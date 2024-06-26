Мстислава Чернова і Сергія Лозницю запросили до Американської кіноакадемії

Український режисер-документаліст, військовий кореспондент Мстислав Чернов увійшов до числа представників світової кіноіндустрії, яких цьогоріч запросили до Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук.

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Загалом Американська кіноакадемія запросила 487 митців, серед яких актори, режисери, художники по костюмах, керівники кінофестивалів тощо, йдеться в повідомленні на сайті організації.

Ті з них, хто прийме запрошення, зможуть взяти участь у наступному голосуванні за переможців премії "Оскар". Якщо усі запрошені погодяться приєднатися до кіноакадемії, у ній буде 9 934 члени з правом голосу.

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"Ми раді вітати цьогорічну групу нових членів Академії. Ці надзвичайно талановиті митці та професіонали з усього світу зробили значний вплив на нашу кінематографічну спільноту", - зазначили генеральний директор академії Білл Крамер та президентка Джанет Янґ.

У категорії "Документальне кіно" запрошення отримав автор документальної стрічки "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов. Цього року фільм, знятий в обложеному російськими окупантами українському місті, здобув "Оскар" у своїй номінації.

Мстислав Чернов з Оскаром Артхаус Трафік

Також у цій категорії – режисер Сергій Лозниця, якого у березні 2022 року виключили зі складу Української кіноакадемії, зокрема через те, що його фільми увійшли до програми кінофестивалю російського кіно "Від Львова до Уралу". А в травні 2022-го під час промови на Каннському міжнародному кінофестивалі Лозниця засудив бойкот російської культури під час війни в Україні.

Режисер Сергій Лозниця Сергей Лозница / Facebook

Крім Чернова та Лозниці, цього року право приєднатися до Американської кіноакадемії та вирішувати долю статуетки "Оскара" мають режисерка фільму "Анатомія падіння" Жустін Тріє та акторка цієї стрічки Сандра Гюллер, режисерка Селін Сон ("Минулі життя"), зірка фільму "Вбивці квіткової повні" Лілі Гладстоун, лауреатка "Оскара" за найкращу жіночу роль другого плану Джой Да'він Рендольф ("Залишені"), акторка Кетрін О'Хара ("Один вдома", "Бітлджус"), президентка Каннського фестивалю Айріс Кноблох, режисер багатьох частин франшизи "Гаррі Поттера" та "Фантастичних звірів" Девід Йейтс та багато інших.

Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук (AMPAS) – організація кінопрофесіоналів, заснована 11 травня 1927 року. Її основна мета - просування кінематографа.

Саме Американська кіноакадемія є організатором найпрестижнішої кінопремії світу – "Оскар". Її вручають щорічно вже протягом 95 років. Переможців визначають члени кіноакадемії шляхом голосування.