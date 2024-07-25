Департамент КМДА видав дозвіл на знесення садиби Зеленських місяць тому – активіст

Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації видав документи, що дозволяли знесення садиби Зеленських близько місяця тому – 12 червня 2024 року.

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Про це у своєму Facebook повідомив активіст Дмитро Перов.

"Сьогодні вдалось знайти інший цікавий документ. Це містобудівні умови і обмеження (документ, що потрібен для початку будівництва). Він виданий Департаментом містобудування та архітектури. І коли? Ще 12 червня 2024 р. Тобто ще 12 червня 2024 р. профільний будівельний департамент КМДА видав дозвіл на реконструкцію Садиби Зеленських в 9-12 поверховий ЖК "Тургеневъ", – написав Перов.

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Також він опублікував фотографію цього документа, підписаного заступницею директора Департаменту Валентиною Святиною.

Документ, що дав дозвіл на демонтаж садиби Дмитро Перов / Facebook

"Тобто, ще місяць тому місто знало про те, що Садибу знесуть і не надало їй охоронний статус. Віталію Володимировичу, то це цинічна провокація чи провокативна цинічність?" – додав активіст.

УП.Культура звернулася до КМДА по коментар стосовно цього документу. Там попросили оформити запит у письмовій формі. Ми надіслали такий запит і чекаємо на відповідь.

Перов нагадав, що захисники історичної забудови Києва планують мітинг під стінами КМДА цієї суботи, 27 липня, о 20:00. І закликав всіх охочих приходити.

Як знищили садибу Зеленських

Садиба Зеленських була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна, з 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

19 липня забудовник за допомогою важкої будівельної техніки зніс будинок кінця XIX століття.

Активісти стверджують, що до руйнування причетна ТОВ "Тургенєв Білд", яка планує побудувати на цьому місці ЖК "Тургеневъ". За їхньою інформацією, демонтаж виконувала підрядна організація ТОВ "Сервіт".

З 2022 року активісти добивалися, щоб садибі присвоїли охоронний статус. Лише після руйнування садиби Мінкульт визнав її такою, що відповідає критеріям пам’ятки архітектури. Однак до реєстру її ще не внесли.

23 липня одному із власників садиби Зеленських оголосили про підозру, а наступного дня - обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.