної Букерівської премії. Це був роман "Самсон і Надія". Втім, лауреатом Міжнародного Букера за 2024 рік стала німецька письменниця Дженні Ерпенбек за роман "Кайрос" (Kairos).

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