Довженко-Центр програв в суді останньої інстанції справу проти своєї реорганізації

У понеділок, 19 листопада, Касаційний господарський суд підтримав рішення Північного апеляційного господарського суду про те, що Довженко-Центр не має права оскаржувати рішення про його реорганізацію.

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Про це повідомив Довженко-Центр у своєму Telegram.

"Сьогодні рішенням Касаційного господарського суду у складі суддів Кондратової І.Д., Губенко Н.М., Студенця В.І. остаточно позбавлено Довженко-Центр права на доступ до правосуддя. Виходить, що в жодному суді і в жодній інстанції Довженко-Центр не має права захищатися від знищення – так постановив Північний апеляційний господарський суд і, здається, Касаційний господарський суд теж із цим погоджується", – пояснили у Центрі.

Там додали, що "суд не взяв до уваги головний мотив позову: питання збереження та захисту культурної спадщини, що є порушенням статті 54 Конституції України".

Довженко-Центр підкреслив, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій розуміє ризик втрати спадщини, яким загрожує виконання наказу Держкіно про реорганізацію Центру. Втім, позицію міністерства суд також проігнорував.

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Що відбувається довкола Довженко-Центру?

У серпні 2022 року Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, який в інституції назвали спробою рейдерства.

У листопаді переможницю конкурсу Олену Гончарук відсторонили від виконання обов’язків в.о. гендиректора, а замість неї призначили засновницю кінологічного центру Юлію Каждан.

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Після її відставки через протести кіноспільноти, Держкіно спробувало призначити кінокритика Андрія Алфьорова, однак він також не приступив до виконання обов'язків.

21 грудня 2023 року оголосили новий конкурс на посаду керівника Довженко-Центру. Напередодні конкурсу проти раніше відстороненої Олени Гончарук відкрили справу. Втім, незважаючи на це, Гончарук вдруге виграла його.

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Вона була змушена звернутися до суду, адже після її другої перемоги на конкурсі місяці перемовин із Держкіно не призвели до підписання контракту з очільницею Довженко-Центру. Зрештою контракт досі не підписано.

Паралельно з цим тривав судовий розгляд оскарження реорганізації Довженко-Центру, яку ініціювало Держкіно.