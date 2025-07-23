Митрополит Епіфаній провів перше богослужіння у печерах Києво-Печерської лаври

У печерах Києво-Печерської лаври вперше відбулася молитва Православної церкви України біля мощей преподобних отців. Богослужіння провів Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Про це повідомляє Укрінформ.

Митрополит Епіфаній зазначив, що у верхній Лаврі молитва ПЦУ лунає вже два з половиною роки, а в нижній Лаврі – сьогодні вперше.

"Ми започатковуємо регулярні служби. Завжди буває перший крок. І ми віримо, що ми започатковуємо тут і в Нижній Лаврі українську молитву біля наших преподобних отців Києво-Печерських", – сказав Митрополит Епіфаній.

За його словами, Лавра має залишатися місцем української молитви, "бо звідси все починалося" і тут має продовжувати.

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Світла Котляревська, виконувачка обов’язків директора національного заповідника "Києво-Печерської лаври" заявила, що найближчим часом аналогічні богослужіння плануються й у Ближніх печерах.

У травні 2025-го розгорівся скандал довкола звільнення директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.

Колишній міністр культури Микола Точицький написав, що це є "відповіддю на слабку позицію у виконанні закону" про заборону діяльності "московських релігійних організацій".

Натомість того ж дня на зустрічі з журналістами в міністерстві культури директор департаменту та збереження культурної спадщини Володимир Шорніков та голова комісії перевірки Лаври Олексій Жуков основні звинувачення Остапенку сконцентрували довкола незаконних ремонтних робіт та діяльності кав'ярні на території Лаври.

1 січня 2023 року сплив термін дії договору від 17 червня 2016 року, укладеного між Національним заповідником Києво-Печерська лавра та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви про надання Успенського собору та Трапезної церкви в почасове безоплатне користування УПЦ.

У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві.

Ченцям необхідно було покинути монастир і всі будівлі. Але представники УПЦ МП відмовилися це робити. 29 березня до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У ньому вимагали визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

Господарський суд міста Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (чоловічий монастир) Української православної церкви (Московського патріархату) повернути майно Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

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